Amazon presenta el sangriento tráiler de 'Generación V', el spin-off de 'The Boys'

Amazon Prime Video acaba de presentar el primer tráiler de la esperada Generación V, el segundo spin-off de The Boys, la aclamada serie estrella de la plataforma. La nueva producción estrenará sus tres primeros episodios el viernes 29 de septiembre y después seguirá el habitual estreno semanal hasta el épico final de temporada, que se verá el viernes 3 de noviembre en la plataforma.

El primer adelanto muestra cómo es la vida de los estudiantes en la Universidad Godolkin, la única universidad en Estados Unidos exclusiva para jóvenes superhéroes -y que dirige Vought International-.

Generación V explora cómo se lleva a cabo el entrenamiento de la primera generación de superhéroes que conocen el Compuesto V y cuyos poderes les han sido inyectados, en lugar de serles otorgados por Dios.

Estos jóvenes y competitivos héroes pondrán a prueba sus límites físicos y morales, compitiendo por el codiciado primer puesto de la escuela. Pronto aprenderán que la ambición conlleva sacrificios y que la diferencia entre el bien y el mal no está tan clara como creían. Cuando los oscuros secretos de la universidad salen a la luz, los estudiantes deberán elegir el tipo de héroes en los que se van a convertir.

Delante y detrás de las cámaras

El reparto de la serie lo componen Jaz Sinclair, Chance Perdomo, Lizze Broadway, Shelley Conn, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, Asa Germann, Patrick Schwarzenegger, Sean Patrick Thomas y Marco Pigossi. Además, Clancy Brown y Jason Ritter aparecerán como estrellas invitadas, y también retoman sus papeles de The Boys Jessie T. Usher, Colby Minifie y P.J. Byrne.

Por otro lado, Michele Fazekas y Tara Butters son las directoras y productoras ejecutivas junto a Eric Kripke, Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Ori Marmur, Pavun Shetty, Ken Levin, Jason Netter, Garth Ennis, Darick Robertson, Craig Rosenberg, Nelson Cragg, Zak Schwartz, Erica Rosbe y Michaela Starr.

Brant Engelstein, Sarah Carbeiner, Lisa Kussner, Gabriel García, Aisha Porter-Christine, Judalina Neira y Loreli Alanís participan también como coproductores ejecutivos de una serie producida por Sony Pictures Television Studios y Amazon Studios, en asociación con Kripke Enterprises, Point Grey Pictures y Original Film.

Otro spin-off de la serie

'The Boys Presents: Diabolical'. Amazon Prime Video

Además de Generación V, The Boys cuenta también con The Boys Presents: Diabolical, un spin-off de animación en forma de antología por episodios. Basándose en el mismo cómic superventas del New York Times escrito por Garth Ennis y Darick Robertson, The Boys Presents: Diabolical se inspira en la misma fuente que su predecesora y ha sido desarrollada por el productor ejecutivo y showrunner Eric Kripke.

Cada uno de sus episodios tratará una historia completamente independiente, divertida y original, dotándola de un estilo de animación propio y diferente que ayudará a revelar historias nunca vistas antes dentro del universo The Boys.

