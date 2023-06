Así es Helena Shaw en 'Indiana Jones 5', según Phoebe Waller-Bridge: "Tiene la misma sed de aventuras"

Entre todos los personajes que ya forman parte del legado de Indiana Jones, uno de los que más destaca es el de Helena Shaw, la ahijada del protagonista y uno de los personajes principales de Indiana Jones y el dial del destino.

Inteligente, encantadora pero peligrosamente impredecible, Helena lleva años sin ver a su padrino, pero no duda en acudir a él para acompañarle en la que será su última gran aventura.

A la hora de escoger a la actriz ideal para interpretar a este personaje, tampoco dudaron en elegir a Phoebe Waller-Bridge, guionista y actriz tres veces ganadora del premio Emmy y conocida por su aclamada comedia Fleabag. Y alguien ideal para dar vida a Helena.

SERIES & MÁS | EL ESPAÑOL habló con Phoebe Waller-Bridge sobre la compañera de Indy en esta trepidante despedida. La actriz contó cómo es su conexión con el arqueólogo y qué papel tiene con respecto a otros personajes femeninos de la saga.

Crecer con Indiana Jones

"Indiana Jones tuvo cierto impacto en mi educación y crecí con él, lo que pasa es que nunca sucedió en un momento concreto, sino que él era más bien una parte del mundo y en el que crecí", describió la actriz británica.

Phoebe Waller-Bridge es Helena Shaw en 'Indiana Jones 5'.

"Y ese nivel de aventura, de diversión y comedia, lo gracioso que era... Y también que era un antihéroe en muchos sentidos y uno de los pocos héroes de acción que sería capaz de matar, de caerse y lastimarse... Es alguien que tiene miedos y ese elemento realmente me impactó. Yo quería tanto ser él y como todos los personajes y cuando surgió esto, sentí que era como un sueño hecho realidad, el sueño de una niña que tenía cinco años cuando vio estas películas", recordó.

Helena conecta con Indy

"Creo que lo que más me gustó del guion cuando lo leí por primera vez fue que Helena está a la altura de Indy en términos de su ingenio y su ingenuidad. Y que ella va a conseguir lo que quiere, le guste a él o no, porque es una oportunista", identificó la actriz rápidamente.

Helena Shaw en 'Indiana Jones y el dial del destino'.

"Hay una especie de respeto instantáneo entre los dos, aunque en realidad nunca quieren exponerlo el uno al otro. Pero no es solo una especie de mujer más joven que sólo lucha contra un hombre mayor de una manera un poco simple, sino que los dos en realidad tienen mucho más en común de lo que piensan. Tienen la misma sed de aventura", señaló también.

Según ella, también "tienen el mismo tipo de ingenio irónico y la misma fascinación por la historia" y "lo que les separa es que ella tiene una mentalidad de mercenaria. Sólo quiere ganar dinero. Y él todavía cree en el romanticismo de la conservación de la historia. Y a lo largo de la película, ella comienza a contagiarse de su romanticismo", revela.

"Y creo que Indy la cambia fundamentalmente, aunque no acaba de deshacerse de toda la villanía que hay en ella. Pero creo que ella también lo infecta con algo de su chispa de vida al final. Así que, creo que de alguna forma son como las dos caras de una misma moneda".

Más personajes femeninos

Después de hablar sobre el vínculo que une a Helena Shaw con Indiana Jones, pasó a conectar su personaje con el legado que dejan las mujeres protagonistas de la saga, que en muchas películas de aventuras su rol se reduce a ser el mero interés romántico o la víctima a la que rescata el personaje principal.

Helena Shaw e Indiana Jones en una escena de la película.

Sin embargo, Phoebe Waller-Bridge quiso destacar a un personaje en particular de la franquicia, relacionándolo con el suyo y aprovechando que regresa para esta última entrega.

"Creo que todos lo son, pero particularmente Marion es un personaje brillante y creo que en realidad tiene muchas de las complejidades e intrigas que tiene Helena. La razón por la que me gustó y me cayó tan bien Helena es porque era nefasta y moralmente ambigua", opinó.

"Ella no solo quiere hacer lo que está bien y no existe en la historia solo por Indy, porque estaría haciendo las cosas que hace de todos modos, ya fuera estando él o no. Pero lo que no sabe es que le necesita para crecer y él a ella también".

"Por eso creo que las líneas borrosas de su moralidad la dotan de frescura. Y creo que el hecho de que ella no sea simplemente un interés romántico es obviamente revolucionario en términos de la configuración de las películas. Fue genial jugar con esta dinámica familiar", añadió.

