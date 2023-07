Telefónica relanza Movistar Plus+: crea una nueva plataforma de streaming y un canal con cine, series y fútbol

Revolución en Movistar Plus+ para la próxima temporada. Telefónica ha decidido relanzar su apuesta de televisión con nuevas iniciativas como un renovado servicio de streaming abierto a clientes de otras operadoras y la puesta en marcha de un nuevo canal de referencia con contenido de fútbol, series y cine de estreno que ocupará el hueco que deja libre la desaparición de #0.

En un comunicado, la operadora ha dado a conocer este viernes los detalles de su nueva oferta, que estará disponible a partir del 1 de agosto y con la que busca potenciar su negocio televisivo con una propuesta de valor "única y diferencial" al reunir deporte, con el fútbol como principal referencia; ficción, con un amplio abanico de cine y series; y entretenimiento, mediante una variada gama de programas y documentales.

La nueva estrategia televisión de Movistar, con lo que la compañía pretende ampliar su base de clientes de televisión, llega unas semanas después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) eliminara las obligaciones en materia audiovisual a las que se comprometió Telefónica a cambio de obtener la autorización del regulador para la compra de DTS (Canal+).

[Movistar no compartirá con Orange y Vodafone sus canales propios de cine y series al no estar ya obligada por la CNMC]

Hasta el pasado 1 de mayo Movistar estaba obligado a compartir con sus rivales parte del contenido premium de cine, series o deporte cuyos derechos poseía la compañía en exclusiva. Eso hacía que, por ejemplo, las películas y series de estreno o el fútbol solo se podían emitir en canales que pudieran recomprar otros operadores.

Ahora, Telefónica ha decidido incluir parte de este contenido premium en un nuevo canal lineal de referencia, que se denominará Movistar Plus+ (M+), estará situado en el dial 7 de su plataforma de televisión y podrá ser visionado también por los clientes de otras operadoras por un precio de 14 euros al mes a través de una nueva plataforma 'over the top' (OTT).

Canal de referencia

Movistar Plus+ servirá como eje de la nueva oferta de televisión y concentrará el contenido más relevante de la plataforma, incluidas todas las novedades de ficción, programas como La Resistencia, música, documentales y citas clave de competiciones deportivas como la NBA, la ACB, el tenis o el rugby, además del partido de Movistar Plus+ de Liga y de Champions.

Sobre este canal bandera de la plataforma, se crean cuatro canales temáticos originales: Cine, Series, Música y Documentales. También se incorporan a la oferta Originales y un canal pop-up cada mes, además de Vamos, Ellas Vamos, un canal de La Resistencia 24 horas, autonómicas y todas las cadenas presentes en la TDT.

[Nueva era en la televisión de pago: Telefónica deja de estar obligada a compartir el fútbol con sus rivales tras ocho años]

Con la llegada de Movistar Plus+ se produce el cierre del #0, el canal de referencia de la operadora en los últimos años pero cuyos contenidos estaban limitados por las obligaciones que asumió Telefónica cuando compró Canal+ en 2015, que daban a la compañía menos flexibilidad a la hora de diseñar su parrilla.

Precisamente, con el fin de estos compromisos, el nuevo Movistar Plus+ ha decidido apostar por una programación que tiene bastantes similitudes con la que tuvo el primer canal de pago que hubo en nuestro país, como son la apuesta por el cine y las series de estreno o los deportes.

Oferta de contenidos

En concreto, en el caso del cine Movistar Plus+ incluye un estreno diario al que se suma una amplia oferta cinematográfica comercial, las películas premiadas en los Oscar, así como la ceremonia en exclusiva, largometrajes reconocidos en los principales festivales y una amplia oferta de cine español.

En cuanto a las series, se emitirán todas las originales de Movistar+ y una selección de ficciones internacionales con estrenos simultáneos con las pantallas estadounidenses, mientras que los documentales incluirán de todos los géneros y los más destacados del panorama internacional y nacional, con producciones de marcas como BBC y lo mejor del género del ‘true crime’.

Ernesto Sevilla y Joaquín Reyes, junto a David Broncano en La Resistencia. Foto: Twitter @LaResistencia.

El entretenimiento y la música también formarán parte del nuevo Movistar Plus+. Así, repiten algunos programas icónicos del grupo como La Resistencia, El Día Después o Ilustres Ignorantes, pero también habrá novedades como That’s my Jam y conciertos y grandes festivales.

Los clientes de Movistar Plus+ también podrán disfrutar de un Partido de LaLiga y uno de la Champions League cada jornada. Los encuentros se irán conociendo semanalmente y se seleccionarán en función del interés de las competiciones y no necesariamente por los equipos participantes (lo que no quiere decir que no se vayan a ver partidos del Real Madrid o el FC Barcelona).

[Orange y Telefónica ultiman las negociaciones para cerrar un acuerdo y compartir la emisión de LaLiga]

Respecto al resto de deportes, como baloncesto, rugby o tenis, se emitirán los mejores encuentros de competiciones como la NBA, la Liga Endesa con la Copa ACB, la NFL con la Superbowl, el torneo Seis Naciones, la Bundesliga alemana, la Serie A italiana, LaLiga Hypermotion (Segunda División), la Supercopa de España y Wimbledon y los Masters 1000.

Por último, la plataforma también integrará la Televisión Digital Terrestre (TDT), así como canales internacionales de series y cine (FOX, AXN, Warner TV, TCM, Canal Hollywood...), de documentales y aficiones (National Geographic, Historia, Canal Cocina...), infantiles (Nickelodeon, Baby TV...) y de información (BBC, CNN...).

¿Cómo ver Movistar Plus+?

Los actuales clientes de la operadora que ya cuenten con el paquete Movistar Plus Esencial verán actualizada de manera automática su programación a este nuevo servicio, "sin necesidad de hacer nada y por el mismo precio" que pagan actualmente, 11 euros al mes.

Ese es el mismo precio que pagará el resto de usuarios de Movistar que no tengan contratado hoy en día el paquete Esencial y quieran añadirlo a su tarifa. Para el resto de clientes, sea cual sea su operador, Movistar Plus+ costará 14 euros al mes y se podrá ver en modalidad OTT (vía APP o a través de www.movistarplus.es).

Logo de Movistar Plus+

Aquellos usuarios que tengan contratado Movistar Plus+ Lite, la plataforma de streaming que hasta ahora ponía Telefónica a disposición de los usuarios de otras compañías de telecomunicaciones, podrán seguir disfrutando de este servicio. Sin embargo, desde este viernes ya no existe posibilidad de contratarlo.

Además, los clientes de la operadora de Telefónica en España podrán completar su oferta de televisión con paquetes exclusivos de Movistar como Fútbol Total, con todos los partidos de todas las competiciones; Deportes Total, con todos los encuentros y competiciones deportivas en exclusiva; Ficción Total, con todo el cine y la ficción de carácter temático; y la posibilidad de integrar aplicaciones de streaming como Netflix.

Sigue los temas que te interesan