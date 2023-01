Las 35 series más esperadas de 2023

Entre los títulos que llegaban rodeados de altas expectativas y las sorpresas con las que nadie contaba, la cosecha de series de 2022 ha sido realmente excepcional, pero una vez hecho el repaso de las listas de lo mejor de esta temporada es el momento de mirar lo que viene en 2023. Y todo apunta a que será por lo menos igual, sino mejor.

En SERIES & MÁS hemos elegido los 35 estrenos de series internacionales y españolas a los que hay que seguirles la pista el próximo año, un listado en el que que solo se han tenido en cuenta las novedades, por lo que quedan fuera los esperados regresos de series como Succession, Barry, El cuento de la criada o The Bear.

El abanico es estimulante. Propuestas de diversos géneros que incluyen adaptaciones literarias, de videojuegos y de películas; spin-offs, historias basadas en hechos reales y producciones totalmente originales, que tienen entre sus grandes reclamos delante y detrás de cámaras nombres como Rian Johnson, Cate Blanchett, Alfonso Cuarón, Natalie Portman, Harrison Ford, Sam Levinson, Claire Danes, Taika Waititi o Demi Moore.

En el listado se incluyen las fechas de estreno que ya están confirmadas en España en el momento de la publicación de este artículo, así como las plataformas de streaming en las que podrán verse cada una de estas series.

'Entrevista con el vampiro' (AMC+)

'Entrevista con el vampiro'

Medios como el Time dijeron que era "la franquicia de fantasía de la temporada" y en Rotten Tomatoes aún mantiene una puntación del 99%. Por fin llega a España la nueva y sexy adaptación de la icónica novela de Anne Rice, en la que Louis de Pointe du Lac (Jacob Anderson) decide dar una nueva entrevista al periodista Daniel Molloy (Eric Bogosian) para contar, esta vez, toda la verdad.

Lestat de Lioncourt, el vampiro que en los 90 interpretó Tom Cruise, está ahora a cargo de Sam Reid, cuya química como Anderson es realmente explosiva, y la joven Bailey Bass se pone en la piel de Claudia. La historia se traslada a principios del siglo XX, con Louis como un adinerado hombre negro en Nueva Orleans que no puede resistirse a la oferta de evasión definitiva propuesta por el libertino Lestat. Está dirigida por Alan Taylor y Christopher Rice, hijo de la autora de la saga, es el productor ejecutivo junto a Mark Johnson.

• Fecha de estreno: 12 de enero

'Cristo y Rey' (ATRESplayer Premium)

'Cristo y Rey'

Basada en la mediática pareja que formaron Ángel Cristo y Bárbara Rey en los años ochenta, Cristo y Rey habla del día a día de estos dos protagonistas y cómo marcó la agenda mediática de la sociedad española durante las últimas décadas del siglo XX, porque cada paso que daban era noticia.

Cristo era el mejor domador y el más famoso del mundo, y Rey era la mujer más deseada de España por sus trabajos como actriz y vedette. Juntos formaban la pareja más popular del momento. Daniel Écija está detrás como el creador de la serie, que cuenta con Belén Cuesta y Jaime Lorente como principales protagonistas.

• Fecha de estreno: 15 de enero de 2023

'The Last of Us' (HBO Max)

'The Last of Us'

Después de convertirse en el mejor videojuego de la pasada década, The Last of Us da el salto a la televisión. La historia creada por Neil Druckmann cuenta el viaje de Joel y Ellie a través de un Estados Unidos postapocalíptico y sumergido en un mundo donde la expansión de un hongo parasitoide ha acabado con el 60% de la población. Esta infección real les arrebata la voluntad a los humanos y les convierte en algo parecido a los 'zombis'.

La prometedora adaptación cuenta ni más ni menos que con Pedro Pascal y Bella Ramsey, dos exactores de Juego de tronos, y también con Craig Mazin, creador de Chernobyl y Kantemir Balágov (Una gran mujer) tras las cámaras en la producción. Además, Gustavo Santaolalla, dos veces ganador del Óscar, será el encargado de componer la banda sonora.

• Fecha de estreno: 16 de enero

'Extraordinary' (Disney+)

'Extraordinary'

En un mundo en el que todos tienen un superpoder, y a los 18 años empiezan a ser capaces de atravesar paredes, comulgar con los muertos, transformarse en gato o provocar un orgasmo con un simple toque, Jen sigue sin encontrar su don a los 25.

Una comedia fresca e ingeniosa de la guionista novel Emma Moran, y creada por los productores de Killing Eve, nos presenta a una protagonista está desesperada por descubrir su superpoder, cueste lo que cueste, pero es posible que por el camino descubra la alegría de sentirse medianamente bien siendo "normal".

• Fecha de estreno: 25 de enero

'Terapia sin filtro' (Apple TV+)

'Terapia sin filtro'

La nueva comedia de los creadores de Ted Lasso, Bill Lawrence y Brett Goldstein, protagonizada por Jason Segel y Harrison Ford, cuenta la historia de un terapeuta en duelo (interpretado por Segel) que comienza a romper las reglas y a decirles a sus pacientes exactamente lo que piensa.

Una serie sobre el duelo, emotiva, entrañable y con mucho sentido del humor, que cuenta con un reparto de ensueño en el que también están Christa Miller (Scrubs), Jessica Williams (2 Dope Queens), Michael Urie (Ugly Betty), Luke Tennie (Deadly Class) y Lukita Maxwell (Generation).

• Fecha de estreno: 27 de enero

'The White House Plumbers' (HBO Max)

El reparto de 'The White House Plumbers'.

El 17 de junio de 2022 se celebró el 50 aniversario de la crisis del Caso Watergate, que acabó con la carrera política de Richard Nixon, el único presidente en la historia de la democracia estadounidense que se vio obligado a dimitir. The White House Plumbers explorará en HBO la increíble, pero cierta historia real con un reparto lleno de caras conocidas: Woody Harrelson, Justin Theroux, Lena Headey y Domhall Gleeson.

La miniserie limitada de cinco episodios está basada en los registros públicos de lo que pasó en 1972 y en el libro Integrity: Good People, Bad Choices, and Life Lessons from the White House, escrito por Egil “Bud” Krogh y Matthew Krogh. La serie cuenta la historia real de cómo los saboteadores políticos de Nixon y los autores intelectuales de Watergate se llevaron por delante accidentalmente la presidencia que estaban dispuestos a proteger a cualquier precio.

• Fecha de estreno: marzo

'Las noches de Tefia' (Atresplayer Premium)

'Las noches de Tefía'. ATRESplayer Premium

El aclamado dramaturgo Miguel del Arco, uno de los fundadores del Teatro Kamikaze, salta a la televisión con una prometedora ficción de época que refuerza la apuesta de Atresplayer Premium por las historias de la comunidad LGTB+.

Entre 1954 y 1966 existió un campo de concentración franquista donde el régimen enviaba a los condenados por la ley de vagos y maleantes. Airam Betancor rememora en el 2004 los terribles dieciocho meses que estuvo preso en la colonia cuando apenas tenía 17 años y fue condenado por ser homosexual. En sus recuerdos aparecen también las historias que contaba cada noche un compañero de barracón. Así nace El Tindaya, un cabaret imaginado donde cada uno de los presos tiene un alter ego. Patrick Criado (Antidisturbios, Mar de plástico) es su protagonista.

• Fecha de estreno: por confirmar

'Lady in the Lake' (Apple TV+)

Lupita Nyong’o y Natalie Portman, protagonistas de 'Lady in The Lake'

Natalie Portman se estrena en televisión con Lady in the Lake, una miniserie para Apple TV+ desarrollada por la directora Alma Har'el (Honey Boy) y la guionista Dre Ryan (Colony y The Man in the High Castle). El thriller se ambienta en el Baltimore de los años 60, cuando un asesinato sin resolver empuja a la ama de casa y madre Maddie Schwartz a reinventar su vida como periodista de investigación.

Su camino se cruza con el de Cleo Sherwood, una mujer trabajadora que hace malabarismos con la maternidad, muchos trabajos y un compromiso apasionado con el avance de la agenda progresista de los afroamericanos en Baltimore. Jean-Marc Vallée, director de Big Little Lies y Dallas Buyers Club, aparecerá acreditado como productor tras desarrollar el proyecto antes de su muerte en diciembre de 2021.

• Fecha de estreno: por confirmar

'Berlín' (Netflix)

'Berlín'

Tras el éxito sin precedentes de La casa de papel, que traspasó todas las fronteras posibles y logró hacer historia en la ficción española, Netflix decidió seguir apostando por una de sus grandes marcas y contar la historia de Berlín, uno de los protagonistas de la serie.

Pedro Alonso regresará para dar vida al atracador definido como "el David Copperfield de los robos", en un spin-off centrado años antes de la serie original, donde una banda pretende robar un botín de más de 10 millones de euros. Junto al actor principal, Esther Martínez Lobato y Álex Pina repiten tras las cámaras como guionistas y productores principales, y la dirección de los ocho episodios que la componen correrá a cargo de Albert Pintó, David Barrocal y Geoffrey Cowper.

• Fecha de estreno: por confirmar

'Queen Charlotte: A Bridgerton Story' (Netflix)

'Queen Charlotte: A Bridgerton Story'

El fenómeno de Los Bridgerton no ha hecho más que dar sus primeros pasos en Netflix. La plataforma estrenará durante este año una precuela centrada en la reina Charlotte. La miniserie de ocho episodios contará cómo el matrimonio de Charlotte y el rey Jorge provocó un cambio social que se ve reflejado en la serie madre.

La joven India Amarteifio y la veterana Golda Rosheuvel compartirán el personaje protagonista, al igual que Adjoa Andoh y Ruth Gemmell, que retoman sus papeles como Lady Agatha Danbury y Lady Violet Bridgerton. Shonda Rhimes volverá a escribir en la serie, al igual que hizo ya en ¿Quién es Anna? Tom Verica, un veterano de Shondaland, será el director principal del proyecto.

• Fecha de estreno: por confirmar

'Disclaimer' (Apple TV+)

Cate Blanchett y Kevin Kline protagonizan 'Disclaimer'

El encuentro profesional de dos talentos superlativos como el mexicano Alfonso Cuarón y la australiana Cate Blanchett está destinado a ser uno de los proyectos del año, independientemente del formato o el tamaño de la pantalla. Blanchett interpreta a Catherine Ravenscroft, una respetada periodista de documentales de televisión cuyo trabajo se ha basado en revelar las transgresiones ocultas de instituciones más influyentes.

Cuando una novela intrigante escrita por un viudo aparece en su mesita de noche, se horroriza al darse cuenta de que es un personaje clave en una historia que esperaba que estuviera enterrada en el pasado durante mucho tiempo. En su primer proyecto en televisión desde que dirigió el piloto de la serie Believe para NBC, Cuarón adapta la novela homónima de Renee Knight. Kevin Kline, Sacha Baron Cohen, Jung Ho-yeon y Lesley Manville completan el espectacular reparto de la producción.

• Fecha de estreno: por confirmar

'La Mesías' (Movistar Plus+)

'La Mesías'

Javier Calvo y Javier Ambrossi estrenarán en 2023 el proyecto más ambicioso de sus carreras. La Mesías cuenta la historia de un joven con profundas creencias religiosas que ha vivido toda la vida sometido al yugo de su madre y cuya vida se vuelve del revés tras encontrar el vídeo viral de un grupo de pop cristiano compuesto por cinco hermanas.

La serie, ha explicado Calvo, habla de "la superación del trauma" y de "la fe como vía de escape para llenar el vacío". La primera colaboración profesional de la pareja con Movistar Plus+ tiene un ecléctico reparto que dará que hablar: Roger Casamajor, Macarena García, Lola Dueñas, Carmen Machi, Ana Rujas, Albert Pla, Amaia, Biel Rossell y Cecilia Roth. Salvo sorpresa mayúscula, todo apunta a que un estreno en el Festival de San Sebastián será la casilla de salida de una de las series del año.

• Fecha de estreno: por confirmar

'Ahsoka' (Disney+)

'Ahsoka'

2023 volverá a ser un año importante para los seguidores de Star Wars gracias a las series de Disney+. Además de la nueva temporada de The Mandalorian y el previsible estreno de The Acolyte, veremos otro spin-off de un personaje que apareció en la segunda temporada de la serie protagonizada por Pedro Pascal: la jedi Ashoka Tano, a la que muchos conocerán por la serie de animación sobre las Guerras Clon.

Una primera presentación en acción real con sus característicos sables láser blancos y el rostro de Rosario Dawson dejó claro que había ganas de volver a ver al personaje. Dicho y hecho. El propio Dave Filoni será el showrunner de un proyecto en el que volverá a aparecer Hayden Christensen, de vuelta en la galaxia después de aparecer en Obi-Wan Kenobi.

• Fecha de estreno: por confirmar

'Reina Roja' (Amazon Prime Video)

'Reina Roja'

Prime Video firmó en abril de 2021 su primer contrato de desarrollo exclusivo con una de las grandes estrellas del mundo editorial en España: Juan Gómez Jurado. En 2023 empezaremos a ver los frutos del acuerdo con la esperada adaptación de Reina Roja, un fenómeno que ya ha vendido más de dos millones de copias.

Amaya Muruzábal (Hernán) es la showrunner que contará la historia de Antonia Scott, una mujer muy especial que no es policía ni criminalista. Nunca ha empuñado un arma ni llevado una placa, y, sin embargo, ha resuelto decenas de crímenes. Vicky Luengo y Hovik Keuchkerian interpretarán a Antonia y su fiel compañero Jon en un proyecto que dirige Koldo Serra (La casa de papel). Completan el reparto viejos conocidos de la ficción española como Àlex Brendemühl, Nacho Fresneda, Emma Suárez, Eduardo Noriega, Urko Olazabal y Celia Freijeiro, entre otros.

• Fecha de estreno: por confirmar

'The Idol' (HBO Max)

'The Idol'

"De las mentes perturbadoras y retorcidas de The Weeknd y Sam Levinson". Así de austero y comedido introdujo HBO el primer material promocional de The Idol, la serie coescrita y protagonizada por Abel Tesfaye, el artista conocido como The Weeknd, y Sam Levinson (creador de Euphoria), un proyecto con espíritu sórdido que dará mucho de qué hablar.

Lily-Rose Depp (hija de Vanessa Paradís y Johny Depp) interpreta a una estrella del pop en alza que inicia una perturbadora relación romántica con un enigmático propietario de un club nocturno de Los Ángeles, que es a su vez el líder de una secta. Una mirada perturbadora y sin censura, al más puro estilo HBO, a los excesos de la vida nocturna y los vicios del mundo de la industria musical.

• Fecha de estreno: por confirmar

'Fleishman está en apuros' (Disney+)

'Fleishman está en apuros'

La serie sigue al recién divorciado Toby Fleishman, de 41 años, que se sumerge en el agitado mundo de las citas a través de apps con un éxito que jamás había experimentado en los encuentros que tenía de joven antes de casarse. Sin embargo, justo al inicio de su primer verano con libertad sexual, su exmujer, Rachel, desaparece dejándole con Hannah, de 11 años, y Solly, de 9, y sin una pista sobre dónde está o cuándo tiene pensado regresar.

Cuenta con un reparto lleno de estrellas, encabezado por Jesse Eisenberg, Claire Danes, Lizzy Caplan, Christian Slater, Adam Brody y Josh Radnor. La crítica de Estados Unidos, donde la serie ha podido verse en las últimas semanas de 2022 ha elogiado la interpretación de la protagonista de Homeland como una de las mejores de su carrera.

• Fecha de estreno: por confirmar

'La caída de la casa Usher' (Netflix)

'La caída de la casa Usher'

Tras los éxitos de La maldición de Hill House y Misa de medianoche, Netflix estrenará en 2023 su última colaboración con el maestro del terror Mike Flanagan, que a partir de ahora producirá sus series y películas en Amazon Prime Video.

Su proyecto de despedida en la plataforma será una adaptación de varias obras de Edgar Allan Poe, para la que ha contado con varios de sus actores habituales. "Puedo decir que es la serie favorita de mi mujer, y ella siempre tiene razón", declaró Flanagan en una entrevista en Deadline. "Me falta un poco de distancia para poder decir que me encanta, pero realmente estoy muy emocionado con el resultado". Ya falta menos para que lo comprueben de primera mano los espectadores.

• Fecha de estreno: por confirmar

'Déjate ver' (Atresplayer Premium)

'Déjate ver'

Álvaro Carmona cambia de tercio después de hacer historia con su nominación al Emmy Internacional con Gente hablando, aunque lo seguirá haciendo dentro del grupo Atresmedia. Su nuevo proyecto cuenta la historia de Ana, una mujer que ha vivido en una burbuja los últimos años mientras trabajaba como ayudante de Bassil, uno de los artistas más famosos del planeta y cuya identidad es un misterio para el gran público.

Ahora que éste ha comenzado a desaparecer deberá enfrentarse cara a cara con un mundo con el que siente que no acaba de conectar. Miki Esparbé, Ivan Massagué, Ramón Barea, Alba Ribas, Carlos Librado y Óscar Ladoire son los protagonistas de una de las apuestas más originales de Atresplayer Premium.

• Fecha de estreno: por confirmar

'Love & Death' (HBO Max)

'Love and Death'

Después de Nueve perfectos desconocidos y Big Sky, el guionista David E. Kelley vuelve a presentar su último proyecto: un truculento drama basado en la historia real de la 'asesina del hacha', protagonizado por Elizabeth Olsen, Jesse Plemons, Lily Rabe, Krysten Ritter y Tom Pelphrey.

En Love & Death conoceremos a Candy Montgomery y Betty Gore, dos mujeres muy amigas que suelen pasar mucho tiempo juntas junto a sus respectivas familias. Sin embargo, las apariencias engañan y un día, todo se tuerce de una forma impredecible. Una mañana, Candy se despierta con el deseo irresistible de propinarle un hachazo a su mejor amiga. Y nada ni nadie podrá convencerla para evitar lo inevitable.

• Fecha de estreno: por confirmar

'Masters of the Air' (Apple TV+)

'Masters of The Air'

Para completar una espectacular trilogía bélica tras Hermanos de sangre y The Pacific, Steven Spielberg y Tom Hanks vuelven a la II Guerra Mundial con esta miniserie que se adentra en el bombardero conocido como la 'Fortaleza Voladora', donde once hombres intentan sobrevivir al enjambre de munición que los alemanes siguen lanzando contra ellos.

Esa obra es un recuento de las acciones de la Octava Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos, la fuerza de bombarderos estadounidense que llevó la lucha a la Alemania nazi con un gran coste personal, los cuales sufrieron más bajas durante la guerra que todo el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos.

• Fecha de estreno: por confirmar

'Monos con pistola' (HBO Max)

'Monos con pistola' HBO Max

A partir de una idea de Carolina Bang y Álex de la Iglesia, la ficción española sigue a un exfutbolista que trabaja como representante de jugadores y que acaba de montar su propia agencia. El protagonista tendrá que mantener un equilibrio entre su delirante mundo profesional y su inestable vida personal.

Los protagonistas de la serie son Hugo Silva (Los hombres de Paco), Dafne Fernández (Perfectos desconocidos), Óscar Casas (Jaguar), Gorka Otxoa (Velvet), Miguel Ángel Sola (Los favoritos de Midas), Kira Miró (La que se avecina) y Diogo Sales.

• Fecha de estreno: por confirmar

'Time Bandits' (Apple TV+)

'Time Bandits

Lisa Kudrow encabeza el reparto de la adaptación a serie de televisión de la entrañable película Los héroes del tiempo dirigida por Terry Gilliam. Esta producción está coescrita, dirigida y producida por Taika Waititi, que se pondrá tras las cámaras de los dos primeros episodios de la temporada, que contará con 10.

Por ahora poco más se ha revelado de esta serie que se describe como un viaje cómico a través del tiempo y el espacio con un variopinto grupo de ladrones y su nuevo recluta: un empollón de historia de once años.

• Fecha de estreno: por confirmar

'Agatha: Coven Of Chaos' (Disney+)

'Agatha: Coven Of Chaos'

Basada en el personaje de Marvel Comics, Agatha Harkness, que fue introducido en el Universo cinematográfico de Marvel (UCM) en la serie Bruja Escarlata y Visión, este spin-off compartirá continuidad con las películas de la franquicia y cuenta con Jacques Schaeffer como guionista principal.

Junto a Kathryn Hahn, que retoma el papel de la bruja Agatha, estarán Emma Caulfield, Patti Lupone, Joe Locke y Aubrey Plaza, a quien vimos recientemente en la temporada 2 de The White Lotus.

• Fecha de estreno: por confirmar

'Tiny Beautiful Things' (Disney+)

'Tiny Beautiful Things'

Basada en Tiny Beautiful Things, la recopilación bestseller de ensayos de Cheryl Strayed, la serie cuenta la historia de Clare (Kathryn Hahn), una escritora que lucha por mantenerse a flote y que se convierte en una columnista de éxito que ofrece consejos a pesar de que su propia vida se desmorona.

La serie está protagonizada por Kathryn Hahn, Sarah Pidgeon, Quentin Plair y Tanzyn Crawford, con las estrellas invitadas Owen Painter, Merritt Wever, Elizabeth Hinkler y Michaela Watkins. Liz Tigelaar (Little Fires Everywhere) es la creadora y productora ejecutiva de la serie.

• Fecha de estreno: por confirmar

'Balenciaga' (Disney+)

'Balenciaga'

Tras abrir fuego con su primera producción original en España, La última, Disney+ estrenará su primera gran apuesta en español en 2023: Balenciaga. El ganador de dos premios Goya Alberto San Juan será el legendario diseñador de moda español en una producción que han dirigido José Mari Goenaga, Jon Garaño y Aitor Arregi (los artífices de Handia, La trinchera infinita y Flores) en colaboración con Lourdes Iglesias, la autora de la idea original del proyecto.

Balenciaga promete ser un retrato sobre la búsqueda de la identidad frente a las adversidades y el desafío de las convenciones sociales a lo largo de los años. La serie contará la historia de alguien obsesionado con encontrar su propio estilo mientras lidia con las pérdidas de su compañero de vida, su madre y su propio país. Como La Mesías, debería presentarse en el próximo Festival de San Sebastián.

• Fecha de estreno: por confirmar

'Secret Invasion' (Disney+)

'Secret Invasion'

Samuel L. Jackson y Ben Mendelsohn retoman sus personajes como Nick Furia y Skrull respectivamente en este ambicioso proyecto donde parece que un grupo de cambiaformas -que aparecieron por primera vez en Capitana Marvel- llevan años infiltrados en la Tierra.

Se trata de una de las miniseries más prometedoras de Marvel y cuenta con Kyle Bradstreet (Mr. Robot) como el guionista principal. El otro gran reclamo de la producción es su reparto, que incluye a Olivia Colman (The Crown), Emilia Clarke (Juego de tronos) y Kingsley Ben-Adir (la revelación de Una noche en Miami) junto a Jackson y Mendelsohn.

• Fecha de estreno: por confirmar

'El problema de los tres cuerpos' (Netflix)

'El problema de los tres cuerpos'

Tres años después de que Netflix la anunciase como su serie más ambiciosa hasta ahora, cada vez está más cerca la fecha de estreno de El problema de los tres cuerpos, una producción basada en la exitosa saga literaria del escritor chino Liu Cixin, que ya está en fase de postproducción.

La historia se centra en la primera toma de contacto entre los seres humanos y los extraterrestres y cómo tuvo lugar la unión de todos los países del mundo con un propósito en común, y los responsables de la adaptación serán los mismísimos David Benioff y D.B. Weiss, que regresan con su primer proyecto tras el final de Juego de tronos.

• Fecha de estreno: por confirmar

'Alien' (Hulu, Disney+)

'Alien'

La saga creada por Ridley Scott llega al mundo del streaming gracias a Noah Hawley, el creador de la serie Fargo y el encargado de traer de vuelta la franquicia. Lo hará a través de una nueva ficción ambientada en un futuro próximo, donde los alienígenas invaden la Tierra y pretenden acabar con las diferencias sociales, optando por atacar a personas de clase alta.

FX Productions y Hulu son los responsables de la producción, de la que todavía se desconocen más detalles como cuáles son los miembros del reparto, pero con el talento y garantías que ofrecen todos los implicados solo podemos esperar lo mejor de este proyecto.

• Fecha de estreno: por confirmar

'Sin huellas' (Amazon Prime Video)

'Sin huellas'

Protagonizada por Carolina Yuste y Camila Sodi y producida por Zeta Studios, la ficción "paella-western" mezcla el thriller, la comedia y el western para contar la historia de dos mujeres que trabajan como limpiadoras y que, sin comerlo ni beberlo, se acaban convirtiendo en las principales sospechosas de un asesinato.

La serie tiene como objetivo fusionar varios conceptos y géneros, combinando una historia divertida con la tensión y la acción de cualquier thriller y sumándole un elemento de cotidianidad y diversidad que reflejarán de forma más realista a la sociedad actual. Entre sus creadores figuran Carlos de Pando (Aída), Sara Antuña (Aída), Paco Caballero (El vecino) y Koldo Serra (La casa de papel).

• Fecha de estreno: por confirmar

'Avatar: The Last Airbender' (Netflix)

'Avatar: The Last Airbender'

Después de la adaptación fallida que hizo M. Night Shyamalan en 2010, Netflix vuelve a la carga y realiza otra versión de la producción animada en forma de una serie de acción real. El proyecto ha tenido que afrontar muchos cambios de última hora, adaptándose al abandono de un equipo creativo que tenía enfoques distintos, pero por fin llegará a la plataforma de la mano del creador Albert Kim y los directores Jabar Rasiani, Michael Goi y Roseanne Liang.

En ella se narra lo ocurrido en la historia animada, donde la nación del fuego acaba de declarar la guerra a las del agua y la tierra. Para evitar que se hagan con el control absoluto y arrasen con todo a su paso, Aang (Gordon Cormier), sucesor del Avatar y único superviviente de la nación del aire, intentará dominar los cuatro elementos e impedir su malvado propósito.

• Fecha de estreno: por confirmar

'The Power' (Amazon Prime Video)

'The Power'

Basada en la novela de Naomi Alderman, The Power propone un mundo en el que de repente, y sin previo aviso, todas las adolescentes del mundo desarrollan el poder de electrocutar a la gente a voluntad, una capacidad que es hereditaria y no se les puede quitar.

Al sentir la emoción del poder puro: la capacidad de herir o incluso matar liberando descargas eléctricas de la punta de sus dedos, aprenden rápidamente que pueden despertar el Poder en mujeres mayores. Muy pronto, casi todas las mujeres del mundo pueden hacerlo. Y entonces todo es diferente. Además de tener una de las premisas más revolucionarias de la temporada, también cuenta con un reparto espectacular, en el que destacan Toni Colette, Josh Charles, Auliʻi Cravalho y Daniela Vega.

• Fecha de estreno: por confirmar

'Feud' (Disney+)

Tom Hollander será Truman Capote en 'Feud'.

Tras Feud: Bette y Joan, estrenada en 2017, por fin se ha confirmado una segunda entrega de esta antología de Ryan Murphy sobre relaciones complicadas y conflictos épicos entre figuras mediáticas.

Tom Hollander, Calista Flockhart, Diane Lane, Naomi Watts, Chloë Sevigny y Demi Moore encabezan el reparto estelar de esta esperada serie. La trama girará en torno al ascenso y caída de Truman Capote entre la sociedad neoyorquina, debido a la publicación accidental de los secretos y trapos sucios de algunas mujeres influyentes de la época, a las que se refería como "sus cisnes". encabezan el reparto estelar de esta esperada serie, que en esta ocasión, la trama girará en torno al ascenso y caída de Truman Capote entre la sociedad neoyorquina, debido a la publicación accidental de los secretos y trapos sucios de algunas mujeres influyentes de la época, a las que se refería como "sus cisnes".

• Fecha de estreno: por confirmar

'Poker Face' (Peacock)

'Poker Face'

Tras el éxito conseguido con la franquicia Puñales por la espalda, Rian Johnson da el salto a la televisión con la que será su primera serie, Poker Face, la cual podrá verse en Peacock después de una batalla de pujas por sus derechos. Aún no sabemos cuál será su casa en España.

Natasha Lyonne (Muñeca rusa) protagoniza la temporada de diez capítulos, en la que interpreta a una mujer que tiene la habilidad de identificar cuando alguien está mintiendo, lo que que la lleva a resolver crímenes extraños relacionados con personajes que lo son aún más. Adrien Brody, Chloë Sevigny, Hong Chau y Jameela Jamil la acompañan en el reparto.

• Fecha de estreno: por confirmar

'Vestidas de azul' (Atresplayer Premium)

'Vestidas de azul'

El legado de Veneno continuará en el segundo volumen de la serie Vestidas de azul, de nuevo a cargo de Javier Ambrosi y Javier Calvo (Cardo, La Mesías). Está basada en la novela de Valeria Vegas escrita en 2019 y sigue a un grupo de mujeres trans en plena época del destape español en la era de la Transición, siguiendo la línea del documental homónimo de los ochenta del director Antonio Giménez-Rico.

Lola Rodríguez volverá a meterse en la piel de Valeria Vegas. Junto a ella también regresan Paca La Piraña, Goya Toledo (Lola), Juani Ruiz, Alex Saint (Sacha), Ángeles Ortega (Manola) y Desirée Vogue (Bienvenida). Entre las novedades del reparto, tenemos a Rossa Ceballos (Loren adulta), Bimba Farelo (Loren joven), Chloe Santiago (Tamara), Geena Román (Eva), Alma Gormedino (Josette), Penélope Guerrero (Nacha) y Keyla Òdena (Renee).

• Fecha de estreno: por confirmar

'Mrs. American Pie' (Apple TV+)

'Mrs. American Pie'

Esta comedia sigue los intentos de Maxine Simmons (Kristen Wiig) por congraciarse con la exclusiva alta sociedad de Palm Beach. Mientras Maxine lucha por superar la estricta división entre los que tienen y los que no tienen nada, tendrá que librar la mayor batalla que cualquier forastero haya visto jamás.

Basada en el libro de Juliet McDaniel Mr. & Mrs. American Pie, esta serie ambientada en los 70 está protagonizada por Carol Burnett, Allison Janney, Ricky Martin, Leslie Bibb, y Josh Lucas.

• Fecha de estreno: por confirmar

Sigue los temas que te interesan