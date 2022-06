Amazon confirma el fenómeno de 'The Boys' y anuncia la renovación por una temporada 4

'The Boys' acaba de ser renovada por una cuarta temporada en Prime Video. Amazon Prime Video

La historia de amor entre Prime Video y su serie estrella no ha hecho más que empezar. Amazon Prime Video acaba de anunciar la renovación de The Boys por una cuarta temporada. Los números están de su lado: el estreno de su tercera entrega el pasado fin de semana ha tenido un 17% más de seguimiento que el arranque de la segunda temporada y un 234% de incremento respecto a la primera.

"Hablando en nombre del reparto y el equipo, estamos muy agradecidos a Sony, Amazon y sobre todo, a los fans por acoger la serie y permitirnos hacer más", ha celebrado Eric Kripke, el showrunner de la serie, en el comunicado que confirmaba la esperada renovación por una nueva tanda de episodios.

"Desde nuestra primera conversación con Eric Kripke y el equipo creativo sobre la tercera temporada de The Boys, sabíamos que la serie seguía siendo aún más audaz, una hazaña impresionante teniendo en cuenta el éxito salvaje de la segunda temporada nominada al Emmy", ha celebrado Vernon Sanders, el máximo responsable de las producciones televisivas de Amazon Studios.

Para el ejecutivo de Prime Video, "The Boys sigue superando los límites de la narración, a la vez que es implacablemente entretenida y enhebra la aguja de una sátira social que se siente muy real. El mundo estilizado de la serie tiene un alcance global increíble y la audiencia de su fin de semana de estreno es prueba de ello. Estamos inmensamente orgullosos del reparto y el equipo que ha engendrado esta franquicia para Prime Video, y estamos deseando llevar más de The Boys a nuestros clientes".

El futuro del universo 'The Boys' en Prime Video

Actualmente, la franquicia The Boys cuenta también con una serie de animación antológica de ocho episodios, The Boys Presents: Diabolical, ya disponible en Prime Video. Próximamente se estrenará un spin-off que todavía no tiene título y que está ambientado en la única universidad de Estados Unidos dedicada exclusivamente a superhéroes jóvenes adultos, que se encuentra actualmente en producción. Sanders ha reconocido que hay más ideas para seguir explorando el universo creado por Garth Ennis y Darick Robertson, pero "queremos marcar nuestro propio ritmo".

'The Boys' acaba de estrenar su tercera temporada en Prime Video.

