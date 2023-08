Las series y películas que tienes que ver este fin de semana: los mejores estrenos que traen las plataformas

Como cada fin de semana, el algoritmo humano de la redacción de SERIES & MÁS | EL ESPAÑOL os recomienda las mejores series y películas que se han estrenado a lo largo de la semana del 31 de julio al 6 de agosto en los catálogos de las plataformas de streaming, como Netflix, Amazon Prime Video y Disney+. Una primera semana de agosto que no ha traído muchos estrenos, pero que cuenta con algunos interesantes para ver.

Disney+ estrena el emocionante y divertido final de la trilogía Guardianes de la galaxia Vol. 3, dirigido por James Gunn, en el que el equipo llevará a cabo una última y peligrosa misión para salvar a su compañero Rocket. Aunque si lo tuyo es un buen drama, Amazon Prime Video estrena la adaptación de la novela superventas de Holly Ringland, Las flores perdidas de Alice Hart, con Sigourney Weaver y Alycia Debnam-Carey como protagonistas.

Por su parte, Netflix copa gran parte de los estrenos más destacados de la semana con hasta tres títulos. Del regreso de Hearstopper, la adaptación de las novelas gráficas LGTBQ+ de Alice Oseman, con su segunda temporada a la serie documental Las últimas horas de Mario Biondo, sobre la muerte en extrañas circunstancias del cámara y marido de la presentadora de televisión Raquel Sánchez-Silva, Mario Biondo, pasando por la segunda parte de la segunda temporada de El abogado del Lincoln, la adaptación de David E. Kelley de las novelas de Michael Connelly que ha triunfado en Netflix.

Todo preparado para disfrutar del primer fin de semana de agosto con una buena lista de series y películas recomendadas para ver en las plataformas de streaming desde el sofá de casa.

'Guardianes de la galaxia Vol. 3' (película)

Una de las sagas más queridas de Marvel pone el punto final, al menos por ahora y con Star Lord, Gamora, Groot, Rocket, Drax y Nébula como integrantes del equipo, con el cierre de la trilogía dirigida por James Gunn. Con el grupo acostumbrando a vivir en Knowhere, sus vidas se volverán a ver alteradas por los ecos del turbulento pasado de Rocket. Peter Quill, que sigue conmocionado por la pérdida de Gamora, debe reunir a su equipo y emprender una peligrosa misión para salvar la vida de su mapache favorito. Una misión que, si fracasa, podría suponer el fin de los Guardianes tal y como los conocemos.

Estreno: 2 de agosto en Disney+

' Heartstopper ' (temporada 2)

El estreno de la serie adolescente Hearsopper, adaptación de las novelas gráficas LGTBQ+ de Alice Oseman, fue toda una sensación en Netflix. En la segunda temporada, Nick y Charlie se esfuerzan por sacar adelante su nueva relación, Tara y Darcy afrontan desafíos imprevistos, y Tao y Elle intentan averiguar si podrían llegar a ser algo más que amigos. ¿Qué les deparará la vida, el amor y la amistad en esta nueva etapa? ¿Y cómo se las apañarán con los inminentes exámenes, un viaje escolar a París y la planificación del baile de fin de curso? La pandilla tendrá que hacer auténticos malabares para poder con todo.

Estreno: 3 de agosto en Netflix

' El abogado del Lincoln ' (temporada 2B)

El abogado Mickey Haller (Manuel García Rulfo), es un idealista que lleva casos de todo tipo en Los Ángeles desde el asiento trasero de su coche. La serie se basa en los bestsellers de Michael Connelly y esta segunda temporada se inspira en El quinto testigo, cuarta novela de la saga de El abogado del Lincoln, donde Mickey tendrá que resolver un nuevo caso de asesinato, representando a Lisa Trammel, una mujer acusada de matar a Mitchell Bondurant, una persona muy rica y que movía ciertos hilos en la sociedad. La serie está creada por David E. Kelley, responsable de Ally McBeal, Boston Legal, Big Little Lies, The Undoing o Nine Perfect Strangers, entre otras.

Estreno: 3 de agosto en Netflix

' Las últimas horas de Mario Biondo ' (serie documental)

La docuserie de tres episodios revisa una década más tarde las circunstancias de la muerte en extrañas circunstancias del cámara Mario Biondo, marido de la presentadora de televisión Raquel Sánchez-Silva. Con una visión retrospectiva y reflexiva sobre uno de los sucesos más mediáticos de la historia de España, cuenta con una profunda labor de investigación, llevada a cabo entre 2021 y 2023, que incluye más de 200 horas de grabación, una veintena de entrevistas y la revisión de multitud de fuentes bibliográficas. A lo largo de la serie documental aparecen diferentes testimonios que, a través de sus voces y opiniones personales, comparten cómo vivieron el caso, incluyendo a familiares, periodistas o criminólogos.

Estreno: 3 de agosto en Netflix

' Las flores perdida Alice Hart ' (temporada 1)

Basada en el éxito de ventas de la primera novela de Holly Ringland, la serie de siete capítulos narra la emotiva historia de Alice Hart, interpretada por Alycia Debnam-Carey. Cuando Alice, de 9 años, pierde trágicamente a sus padres en un misterioso incendio, se va a vivir con su abuela June (Sigourney Weaver) a la granja de flores Thornfield, donde se entera de que hay más secretos alrededor de su pasado y el de su familia. Enmarcado en el impresionante paisaje natural de Australia, y con las flores silvestres y plantas autóctonas como medio para expresar lo inexpresable, este apasionante drama familiar abarca varias décadas. A medida que crece, el viaje de Alice alcanzará un clímax emocional en el que se encontrará luchando por su vida contra el hombre al que ama.

Estreno: 4 de agosto en Amazon Prime Video

