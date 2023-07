Estas son las plataformas de streaming más vistas en España en 2023, por ahora.

De acuerdo con el último informe de JustWatch, en el segundo trimestre de 2023 Prime Video y Netflix son las plataformas de streaming líderes en España, ambas con un 24% de cuota de mercado según un estudio realizado entre abril y junio de este año.

En el reporte del cuarto y último trimestre de 2022, Prime Video había conseguido adelantar por primera vez a Netflix, colocándose en el primer lugar de la lista con un 24%, una ligera ventaja de solo un punto con relación a la empresa de Los Gatos que conseguía un 22% en ese período. Estos datos se mantuvieron invariables en el primer trimestre de este año.

Las tres plataformas siguientes son, en orden, Disney+ con un 16% (mismo porcentaje que el período anterior), HBO Max con 14% (un punto menos que en el primer trimestre) y a más distancia, Filmin con un 6%, trozo de pastel y quinta posición en la lista que ha conseguido conservar sin cambios por tres trimestres consecutivos.

Q2 2023 Plataformas streaming España

Aunque las cifras son menores al final de la tabla, la plataforma que ha registrado mayor crecimiento en este segundo trimestre de 2023 ha sido Apple TV+. También es la única que tiene un gráfico con tendencia al alza, consiguiendo un 5% de la cuota, 2 puntos por encima de Movistar Plus+, plataforma con la que había estado igualada con un 4% en el período entre octubre de 2022 y marzo de 2023.

Si bien el crecimiento de Prime Video como rival directo de Netflix -plataforma que parecía imbatible tras casi una década de hegemonía- es digna de subrayar, es necesario puntualizar que Just Watch elabora el informe tomando como punto de referencia las búsquedas efectuadas en su aplicación, es decir, que mide el interés (Measured interest in SVOD services) en las plataformas, por lo que el servicio con mayor cuota de mercado no es necesariamente el más visto o con más suscripciones, sino, simplemente, el más buscado.

Qué es Just Watch

Just Watch es una aplicación y web gratuita que ayuda al usuario a saber en qué plataformas de todas las que están activas en su país está disponible un contenido en concreto. Poniendo el título de una serie o película en el buscador, el resultado ofrece una ficha detallada en la que se especifica las temporadas de la serie que se ofrecen en cada una de las plataformas, de forma gratuita o en alquiler.

También ofrece ranking de títulos más populares por plataformas, un top 10 diario general por país e informa de las series y películas que han sido añadidas recientemente a los catálogos. Desde hace dos años Just Watch también suele preparar informes trimestrales detallados con las métricas de los servicios de vídeo bajo demanda.

