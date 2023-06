Netflix prueba a eliminar su tarifa más barata sin anuncios en Canadá: cómo podría afectar en España.

Netflix ha eliminado el plan Estándar de suscripción con anuncios en Canadá y lo ha hecho sin previo aviso. Así lo ha revelado el portal BlogTo, que recopila la indignación de los usuarios de la plataforma en el país y las quejan de los continuos cambios que adopta la compañía.

Después de tomar medidas contra el uso de contraseñas compartidas e incorporar un sistema de suscripción con publicidad para aumentar los ingresos, Netflix ha borrado el acceso al plan Estándar con anuncios en ese país y ya no está disponible esa opción al crear una nueva cuenta desde Estados Unidos o Canadá.

"El plan Estándar con anuncios ya no está disponible para nuevos miembros o aquellos que se reincorporen. Si actualmente estás suscrito en el plan Estándar, puedes seguir optando a él hasta que cambies el tipo de suscripción o borres la cuenta", explica la compañía desde el soporte en Canadá.

[Netflix despierta indignación en redes por hacerse con los derechos de 'Titanic' tras la tragedia del submarino Titan]

La situación en España

Actualmente, no hay razón para que cunda el pánico en España, porque esta medida sólo se ha aplicado en Estados Unidos y Canadá, lugares desde los que ya no se puede acceder al plan Estándar con anuncios.

Aun así, sigue siendo recomendable que estén atentos aquellos usuarios que tengan acceso a la plataforma desde este modelo de suscripción. Teniendo en cuenta que Netflix no ha avisado a sus clientes de estos dos países en Norteamérica, es posible que en España acabe sucediendo algo similar.

Planes de suscripción en Netflix.

A día de hoy, y si se accede a Netflix desde nuestro país para crear una nueva cuenta, se podrá comprobar que no ha habido cambios y que la plataforma sigue teniendo disponibles cuatro modelos de suscripción diferentes -al hacer clip en "Ver todos los planes"-: el Básico (7,99 €), el Estándar con anuncios (5,49€ al mes), el Estándar (12,99 €) y el Premium (17,99 €).

Este nuevo plan con anuncios, que llegó a España el pasado año, no ofrece contenido en alta definición ni el catálogo completo y tampoco permite descargas para visionado sin conexión.

[Netflix está usando fotos de sus usuarios en vallas publicitarias de 'Black Mirror']

¿Y si se aplica el cambio?

Aún se desconoce si Netflix acabará aplicando este cambio o no en España, pero en el caso de que lo hiciese, las consecuencias serían similares a las que han tenido los usuarios de Canadá y Estados Unidos.

Si llegara a ocurrir lo mismo, quedaría abierta una brecha entre aquellos suscriptores que escogieron el plan Estándar con anuncios y los que ya seleccionaron el plan Estándar. Estos últimos pagarían más del doble por unas condiciones similares y la única ventaja de poder descargar contenido.

No obstante, hay que reiterar que la plataforma no ha aplicado tal cambio aún en España y que, en el caso de hacerlo, no tiene por qué seguir el mismo procedimiento que en Norteamérica y empezar por avisar a sus suscriptores.

Sigue los temas que te interesan