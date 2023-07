Las 10 mejores series de 2023, por ahora.

Con la entrada del verano y rebasados ya los primeros seis meses del año, toca echar la vista atrás y analizar los mejores estrenos que nos ha dejado lo que llevamos de 2023. Una apertura que ha quedado eclipasada por el final de algunas de las grandes series de los últimos años como Succession, Ted Lasso, Barry o La maravillosa Sra. Maisel, todas presentes en nuestra lista de lo mejor del año, por ahora.

La gran novedad de este 2023 es sin duda The Last of Us. La serie creada por Craig Mazin y Neil Druckmann, adaptación del videojuego de título homónimo, ha sido el nuevo fenómeno de lo que llevamos de año. Esa serie que todos han visto y comentado semana a semana como si de Juego de tronos se tratara.

Bronca, una historia de venganza sobre dos personajes en depresión y con un enorme vacío existencial que se verán arrastrados por una espiral de violencia hasta que toquen fondo definitivamente; La diplomática, un adictivo thriller político creado por Debora Cahn (Homeland) con Keri Russell como protagonista; y Mrs Davis, una fantástica serie -en el más amplio de los sentidos- sobre una monja que busca el Santo Grial para poder acabar con una IA que se está apoderando de la sociedad, son las otras novedades más destacadas que nos han dejado las plataformas de streaming de enero a junio. Y no, que no esté The Idol no ha sido un despiste.

Aún quedan estrenos de series muy esperados en lo que resta de año, como Ahsoka, Loki (temporada 2), The Bear (temporada 2), Círculo cerrado, One Piece, Masters of the Air, La caída de la casa Usher, Alien, Feud (temporada 2), Dune: The Sisterhood, la inédita en España Poker Face, las españolas La Mesías y Reina Roja, y más por anunciar, que veremos si terminan entrando en la lista de lo mejor del año.

Os dejamos con las 10 mejores series de lo que llevamos de 2023 según la redacción de SERIES & MÁS | EL ESPAÑOL, en orden alfabético. Os recomendamos que no os las perdáis.

'Barry', temporada 4

La serie de Bill Hader empezó como una comedia negra y, aunque siempre mantuvo su retorcido sentido del humor, pronto reveló un trasfondo mucho más oscuro, porque su protagonista, a pesar de sus traumas y de haber sido víctima en muchas situaciones, no estaba construido como antihéroe. Era el villano de su historia. Y la de muchos.

Puede que su última temporada no haya sido tan comentada como la de otras series que se despidieron en primavera, pero su final fue brillante, trágico, realista e inevitable porque quería era coherente con su historia, la de un asesino en serie. Valentina Morillo

Disponible en HBO Max

'Bronca'

Una de las grandes delicias que nos ha regalado Netflix últimamente ha sido Bronca, una serie del estudio A24 (Moonlight, Todo a la vez en todas partes) que sigue a Danny (Steven Yeun) y Amy (Ali Wong), haciéndoles coincidir en un accidente de coche. La rabia, la adrenalina y la impulsividad del momento podrían haber dejado todo en una anécdota, pero les acaba llevando a la destrucción más absoluta.

Los protagonistas acabarán cayendo sin poder evitarlo en una espiral de venganzas que acabará enredándoles en algo mucho más complicado. En esta serie en clave de thriller, los episodios de apenas treinta minutos no pasarán por el espectador sin dejar en él una huella existencial, invitándole a reflexionar sobre la identidad y otros temas como la salud mental. Belén Prieto

Disponible en Netflix

'La diplomática'

La escasa promoción parece haberse convertido en la seña de identidad de muchos de los grandes éxitos de Netflix. Uno de los ejemplos es La diplomática, que aunque pasó desapercibida entre los estrenos, ha llegado a lo más alto por sus propios méritos, consagrándose como una de las serie más vistas de la plataforma.

Se traslada a la vida de Kate Wyler (Keri Russell), una diplomática de carrera que, en medio de una crisis internacional, aterriza como nueva embajadora norteamericana en Londres, un puesto de alto perfil político para el que no estaba preparada, con implicaciones tectónicas para su matrimonio y su futuro profesional. Belén Prieto

Disponible en Netflix

'La maravillosa Sra. Maisel', temporada 5

En la última entrega de la serie de Prime Video, Amy Sherman-Palladino decidió incorporar flashforwards para enseñarnos vistazos del futuro de su protagonista intercalados con su presente, meses antes del que sería el momento en el que Midge se convertiría en "La magnífica, mágica, maravillosa Mrs. Maisel".

Su memorable último episodio sigue en tiempo real el día más importante de su vida y nos hace testigos de los cuatro minutos que lo cambiaron todo. Un final emocionante y perfecto, desde el principio hasta esas risas en el fundido a negro de los títulos de crédito, que será recordado como uno de los mejores de la historia de la televisión. Valentina Morillo

Disponible en Amazon Prime Video

'Mrs. Davis'

Aparte de ocupar un puesto entre las mejores series de lo que va de año, la última creación de Damon Lindelof, una de las mentes detrás de Perdidos, junto a Tara Hernández ostenta el trono como la serie más loca que hemos podido ver en este 2023. Betty Gilpin (GLOW) interpreta a una monja llamada Simone, enamorada -literalmente- de Jesús, que hará lo que sea necesario para encontrar el Santo Grial y destruirlo, para así poder acabar con unna Inteligencia Aritficial que ha dejado anestesiada y sin rumbo a la sociedad.

Una épica de lo absurdo con envoltorio de ciencia ficción con grandes ideas para reflexionar sobre el uso de la tecnología y los propósitos vitales a lo largo de 8 episodios. Una propuesta ideal para un buen maratón de fin de semana. Francis Arrabal

Disponible en HBO Max

'Somebody Somewhere', temporada 2

Pasó desapercibida entre los estrenos de 2022, pero Somebody Somewhere es una de las joyas que brilló con más fuerza entre lo mejor del año pasado, y en su segunda temporada ha demostrado que es una de las propuestas más únicas y especiales de todo el panorama seriéfilo.

Es una historia tierna, emotiva, divertida, íntima y conmovedora que nos hace reír y soltar alguna que otra lágrima. A veces ambas cosas a la vez, porque tiene una sensibilidad especial para hablar de temas como el duelo, pero siempre con cariño hacia sus personajes y un carácter optimista. Los amigos son la familia que se elige y esta serie es un lugar feliz al que siempre quieres volver. Valentina Morillo

Disponible en HBO Max

'Succession', temporada 4

HBO lo ha vuelto a hacer. Succession se ha despedido tras cuatro temporadas inscribiendo su nombre en la historia de la televisión, convirtiéndose la mejor serie de la última década y la más relevante tras Juego de tronos. Jesse Armstrong nos ha dejado huérfanos y nuestros lunes han vuelto a ser peores, en una era del peak tv impulsado por las plataformas donde si bien no falta la cantidad, series como esta son pura excepción.

La última temporada ha sido para los protagonistas un Tourmalet por heredar el manto de su padre. Por el camino han dejad cadáveres, físicos y morales. Y algunos episodios que han pasado a la historia de la televisión, como La boda de Connor (4x03), América decide (4x08) o el episodio final, Con los ojos abiertos. Si solo pudiera volver a ver diez series en mi vida, Succession siempre será una de ellas. Francis Arrabal

Disponible en HBO Max

'Ted Lasso', temporada 3

Ted Lasso es de las cosas más bonitas que le ha pasado a la televisión en los últimos años. Nacida en plena era de la crispación en Estados Unidos con el alzamiento de Donald Trump, sus creadores decidieron cambiar el tono de la serie y del personaje principal, volviéndolo más bondadso, compavisvo y optimista. "Escribe el cambio que quieres ver en el mundo", dijo Jason Sudeikis parafraseando a Gandhi.

Ambientada en un equipo de fútbol de la Premier League inglesa (que a nadie le eche esto para atrás, por que es lo de menos), esta serie feel-good se presenta como un asidero para sobrevivir a los tiempos que corren, donde poder encontrar empatía y diálogo frente a la hostilidad que reina en el mundo y la polarización que vive la sociedad. Francis Arrabal

Disponible en Apple TV+

'The Last of Us'

El 2023 dejó el listón muy alto sin apenas haber terminado el mes de enero con el estreno de The Last of Us, que consiguió ganarse el corazón de todos, tanto aquellos que eran seguidores de los videojuegos como los espectadores que se animaron a entrar en su universo sin saber de ella poco más allá de su sinopsis.

Se sitúa veinte años después de la destrucción de la civilización moderna a causa del cordyceps, un hongo que se adueña del cuerpo de los humanos. Uno de los supervivientes, Joel (Pedro Pascal), recibe el encargo de sacar a la joven Ellie (Bella Ramsey) de una opresiva zona de cuarentena. Juntos cruzan Estados Unidos ayudándose mutuamente para intentar sobrevivir.

Esta adaptación prácticamente calcada del material original puede parecer al principio una saga más sobre lo que ocurre tras un apocalipsis, pero sus creadores Neil Druckmann y Craig Mazin han construido un relato perfecto y a la altura del original. Y el combo que forman Ramsey y Pascal es fantástico. Belén Prieto

Disponible en HBO Max

'Yellowjackets', temporada 2

"Si hacemos bien nuestro trabajo, comerse a una persona no será lo más transgresor que hagan las supervivientes del accidente de avión". Con estas palabras presentó la segunda temporada su showrunner, Jonathan Lisco, y aunque en esta entrega se comieron a más de una, no mentía.

Humor negro, gore, canibalismo y la lucha por la supervivencia en un mundo hostil con un elenco inmejorable y carismático. Si buscas una ficción de adolescentes con misterio, no hay ninguna mejor. Y si prefieres algo más adulto, con mujeres en crisis con secretos y traumas, también. Por primera vez una serie nos lo da todo y no nos obliga a elegir. Valentina Morillo

Disponible en Movistar+

