Todos los récords de taquilla rotos por 'Barbie' y 'Oppenheimer' en España y Estados Unidos

Barbie y Oppenheimer fueron las dos últimas grandes películas que tuvieron la promoción a toda máquina con sus actores, alfombra roja incluida, antes de la huelga de actores. Abrazadas en redes como un tándem imposible que se convirtió en un fenómeno aupado por actores como Tom Cruise, su rendimiento en taquilla demuestra que la sensación de gran evento de Barbenheimer no estaba reducida a burbujas en redes sociales, se transformó en entradas de cine.

Barbie y Oppenheimer tuvieron en su primer fin de semana una recaudación conjunta de más de 511 millones de dólares en todo el mundo, 235,5 millones correspondientes a la taquilla de Estados Unidos.

La película de Greta Gerwig, se estrenó con una recaudación histórica de 155 millones de dólares, un umbral reservado generalmente para las películas de superhéroes dirigidas por hombres o a grandes franquicias como Harry Potter.

Hasta el domingo, Barbie, de Warner Bros., había recaudado 155 millones de dólares en el país y 182 millones en el extranjero, mientras que Oppenheimer, de Universal, había recaudado 80,5 millones en el país y 93,7 millones en el extranjero.

En Norteamérica, Barbie ha sido la película más taquillera dirigida por una mujer, en solitario o no. La corona en solitario pertenecía anteriormente a Wonder Woman, de Patty Jenkins, que arrancó con 103,3 millones de dólares a nivel doméstico en 2017. En 2019, Capitana Marvel, dirigida por Anna Boden y Ryan Fleck, se estrenó con 153 millones de dólares.

#Barbie continúa imparable y acumula €5,2M mientras que el tsunami #Barbenheimer acumula más de €7,6M — ComscoreMoviesSpain (@cSMoviesSpain) July 23, 2023

Éxito en la taquilla española

Según Comscore, En España Barbeinheimer también está siendo un fenómeno. Este fin de semana se registró la mayor asistencia al cine desde noviembre de 2019 con 1,6 millones de espectadores. También ha sido el mejor viernes desde antes de la pandemia, con 500.000 espectadores.

Barbie ha recaudado desde su estreno el miércoles más de 5 millones de euros en taquilla en España. El fenómeno en conjunto ha recaudado 7,6 millones, algo que no está nada mal para Oppenheimer, teniendo en cuenta su duración, su temática y que no es para

En Estados Unidos, según Comscore, este fin de semana, gracias al fenómeno Barbenheimer, esta es la cuarta vez en la historia que su mercado nacional supera los 300 millones de dólares.

Es la mayor apertura desde el 17 de diciembre de 2021, cuando Spider-Man: No Way Home lideró todas las películas (281,8 millones de dólares), y la mayor desde antes de la pandemia, que fue el 26 de abril de 2019, cuando Avengers: End Game lideró todos los títulos con un fin de semana récord histórico de 357 millones de dólares.

A continuación, una lista de los récords que ambas películas rompieron este fin de semana:

Récords taquilleros de 'Barbie'

-Es el mayor estreno de 2023 hasta la fecha en Estados Unidos, superando los 146,4 millones de dólares del fin de semana de tres días de Super Mario Bros.

-Representa las mayores ventas anticipadas de Warner Bros. hasta la fecha, 49,5 millones de dólares.

-Es el mayor preestreno de 2023 hasta la fecha, superando los 17,5 millones de dólares de Ant-Man y la Avispa, Quantumania y Guardianes de la Galaxia 3.

-Ha marcado el día de mayor recaudación de 2023 con 70,8 millones de dólares, superando los 54,8 millones de Super Mario Bros Movie.

-Es el mayor estreno de una película dirigida por una mujer en Estados Unidos, superando los 153,4 millones de dólares de Capitana Marvel.

-La segunda mayor apertura de una película dirigida por una mujer, por detrás de los 456,6 millones de dólares de Captain Marvel en todo el mundo.

-La mayor película no secuela ni remake estrenada en julio, superando los 104,4 millones de dólares de The Secret Life Of Pets en 2016.

-Mayor estreno nacional de Greta Gerwig como directora (Anterior: Mujercitas con 16,8 millones de dólares).

-Mayor estreno nacional de Margot Robbie (Anterior: Escuadrón Suicida con 133,7 millones de dólares).

-Mayor estreno nacional de Ryan Gosling (Anterior: Blade Runner 2049 con 32,8 millones de dólares).

-En el extranjero, Barbie es el mayor lanzamiento para Gerwig, Gosling y Robbie.

-Mayor fin de semana de estreno para una película basada en un juguete (Anterior: Transformers: Dark of the Moon con 115,9 millones de dólares).

-Mayor estreno de una película de Waner Bros. no basada en una secuela ni en DC (Anterior: It con 123,4 millones de dólares)

-Barbie ya ha superado la recaudación total de otras películas protagonizadas por mujeres, como Ocean's 8 (297,7 millones de dólares), Aves de presa (205,3 millones de dólares) y Mujercitas (218,8 millones de dólares).

Récords taquilleros de 'Oppenheimer'

-Es el tercer fin de semana de estreno más taquillero de Christopher Nolan, tanto a escala mundial como nacional, tras El caballero oscuro. La leyenda renace (249 millones de dólares, 161 millones de dólares) y El caballero oscuro (198 millones de dólares, 158 millones de dólares).

-Es el mayor fin de semana de estreno mundial de un biopic, superando a Bohemian Rhapsody (124 millones de dólares). En Estados Unidos, es el tercer mayor estreno de una película biográfica después de American Sniper (89,2 millones de dólares) y La Pasión de Cristo (83,8 millones de dólares).

-La mayor apertura mundial de un drama desde 2019, por delante de Creed III (100,2 millones de dólares).

-El fin de semana de estreno más taquillero para una película clasificada R hasta la fecha, superando a John Wick: Capítulo 4 (73,8 millones de dólares).

-El mayor estreno en Imax para una película de Christopher Nolan y el mayor estreno en Imax para una película de Universal en EE.UU. y Canadá, y el mayor para julio en general y para 2023 en lo que va de año, con 21,1 millones de dólares.

-Es la tercera mayor apertura internacional de una película de Nolan en términos comparables, por detrás de El caballero oscuro asciende (131 millones de dólares) y El caballero oscuro (94,2 millones de dólares).

Imax ha recaudado 13,9 millones de dólares en sólo 329 pantallas en todo el mundo, lo que la convierte en el mayor estreno de Nolan en Imax del mes de julio y el mayor fin de semana de Imax en México, India, Argentina, Arabia Saudí, Turquía, Egipto, Chile, Colombia, Indonesia, Nueva Zelanda y República Checa.

-El mayor fin de semana de estreno de una película de Nolan que no sea de superhéroes en 55 mercados, incluidos Reino Unido e Irlanda, Francia, Alemania, Australia, México, España y Brasil.

-El mayor día de estreno de una película de Nolan en 33 mercados, incluidos Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, India, Países Bajos, Argentina y Bélgica.

Sigue los temas que te interesan