Las mejores series de Netflix en 2023, por ahora

Después de hacer el repaso de las mejores series y las mejores películas de lo que llevamos de 2023, toca hacer lo propio con los estrenos originales de Netflix. La redacción de SERIES & MÁS | EL ESPAÑOL ha elegido las propuestas más destacadas que han llegado a la plataforma en el primer semestre del año, para que podáis recuperarlas durante el verano.

En unos días se estrenará la esperada segunda temporada de Heartstopper, una serie que, seguramente, estará en la obligatoria lista de lo mejor del año en diciembre, pero en estos primeros seis meses ya se han podido ver varios títulos que han conquistado por igual a crítica y público y también a los votantes de los premios Emmy.

Regresos como el de Black Mirror, cuyo episodio Joan es horrible se adelantó a las distópicas propuestas de los estudios de Hollywood sobre el escaneo de actores para usar su imagen hasta la eternidad y sin compensación. El final de Yo nunca, una de las mejores series juveniles recientes; o los fenómenos de Bronca, El agente nocturno y La diplomática también están en esta variada lista, en la que también hay espacio para las películas y una serie en clave de falso documental.

Os dejamos con la lista de las 10 mejores series que ha estrenado Netflix en 2023 hasta ahora.

' Black Mirror '

Black Mirror volvió tras una pausa de cuatro años con una nueva tanda de episodios que, como siempre se ha caracterizado a esta antología, son variados en cuanto a temas, géneros y época en la que se ambientan.

Tres de ellos se desarrollan en alguna versión del pasado real o alternativo, uno encaja en nuestro presente y solo el primero explora una tecnología que corresponde a un futuro cercano. En dos de ellos hay elementos sobrenaturales y en algunos la tecnología no juega un papel importante. Y uno ha sido una predicción de la insultante propuesta que hicieron los estudios de Hollywood sobre el uso de inteligencia artificial y el trabajo de los figurantes. Black Mirror siempre da miedo porque se siente real. Valentina Morillo

' Bronca '

Una de las grandes delicias que nos ha regalado Netflix últimamente ha sido Bronca, una serie del estudio A24 (Moonlight, Todo a la vez en todas partes) que sigue a Danny (Steven Yeun) y Amy (Ali Wong), haciéndoles coincidir en un accidente de coche. La rabia, la adrenalina y la impulsividad del momento podrían haber dejado todo en una anécdota, pero les acaba llevando a la destrucción más absoluta.

Los protagonistas acabarán cayendo sin poder evitarlo en una espiral de venganzas que acabará enredándoles en algo mucho más complicado. En esta serie en clave de thriller, los episodios de apenas treinta minutos no pasarán por el espectador sin dejar en él una huella existencial, invitándole a reflexionar sobre la identidad y otros temas como la salud mental. Belén Prieto

'El agente nocturno'

En su primera semana en la plataforma, la última serie de Shawn Ryan, el creador de The Shield, entró directamente al podio como el mejor estreno de 2023 y el tercer estreno más visto en la historia de Netflix.

La premisa del agente del FBI que trabajaba en un sótano y de repente se lanza a una misión para ayudar a alguien conquistó a los espectadores de inmediato. Este thriller de acción con un héroe humano y no un Jason Bourne lleno de recursos y prácticamente indestructible es uno de los fenómenos del año. También tiene el récord de la renovación más rápida del Oeste. Valentina Morillo

'La diplomática'

La escasa promoción parece haberse convertido en la seña de identidad de muchos de los grandes éxitos de Netflix. Uno de los ejemplos es La diplomática, que aunque pasó desapercibida entre los estrenos, ha llegado a lo más alto por sus propios méritos, consagrándose como una de las series más vistas de la plataforma.

Se traslada a la vida de Kate Wyler (Keri Russell), una diplomática de carrera que, en medio de una crisis internacional, aterriza como nueva embajadora estadounidense en Londres, un puesto de alto perfil político para el que no estaba preparada, con implicaciones tectónicas para su matrimonio y su futuro profesional. Belén Prieto

'La reina Carlota'

Después de alzarse con el título de “lo más visto” con sus dos primeras temporadas, Los Bridgerton amplía su universo y repite la misma historia con La reina Carlota, su primer spin-off. En ella viajamos hasta el pasado para conocer a la versión más joven de la que un día se convirtió en la reina Carlota (India Amarteifio), cuando se casó con el rey Jorge III (Corey Mylchreest).

Lo más sensato sería valorar esta precuela como algo completamente diferente, pero tampoco se puede olvidar algo que la define y enlaza con su predecesora, ya que ambas evocan la misma sensación que parece magia: hacernos creer que estamos presenciando una especie de versión televisiva moderna de las novelas clásicas de Jane Austen. Belén Prieto

'La Tierra según Philomena Cunk'

Philomena Cunk es una reportera mal informada y muy segura de sí misma que viaja por todo el mundo, entrevistando a expertos del mundo real en diversas materias, tan reconocidos como Martin Kemp, una eminencia en lo que a Da Vinci se refiere, el arqueólogo británico Paul Bahn o la compositora y violinista británica Shirley Thompson.

En estas entrevistas, Cunk (Diane Morgan) plantea interrogantes ridículos y hace afirmaciones absurdas sobre la historia del mundo, ciencia o religión dejando perplejos a sus interlocutores con las tonterías que defiende. Ellos sabían que todo era una broma, pero aceptan participar con la máxima seriedad posible, el resultado es un falso documental exquisito y una de las propuestas más divertidas del año. Valentina Morillo

'Makanai: La cocinera de las maiko'

Esta adaptación del popular manga de Aiko Koyama es la primera serie del ganador de la Palma de Oro de Cannes, Hirokazu Koreeda, un título que la plataforma debería haber anunciado con bombo y platillo, pero del que ni siquiera tiene un tráiler subtitulado al español.

Koreeda (Un asunto de familia), el primer japonés en conseguir el prestigioso premio en el festival de cine francés, es el showrunner, director y guionista de esta serie de nueve episodios que narra las hermosas, divertidas y deliciosas historias de una makanai y una maiko. Es la historia de la vida cotidiana de Kiyo y la maiko Sumire, su amiga de la infancia en Aomori con la que se mudó a Tokio, en un mundo colorido repleto de geishas, maikos y comida deliciosa. Cuidado, que da hambre. Valentina Morillo

'Nimona'

Basada en la novela gráfica de ND Stevenson, Nimona nos traslada a una especie de Camelot medieval futurista. Allí, el caballero Ballister Bravocorazón es acusado de un crimen que no ha cometido, y la única que puede ayudarle a demostrar su inocencia es Nimona, una traviesa adolescente que se siente como pez en el agua en medio del caos y que también resulta ser un ser metamorfo al que todos quieren destruir.

A pesar de que Disney intentara deshacerse de ella por su temática abiertamente LGTBQ+, el destino ha sido justo con esta encantadora película y ha querido que Netflix acabara rescatándola del olvido. Tocará darle las gracias por ello, porque Nimona es un regalo y una de las mejores películas de animación de la plataforma. Belén Prieto

' Ruido '

En su tercer largometraje, la mexicana Natalia Beristáin se atreve a mostrar sin sutilezas y de manera elegante la cruda realidad que viven muchas mujeres en México, obligadas a permanecer ignoradas por un sistema que se empeña en darles la espalda. Desde la ficción, la cineasta se acerca al doloroso mundo real y alza la voz para pedir auxilio por todas las que no pueden hacerlo.

Para ello adopta la perspectiva de Julia, una madre, o mejor dicho, una de las muchas madres, hermanas, hijas, a las que la violencia machista les ha destrozado la vida. Julia busca a Ger, su hija. Y en su camino, irá tejiendo las historias y luchas de las diferentes mujeres que irá conociendo en un país que libra una guerra contra sus mujeres. Belén Prieto

'Yo nunca'

No ha copado titulares como Succession, Barry o The Marvelous Mrs. Maisel, pero el final de la serie creada por Mindy Kaling cerró con broche de oro su viaje en Netflix. La cuarta temporada estuvo tan divertida como siempre, y es la muestra perfecta de la serie que puede ser disfrutada en maratón, porque no tiene episodio malo y ninguno supera la media hora de duración, por lo que en una tarde la tienes vista y te deja con muy buen sabor de boca.

Quizá no sea la serie más popular de la plataforma, pero sus fans echarán de menos su sentido del humor, sus desastrosos personajes y las constantes y siempre acertadas referencias a la cultura popular. Valentina Morillo

