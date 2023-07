Tras analizar las mejores series de lo que llevamos de 2023, toca hacer lo propio con el cine. La redacción de SERIES & MÁS | EL ESPAÑOL ha elegido las mejores películas que se han estrenado en el primer semestre del año. Un arranque con mucha presencia de películas de la última edición de los Oscar y algún blockbuster.

Aunque aún faltan por estrenarse gran parte de las películas más esperadas del 2023, como Oppenheimer, Barbie, Dune: Parte 2, Napoleón, Los asesinos de la luna, El asesino o Ferrari, firmadas por directores como Christopher Nolan, Greta Gerwig, Denis Villeneuve, Ridley Scott, Martin Scorsese, David Fincher o Michael Mann, ya hemos podido ver algunas de las películas imprescindibles del año.

Os dejamos con las 10 mejores películas de lo que llevamos de 2023, en orden alfabético. Os recomendamos que no os las perdáis.

' AIR '

"Las zapatillas no valen nada hasta que alguien se las pone". Con esta frase podría definirse en pocas palabras el argumento de AIR, el biopic que narra la histórica alianza entre Nike y Michael Jordan y la primera candidata a los premios Oscar 2024 que hemos podido ver este año.

Entre sus principales reclamos está su reparto, donde brillan especialmente Matt Damon y Viola Davis junto a Jason Bateman (Ozark), Chris Tucker (Rush Hour) y Chris Messina, pero también está la brillante labor de dirección de Ben Affleck y el impecable guion del debutante Alex Convery.

Ni las canchas de baloncesto ni tampoco Michael Jordan serán una parte fundamental del filme, centrado en generar la tensión y la emoción necesarias entre las cuatro paredes de varios despachos. En realidad, AIR no es solo sobre baloncesto, también habla sobre la importancia del legado y cómo rozar la inmortalidad a través del recuerdo. Belén Prieto

Disponible en Amazon Prime Video

' Almas en pena en Inisherin '

"No me has hecho nada. Simplemente ya no me gustas". La ruptura entre dos amigos sirve aquí como metáfora de una guerra que a nadie en la isla parece interesarle y de la que ya han olvidado, o nunca han comprendido, cuáles son los bandos. Porque hasta hace poco los que hoy se enfrentan entre sí luchaban juntos contra un enemigo común. "Todo estaba bien ayer", como Pàdriac y Colm.

Bajo el barniz de vida rural sencilla que dibuja Martin McDonagh se esconde una exploración compleja de la masculinidad, de la depresión y el aislamiento. Una tragicomedia compasiva con su mundo y los personajes que lo habitan centrada en el ocaso de una larga amistad que embruja el espectador como el canto de una banshee. Valentina Morillo

Disponible en Disney+

' Asteroid City '

Wes Anderson lo ha vuelto a hacer. El director de estilo inconfundible, que ha contando con uno de los mayores repartos de la historia del cine, entre los que se encuentran Tom Hanks, Scarlett Johansson, Margot Robbie, Steve Carell o Edward Norton, y así hasta una veintena de nombres, ha firmado su película más andersoniana.

Una obra de orfebrería del séptimo arte sobre la creación escénica. Seguramente la última obra de Wes Anderson, rodada en Chinchón, no sea tan brillante como El Gran Hotel Budapest o Moonrise Kingdom, pero sí que es una parada obligatoria para los seguidores del director y su propuesta estética, que no son para todo el mundo. Francis Arrabal

Disponible en cines

' Decision to Leave '

Siguiendo el trazo de la línea que dibujó con La Doncella, el virtuoso Park Chan-Wook regresa al cine tras seis años de ausencia con otra inolvidable protagonista femenina, la enigmática Seo-rae, un personaje que despierta en el detective Hae-joon de esta película la misma obsesión con la que Kim Novak fascina a James Stewart en Vértigo.

Jugando con los arquetipos del noir más clásico, el director surcoreano deconstruye el tropo de la femme fatale con un personaje que acepta interpretar el rol que le asignan los demás porque que ha aprendido a jugar la mejor partida con las cartas que le han tocado. Un juego de reflejos con pantallas y espejos bidireccionales que desafían los puntos de vista, el tiempo y el espacio, para la historia de amores imposibles más sensual que se recuerda en los últimos años. Valentina Morillo

Disponible en Movistar+

' El triángulo de la tristeza '

Ruben Östlund ganó su segunda Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes con esta película que ha tenido un gran recorrido por la temporada de premios, estando nominada en los Oscar a mejor película, dirección y guion original, además de los BAFTA, Globos de Oro y Critics Choice, entre otros.

El director sueco de Fuerza mayor (2014) y The Square (2017) realiza esta brutal sátira sobre los ricos y su estilo de vida. Una crónica salvaje llena de giros inesperados sobre los vicios del capitalismo y cómo este aboca a la sociedad a su desaparición. Francis Arrabal

Disponible en Movistar+

' Guardianes de la Galaxia Vol. 3 '

James Gunn decidió volver a Marvel después de su salida para cerrar la historia de los Guardianes de la Galaxia y en especial la de Rocket. La trilogía se despide siendo quizás la más redonda del UCM. Un soplo de aire fresco que ha sabido combinar la acción con el humor con cierta maestría y dejar un buen puñado de personajes inolvidables.

En esta tercera y última entrega, la más sombría y reflexiva, el equipo de los Guardianes llevará a cabo una última misión que los pondrá a prueba y llevara hasta el límite. Una magnífica despedida, reconfortante y emotiva, para este improbable grupo de superhéroes. Francis Arrabal

Disponible en alquiler

'J ohn Wick 4'

La franquicia de John Wick se ha convertido en un fenómeno cultural desde su lanzamiento en 2014, y ya va por su cuarta entrega, que la consagra como una de las mejores sagas de acción de los últimos años.

En esta nueva entrega, el legendario asesino a sueldo retirado John Wick (Keanu Reeves) vuelve a la acción. Impulsado por una incontrolable sed de venganza, John tendrá que poner de nuevo sus habilidades al límite para enfrentarse a los asesinos sedientos de sangre que le persiguen.

Las películas han cosechado gran éxito por su intachable dirección, las impresionantes coreografías de acción y la interpretación de Keanu Reeves, y esta última se puede considerar como la mejor entrega de la saga. Belén Prieto

Disponible en Amazon Prime Video

' Los Fabelman '

Steven Spielberg firma su película más personal. Este film semiautobiográfico sobre la propia infancia y juventud del cineasta, se ambienta a finales de los 50 y principios de los 60. El protagonista es un niño influido por su excéntrica madre, artista, y su pragmático padre, ingeniero informático.

Tras descubrir un secreto familiar que lo dejará devastado, descubrirá cómo el poder de las películas puede ayudarlo a contar historias y a forjar su propia identidad. Una carta de amor al cine escrita por uno de los más grandes cineastas de la historia desde la humildad y la fascinación de un niño. Francis Arrabal

Disponible en Movistar+

'Spider-Man: Cruzando el Multiverso'

Spider-Man se abre camino a través del multiverso y se aparta del hastío y fatiga que genera el concepto al público últimamente para protagonizar una secuela profunda, emotiva y visualmente impresionante. La primera película, una de las primeras incursiones al multiverso, acabó siendo toda una sensación, y la segunda ha sabido aprovecha el camino recorrido para hacer que el resto del viaje sea incluso más asombroso.

En esta nueva entrega animada, Miles Morales (Shameik Moore) y Gwen Stacy (Hailee Steinfeld) trabajarán juntos para salvar a todos los Spider-Man, Spider-Woman y Spider-loquesea del multiverso. El Spider-Man de padre afroamericano y madre puertorriqueña deberá detener a un nuevo y misterioso villano que podría perturbar el orden de cada universo. Belén Prieto

Disponible en cines

'TÁR'

Esta apasionante película, una de las más interesantes de la última edición de los premios Oscar, funciona como el estudio de un personaje lleno de contradicciones, un thriller psicológico, un descenso a la locura, un comentario social e, incluso, como una historia de fantasmas.

La película de Todd Field, protagonizada por una espectacular Cate Blanchett (que está presente en todas las escenas de los más de 150 minutos de metraje), es una sinfonía sobre el ego, las dinámicas de poder y el abuso de quienes lo ostentan, que reta al espectador mientras cuestiona la figura del genio encumbrado. Imprescindible. Valentina Morillo

Disponible en Movistar+

