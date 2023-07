Las 6 mejores películas de julio 2023: 'Oppenheimer', 'Barbie', 'Misión imposible 7', 'Elemental' y más

Aunque el verano de 2023 esté repleto de grandes estrenos, hay dos películas en concreto que han dominado la conversación cinéfila y que han traspasado la pantalla para convertirse en un fenómeno mundial. Se trata del esperadísimo evento Barbenheimer, con el que Barbie y Oppenheimer han formado equipo para celebrar toda una fiesta del cine -y salvarnos a los españoles de la tensión provocada por las elecciones-.

Está claro que el fenómeno del verano lo han protagonizado lo nuevo de Greta Gerwig sobre la muñeca de Mattel y el impactante biopic de Christopher Nolan sobre el creador de la bomba atómica, pero el mes de junio nos ha dejado otros grandes títulos que merece la pena recordar.

Ejemplos de ello son la espectacular séptima entrega de la saga Misión Imposible, Elemental, lo nuevo de Pixar, o La fiebre de los peluches Beanie. Y también El clon de Tyrone, que se ha estrenado con disimulo en Netflix y es uno de sus mejores estrenos recientes.

[Todos los récords de taquilla rotos por 'Barbie' y 'Oppenheimer']

Os dejamos con las 6 mejores películas que se han estrenado en julio de 2023 en cines y plataformas de streaming.

'Barbie'

Algo cambió en 1959 cuando a Ruth Handler se le encendió la bombilla desde la fábrica de muebles que acabaría siendo Mattel y nació Barbie, una muñeca que lo cambió todo, a pesar de las polémicas que generaría después. A partir de entonces, las niñas tendrían a su alcance todo un abanico de posibilidades sobre la vida adulta y podrían escoger quiénes querían ser.

Ahora le llega la oportunidad de contar su historia en Barbie, la película que lleva su nombre y que después de generar una gran expectación durante meses, por fin se ha estrenado en cines, causando furor entre la audiencia y batiendo todos los récords imaginables. Y ha llegado a nuestras vidas para quedarse y ser recordada como una de las películas más disfrutonas del año y como una sátira feminista realmente conmovedora e inspiradora.

Disponible en cines.

'Oppenheimer'

Basándose en el libro ganador del premio Pulitzer American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer de Martin Sherwin y Kai Bird, Oppenheimer -una de las grandes protagonistas del evento y fenómeno cinematográfico del año- cuenta la paradójica historia del científico, doctor en física e inventor de un arma monstruosa de destrucción masiva que condicionó el pasado y nuestro presente: la bomba atómica.

Con un reparto principal encabezado por el brillante Cillian Murphy, Christopher Nolan, guionista, director y productor de este largometraje entrega la que ya puede incluirse entre las grandes obras de su cine. Una obra de artesanía audiovisual que no necesita recurrir a los efectos especiales, que hace temblar el suelo bajo nuestros pies con el diseño de su banda sonora y el sonido, y también una brillante epopeya que hace justicia con la figura de un genio que cambió el rumbo de la historia.

Disponible en cines.

'Misión imposible: Sentencia mortal - Parte 1 '

Las cifras que ha recaudado en taquilla sitúan al nuevo largometraje de Tom Cruise muy por debajo de lo que cabría esperar, pero esta séptima entrega de la saga sabe darle al espectador que se aniime a verla exactamente lo que estaba buscando: acción, entretenimiento, y mucho riesgo y adrenalina.

En esta secuela, Ethan Hunt (Tom Cruise) se embarcará en una nueva y épica misión, que a su vez será la última. Estará dividida en dos partes y con esta quedará marcado el principio de la despedida del icónico personaje al que Cruise ha interpretado durante las últimas dos décadas.

Disponible en cines.

'El clon de Tyrone'

El trabajo más reciente de Jamie Foxx, ha pasado injustamente desapercibido entre los estrenos del último mes, pero es posible que acabe siendo recorda por muchos como película de culto y como una de las mejores producciones recientes de Netflix.

En esta película se narran una serie de espeluznantes acontecimientos empujan a un improbable trío en el rastro de una terrible conspiración gubernamental. Está dirigida por el debutante Juel Taylor y coprotagonizada por el ganador del Globo de Oro John Boyega y Teyonah Parris.

Disponible en Netflix.

'Elemental'

En esta alegoría deslumbrante y a todo color, el director Peter Sohn traslada sus propias vivencias a la pantalla y habla de la inmigración y el racismo, proponiéndole al espectador un viaje hasta Ciudad Elemento, un lugar muy particular donde conviven habitantes del agua, la tierra y el aire.

El trabajo que han hecho los animadores en esta película es fantástico y va más allá de lo que hemos visto hasta ahora en Pixar, con un diseño de personajes único. Toda una experiencia que hay que vivir en la gran pantalla, en parte porque conseguirá derretirnos el corazón como sólo saben hacer las películas de animación que llevan esta firma.

Disponible en cines.

Sigue los temas que te interesan