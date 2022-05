Todo lo que debes recordar de 'The Boys' antes del estreno de la temporada 3 en Prime Video.

Amazon Prime Video estrena el viernes 3 de junio la tercera temporada de The Boys. Han pasado dos años desde que vimos los últimos episodios, por lo que para refrescar la memoria vamos a hacer un repaso -con spoilers- de todo lo que ha pasado en las temporadas anteriores y lo que debéis recordar de cara al lanzamiento de los nuevos episodios.

Desde que se estrenó en 2019, The Boys se ha consagrado como una de las mejores y más seguidas series de Amazon Prime Video, valiéndole varias nominaciones, entre ellas al Emmy a mejor serie de drama y a mejor guion. Creada por Eric Kripke a partir de los cómics de Garth Ennis y Darick Robertson, la serie tiene lugar en un mundo en el que los superhéroes representan el lado oscuro de la celebridad y la fama.

Con el objetivo de pararles los pies, surge el grupo de vigilantes que da nombre a la ficción, dispuestos a hacer todo lo posible por evitar que sigan perjudicando a la sociedad y abusando de su poder.

'The Boys' | Temporada 1 | Amazon Prime Video

Lo que pasó en la primera temporada

En el mundo de The Boys, los superhéroes son un producto más de la fama, unos seres todopoderosos e inalcanzables que se creen con derecho a todo a cambio de salvar al mundo del mal. Entre todos ellos destacan Los Siete, la imagen corporativa de Vaught, una gran corporación que les da publicidad y les controla como a marionetas, unas marionetas superpoderosas, soberbias, egocéntricas y elitistas.

Los Siete están compuestos por A-Train (Jessie T. Usher) -capaz de correr a la velocidad del sonido-, Patriota (Antony Starr) -el más fuerte y fundamentalista de todos-, Reina Maeve (Dominique McElligott) -impenetrable y dotada de una fuerza descomunal-, Negro Oscuro (Nathan Mitchell) -capaz de luchar y resistir como un ninja-, Translúcido (Alex Hassel) -que tiene el poder de hacerse invisible-, Profundo (Chace Crawford) -dotado de las mismas cualidades que un animal marino y de una resistencia superior-, y Farolero (Shawn Ashmore) -que tiene el control del fuego-.

Sin embargo, al inicio de la serie, Farolero se retira y deja de pertenecer a Los Siete, dejando una vacante que ocupará Annie (Erin Moriarty), también conocida como Luz Estelar. Desde niña, siempre quiso llegar a lo más alto y utilizar su poder para ayudar a los demás, pero una vez sea admitida en el Olimpo, descubrirá lo superficial y turbio que es en realidad el negocio de los superhéroes.

Hughie en 'The Boys'. Amazon Prime Video

Al otro lado del ring tenemos al que podría destacarse como el protagonista: Hughie Campbell (Jack Quaid). Comenzó siendo la víctima colateral de los superhéroes y después de que asesinaran a su novia, decide unirse a Carnicero (Karl Urban) para formar parte de The Boys, un grupo dedicado a perseguir a estos canallas y hacerles pagar por el daño que causan. Carnicero se deja llevar por su profundo desprecio hacia los superhéroes y se une a Leche Materna (Laz Alonso) y Frenchie (Tomer Capone) -y la posterior incorporación de Kimiko (Karen Fukuhara)- para vengarse de ellos de una vez por todas.

Hacia el final de la temporada veremos cómo se revela la verdadera utilidad del Compuesto V. Parece que los superhéroes no nacieron siéndolo y que este compuesto fue el que los transformó en lo que son ahora. También descubriremos que Becca (Shantel VanSanten), la esposa de Carnicero, sigue viva, y que decidió tener al hijo de Patriota.

Patriota y Ryan en 'The Boys'. Amazon Prime Video

Lo que pasó en la segunda temporada

La segunda temporada fue mucho más intensa, violenta y sangrienta que la primera. Vought quiere que sus superhéroes formen parte de un ejército, y este cambio está más cerca que nunca, después de que derrotasen a unos terroristas con poderes que ellos mismos habían creado.

Sin embargo, Los Siete sufren una baja tras otra, y después de la renuncia de Profundo y la muerte de Translúcido, se han quedado prácticamente sin miembros. Es entonces cuando aparece Stormfront, una candidata ideal para cubrir un puesto libre.

Mientras tanto, The Boys aparecen por todas partes como los más buscados, y a todos los que parecían querer ayudarles les acaba explotando la cabeza, literalmente. Hughie se alía con Annie para destapar el entramado del Compuesto V y el escándalo parece poner a Vought en un gran aprieto.

Carnicero con el Compuesto V. Amazon Prime Video

Patriota aprovechará para acercarse a su hijo e intentar que haga uso de sus superpoderes, algo que parecía no tener hasta que no le quedó más remedio que usarlos para proteger a su madre. Él será la primera persona con poderes que no tuvo que inyectarse el Componente V, pero no tiene intención alguna de utilizarlos, o al menos de momento.

Poco a poco Stormfront comienza a ganar popularidad entre los superhéroes, y esto no le gustará a Patriota, aunque el enfado le durará poco tiempo. Mientras investigan el pasado de Stormfront, los protagonistas descubren su vinculación con la Alemania nazi y que estuvo casada con el mismísimo Vought, creador del compuesto y fundador de la compañía.

Otro de los grandes descubrimientos de esta temporada nos llevará a conocer los experimentos que lleva a cabo Vought con el Compuesto V, que es inyectado en ciertas personas encerradas en un hospital psiquiátrico para ponerlas a prueba y comprobar las diferentes reacciones.

Patriota en el final de temporada de la serie. Amazon Prime Video

En esta temporada, también veremos a Profundo dejarse ayudar por una Iglesia para regresar a Los Siete, la historia de Frenchie o la otra vida de Maeve, entre otras cosas, pero lo realmente importante es lo que le sucede a Luz Estelar, a la que descubren como la que destapó el escándalo del Compuesto V.

El juicio contra Vought se celebra por su mal uso del compuesto, pero en el momento más oportuno, los testimonios en su contra vuelven a sufrir una explosión expontánea de la cabeza, dejando claro a los protagonistas que la vía legal será insuficiente para pararle los pies al enemigo.

En el desenlace final, vimos a Stormfront perseguir a Carnicero y a Becca, pero finalmente Ryan hizo uso de sus poderes para defenderles, y dejó a Stormfront muy malherida. Sin embargo, los rayos láser de Ryan también también impactarán en el cuerpo de su madre y acabará muriendo.

Cuando esto ocurre, Carnicero siente mucha ira hacia el niño, pero decide cumplir con su palabra y cuidar de él, defendiéndole de Patriota en una escena final junto a Maeve, que aparece de una forma oportuna para ayudarle. A partir de entonces, Bill cambiará su forma de actuar, y el resto de miembros de The Boys abandonarán la oscuridad que había en su interior. Además, Hughie decide emprender su propio camino y abandonará al grupo al final de la temporada.

En una de las últimas escenas de la segunda entrega, descubriremos que Victoria Neumann (Claudia Doumit), la congresista anti-superhéroes, tiene poderes y que ella ha sido la causante de las "explosiones de cabezas espontaneas". En la siguiente temporada descubriremos si está vinculada con Vought o si será una villana que ha iniciado su propio camino.

Tráiler de 'The Boys' | Temporada 3 | Amazon Prime Video

Qué esperamos de la tercera temporada

En la tercera temporada de la serie esperamos encontrar respuesta a muchas cuestiones. Una de ellas es la vinculación de Victoria Neuman con Vought, el gran cliffhanger de la segunda entrega. Se supone que es una congresista que está en contra de los superhéroes, pero después de asesinar a líder de la Iglesia a la que pertenecía Profundo, no queda claro cuál es el bando al que pertenece.

En segundo lugar se encuentra Profundo, que al final no vuelve a Los Siete, a pesar de que Maeve y Luz Estelar sí que lo hagan. Por otro lado, Carnicero está hecho polvo después de la muerte de Becca, y será interesante ver qué hace ahora con su vida, teniendo además que cuidar de Ryan y manejar sus poderes, algo que vimos en el primer tráiler.

Por su parte, Patriota cada vez tiene más perdido el norte, y cuando por fin parecía haber desarrollado sentimientos por alguien, todo acaba torciéndose y estará más desquiciado que nunca. Además, es posible que Stormfront siga viva, y no sabemos qué importancia tendrá en la nueva temporada.

Los nuevos personajes de la tercera temporada

Los nuevos personajes de la tercera temporada de 'The Boys'. Amazon Prime Video

Entre las novedades más sorprendentes de la tercera temporada, destaca la intervención de Jensen Ackles (Sobrenatural) en la serie, que se une al elenco para dar vida a Soldier Boy, un superhéroe original y una especie de versión anterior a Patriota. Kripke comentó del personaje que "es algo torpe y servil con Patriota" y que "se siente diferente porque procede de otro tiempo".

Junto a él, otra de las nuevas incorporaciones será la de Laurie Holden (The Walking Dead), que también aparecerá en los nuevos episodios como Crimson Countess, un personaje creado como una especie de parodia de Bruja Escarlata.

Finalmente, conoceremos a más personajes, como Gunpowder, al que dará vida Sean Patrick Flanery, Supersonic, interpretado por Miles Gaston Villanueva, y otras muchas sorpresas.

