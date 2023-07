De 'Gladiador 2' y 'Misión imposible' a 'Rivales': todas las series y películas afectadas por la huelga de actores

La huelga de guionistas que se convocó a principios de mayo paralizó series como Stranger Things, The White Lotus, Andor o The Last of Us, cuyos sus responsables decidieron no continuar con el desarrollo de las nuevas temporadas para unirse a las protestas contra los estudios. Los efectos de este paro laboral se han hecho notar, pero no son comparables al freno que ha puesto en la industria la huelga del sindicato de actores, activa desde el 14 de julio.

No ha sido el caso de otras como La casa del dragón o Los anillos de poder, que han podido continuar porque no tienen sus actores no estadounidenses, que conforman la mayoría del reparto, no están afiliados al sindicato SAG-AFTRA. También ha sido el caso de la tercera temporada de Tehran, que ha conseguido una autorización de exención.

Sin embargo, series y películas, como Gladiador 2, Deadpool 3, la segunda parte de Misión Imposible 7 o American Horror Story, que habían podido continuar sus rodajes porque ya tenían los guiones terminados, se han visto obligadas a detener todas sus labores de producción hasta el final de una doble huelga que por ahora parece indefinida.

Es posible que en los próximos días se confirme que también se retrasan también las producciones de películas que tenían planeado iniciar su rodaje en agosto, como Paddington 3 o Minecraft, con Jason Momoa.

También afecta a series y películas terminadas

Además de los rodajes, también se verán afectados los estrenos, pues los actores en huelga no pueden participar en actividades de promoción como entrevistas, alfombras rojas, ruedas de prensa, ni siquiera mencionar dichos estrenos en sus perfiles en redes sociales. Es posible que los estrenos en cine de películas este otoño también se retrasen hasta un momento en el que puedan contar con sus grandes estrellas en la maquinaria de promoción.

Ridley Scott y Joaquin Phoenix traen la épica al cine con 'Napoleón'

Este fin de semana se ha confirmado que Rivales, la película de Luca Guadagnino protagonizada por Zendaya, que se iba a estrenar en el Festival de Venecia, se retrasa hasta 2024. Otras películas que podrían retrasar su estreno son Misterio en Venecia, de Kenneth Branagh; Los asesinos de la luna, de Martin Scorsese (octubre); Napoleón, de Ridley Scott (noviembre) o The Marvels, secuela de Capitana Marvel (noviembre).

En cuanto a series, algunas de las primeras afectadas serán Solo asesinatos en el edificio, que se estrena en agosto en Hulu, y The Morning Show, que tiene programado el estreno de su tercera temporada en septiembre en Apple TV+. La película Heart of Stone con Gal Gadot en Netflix también podría estrenarse sin apenas promoción.

Es probable que los próximos eventos del sector, como los premios Emmy, se pospongan hasta nueva fecha, y también que los festivales de cine de Toronto, Telluride y Venecia, se celebren sin estrellas en las alfombras rojas.

Estas son las producciones que se han visto afectadas por la huelga de actores hasta hoy. La lista se irá actualizando conforme haya novedades.

'Dune 2'

Aún no es oficial, pero según informa Variety, Warner Bros. se está planteando seriamente posponer el estreno de la secuela dirigida por Denis Villeneuve a 2024. El estreno está previsto para el 3 de noviembre, pero ante la incertidumbre de la huelga, la distribuidora preferiría retrasar el estreno para tener la seguridad de contar con Zendaya, Austin Butler, Florence Pugh y Timothée Chalamet durante la promoción de la película.

'Mortal Kombat 2'

Según Screen Daily, Mortal Kombat 2 ha detenido su rodaje siguiendo las directrices del sindicato de actores. La película, protagonizada por Joel McHale como Johnny Cage, se ha estado rodando en Queensland, Australia, desde junio.

'Gladiator 2'

La secuela de la película de Ridley Scott, protagonizada por Paul Mescal, Denzel Washington y Pedro Pascal, había terminado en las localizaciones de Malta y había trasladado la producción a Marruecos. Aún le queda un tercio del plan de rodaje. El estreno está previsto para noviembre de 2024.

'Beetlejuice 2'

La secuela de la película de Tim Burton que protagonizan Jenna Ortega, Winona Ryder, Catherine O'Hara y Michael Keaton se estaba rodando en Vermont cuando comenzó la huelga. El estreno está previsto para septiembre de 2024, antes de Halloween.

Ariana Grande en 'Wicked'

'Wicked'

Según Broadway World, el rodaje de Wicked, con Ariana Grande y Cynthia Erivo, se ha interrumpido en el Reino Unido a falta de 10 días de rodaje. El director Jon M. Chu ha aclarado que la fecha de estreno, prevista para noviembre de 2024, no debería verse afectada.

'Juror #2'

La que se ha anunciado como la última película que dirigirá Clint Eastwood se estaba rodando en Savannah, Georgia, desde junio con un reparto encabezado por Nicholas Hoult, Kiefer Sutherland, Toni Collette y Zoey Deutch, pero ya ha detenido todas sus labores de producción.

'Lilo y Stitch'

Dirigida por Dean Fleischer Camp, a partir de un guion de Chris Kekaniokalani Bright, la adaptación de acción real de la película animada de Disney de 2002 se estaba rodando en Oahu, Hawai cuando se convocó la huelga de actores.

'Deadpool 3'

La película de Marvel había logrado sortear la huelga de guionista y había comenzado su producción en el Reino Unido. Ya se había visto la primera imagen de Hugh Jackman vistiendo el icónico traje amarillo de los cómics, pero la huelga de actores ha paralizado totalmente el rodaje.

Ryan Reynolds y Hugh Jackman en 'Deadpool 3'

'Misión: Imposible - Sentencia mortal Parte 2'

La producción se encontraba en una pausa mientras Tom Cruise, el guionista y director Christopher McQuarrie y el resto del reparto promocionaban la parte uno de la saga, que se estrenó en los cines el 12 de julio.

'Venom 3'

El tercer capítulo de la saga del antihéroe interpretado por Tom Hardy interrumpió su rodaje el 10 de julio como previsión al inicio de la huelga que debía anunciarse a finales de esa semana.

'Apples Never Fall'

Basada en el libro homónimo de Liane Moriarty (Big Little Lies), la producción de esta serie original de Peacock se ha interrumpido debido a la huelga de la SAG-AFTRA. A principios de este año, se confirmó que Alison Brie y Jake Lacy encabezarían el reparto.

'American Horror Story'

La temporada 12 de American Horror Story, protagonizada por Emma Roberts, Kim Kardashian y Cara Delevingne, continuó su producción durante la huelga de guionistas a pesar de las fuertes críticas. Sin embargo, la huelga de actores sí les obligará a detener el rodaje de los episodios que falten por producir.

Brad Pitt y Damson Idris durante el gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone.

La película sobre la F1 con Brad Pitt

El actor ha estado rodando este verano en los circuitos de Fórmula 1 esta súper producción de Apple TV, dirigida por Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick). La producción empezó en el GP de Gran Bretaña de F1 y debía continuar en las citas de Hungría y Bélgica.

Los actores no estarán presentes por la huelga, pero es probable que el equipo técnico aproveche las carreras para rodar algunas imágenes sin el elenco. Se anunció hace unos días que Javier Bardem se une al reparto de la película.

'Entrevista con el vampiro'

La segunda temporada de la serie de AMC se estaba rodando en Praga, por lo que pudo continuar su producción sin piquetes en las localizaciones. La huelga de actores, sin embargo, lo paraliza todo.

