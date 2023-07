Los mejores momentos del final de 'The Crowded Room', según Tom Holland, Emmy Rossum y Amanda Seyfried

Aunque estaba en los textos de las primeras noticias del rodaje The Crowded Room, Apple TV+ pidió a la prensa que el giro de la serie se mantuviera en secreto hasta el séptimo episodio, en el que se revela la realidad sobre Danny Sullivan, el personaje que interpreta Tom Holland.

En el primer episodio, Danny Sullivan es arrestado tras su participación en un tiroteo en la ciudad de Nueva York en 1979. A partir de ese momento su pasado y presente se van desgranando a través de una serie de difíciles y reveladoras entrevistas con la interrogadora Rya Goodwin, el personaje que interpreta Amanda Seyfried.

Continuad leyendo bajo vuestra propia responsabilidad si no habéis visto el final de la serie, porque hay spoilers.

Durante el estreno y hasta que llegara ese séptimo episodio hubo varias expresiones que se mantuvieron embargadas por petición de la plataforma en las críticas, por ejemplo, no estaba permitido hablar de salud mental ni mencionar que el personaje de Ryan Goodwing era en realidad una psiquiatra.

Mucho menos, por supuesto, revelar la gran pieza del misterio. Danny Sullivan no era realmente un asesino en serie, tenía un trastorno de identidad disociativa (término conocido anteriormente como de personalidad múltiple), y muchos de los personajes que veíamos interactuar con él durante la temporada eran representaciones de esas personalidades.

SERIES & MÁS tuvo la oportunidad de entrevistar a Tom Holland, Amanda Seyfried y Emmy Rossum antes del estreno de la serie y semanas antes de que se convocara la huelga de actores del sindicato SAG-AFTRA. En esta charla hablaron del episodio final y los momentos de los que se sienten más orgullosos en el cierre de la serie.

¿Cuál es la escena de la que te sientes más orgulloso?

Tom Holland: Cuando Danny sube al estrado en el episodio 10. Ha habido pocas veces en mi carrera en las que he leído una escena y me ha aterrorizado pensar cómo íbamos a hacer que cobrara vida. Estoy sentado en el estrado, interpretando a un personaje que pretende ser mi personaje principal, mientras internamente tenemos una escena entre todas sus personalidades.

Recuerdo leerlo diciendo, "no estoy seguro de cómo vamos a hacer esto". Mi hermano Harry en realidad fue realmente instrumental en esta parte del proceso, nos sentamos y vimos la actuación de Jason Isaacs de lo que estábamos tratando de imitar, una y otra y otra vez, la pausábamos, la poníamos, la rebobinábamos, yo me sentaba allí delante de la televisión y trataba de reflejarlo lo mejor que podía.

Y me alegro mucho de haberlo hecho, porque cuando llegamos al plató, lo había preparado tanto y tenía una base tan sólida de lo que tenía que hacer que podía permitirme actuar. Estoy muy orgulloso de esa escena, pero reconozco que estaba muy estresando ese día de rodaje. No fue fácil.

"La escena final entre Danny y Rya fue catártica, hermosa y desgarradoramente pura" Amanda Seyfried

Amanda Seyfred: Creo que una de mis escenas favoritas es una en la que estamos reunidos los abogados antes de ir al juicio y Danny entra. Rya lo mira con afecto, pensando en la persona que ha llegado a conocer durante las sesiones, en las que fue su terapeuta, su confidente y, en cierta forma, una figura maternal para él. Y entonces, se da cuenta de que realmente no es Danny, sino otra de sus personalidades.

Danny no está presente y Rya siente como todo empieza a desmoronarse. Stan cree que todo está perdido, los otros dos fiscales miran atentos. Fue realmente fascinante ver las reacciones de los personajes y descubrir cómo iba a enfrentarse Tom (Holland) a ese momento.

Pero mi momento favorito, si solo tuviera que escoger uno, es la escena final entre Danny y Rya. Fue muy catártica, hermosa y desgarradoramente pura y un paso firme en el proceso de sanación.

"Me había enterado de que estaba embarazada y pensé en las ramificaciones de nuestros defectos como padres" Emmy Rossum

Emmy Rossum: La escena más importante para Candy es su escena final con Danny. Recuerdo que Akiva me dijo que estaba escribiendo ese monólogo y pensé "qué honor tener la oportunidad de hacer una escena así" y al mismo tiempo paralizarme cuando el día de rodaje se va acercando, porque tienes miedo de no estar a la altura. Además, justo dos semanas antes me había enterado de que estaba embarazada y Candy me hizo pensar en las ramificaciones de nuestros defectos como padres.

Cuando Candy llega a esta escena ha hecho grandes cambios en su vida. Hemos visto este enorme arco desde una joven madre de 25 años llena de energía juguetona y explosiva a alguien cuyo corazón está literalmente hundido dentro de su cuerpo, que es frágil y está enfadada y resentida por lo que se ha convertido su vida. A alguien que por fin está intentando aceptarse y quererse no sólo a sí misma y a su hijo, por todo lo que ello conlleva. Y alguien que por fin puede decir en voz alta las cosas que nunca ha sido capaz de decir y, con suerte, vivir consigo misma después de eso.

Creo que para mí, lo más satisfactorio es saber que el personaje que interpreto ha completado su viaje emocional, y para mí, esta escena realmente completa el viaje emocional de Candy. Siento que Candy puede morir después de esto. Puede salir de esa escena y empezar una relación con Tom o puede caer por puente y morir en paz. Realmente no sé lo que pasa después de eso para ella, pero siento que ha completado su viaje emocional.

¿Cómo preparaste la escena?

Emmy Rossum: No la ensayamos previamente y rodarla fue muy emotivo. Trabajo bien cuando camino. Así que me alegré de que la escena fuera medio caminando. Para no sentir rigidez en el cuerpo cuando estoy preparando una escena salgo a caminar, así que salí y caminé en bucle por Central Park, me ponía las frases de Tom en los oídos y repetía mecánicamente mis partes una y otra vez para memorizarlas, hasta que fui capaz de decir esas cosas que eran tan difíciles de decir en voz alta.

Creo que realmente trato de acercarme al personaje desde adentro hacia afuera y no traer mis cosas a él. Estaba pensando más en las cosas que tenemos que ocultarnos a nosotros mismos, porque si las reconociéramos, toda nuestra vida y nuestra identidad se desharían.

Hay mucho de negación en Candy, sabe algo y a la vez necesita ignorarlo activamente, porque tenía la esperaza de que Danny no recordara nada. Creo que los padres tienen algo que decir a la hora de educar, de proteger ferozmente a sus hijos en la medida de sus posibilidades, pero también creo que hay una especie de violencia generacional que ocurre en algunas familias y que Candy está muy paralizada y tiene miedo debido al trauma que ocurre a su alrededor.

"Tienes que recordar que aunque los sentimientos que se generan son reales, esa no es tu historia" Emmy Rossum

También creo realmente está haciendo todo lo posible, a pesar de que está fallando. Es algo muy doloroso y complicado de entender, y creo que por eso el personaje me fascinó tanto, porque no hay una manera fácil de entrar.

Creo que tienes que recordar que estás actuando, y que aunque los sentimientos que se generan son sentimientos reales, esa no es tu historia. Que esa no tiene por qué ser tu historia, pero también entender que muchas mujeres han estado en este tipo de relaciones, por eso debes abordar el personaje con honor, empatía y compasión humana. Y cuando termines, ir a casa, abrazar a tus hijos y agradecer de que esa no sea tu historia.

Comí muchos Hershey's Kisses cuando terminamos de rodar ese día.

'The Crowded Room' está disponible en Apple TV+.

