El tráiler de la temporada 3 de 'The Boys' muestra a un Patriota desatado y a una serie sin límites

Tráiler de 'The Boys' | Temporada 3 | Amazon Prime Video

Amazon Prime Video ha desvelado el tráiler de la tercera temporada de The Boys. Después del pequeño anticipo que ampliaba el universo con la serie de animación The Boys Presents: Diabolical, la irreverente producción basada en el cómic de Garth Ennis y Darick Robertson, y nominada al Emmy, estrenará su nueva temporada el viernes 3 de junio y ya ha mostrado las primeras imágenes.

The Boys se sitúa en una realidad en la que los superhéroes no son tan buenos como parecen. Son seres tan influyentes como los políticos y tan venerados como los dioses, y son capaces de abusar de sus poderes en lugar de utilizarlos para el bien común. Para detenerles y acabar con la corrupción, surgirá el grupo de vigilantes The Boys, un conjunto de personas capaces de lo que sea para acabar con esta lacra.

Para prepararnos antes del estreno de los nuevos episodios, analizamos el tráiler, repasando punto por punto cuáles serán las grandes tramas que abarcará la siguiente entrega, que promete superarse de nuevo a sí misma.

Exponiendo la realidad que esconden los superhéroes

En esta nueva temporada de ocho episodios, los protagonistas continuarán con su búsqueda para exponer la verdad sobre Los Siete y Vought, el conglomerado que controla a los superhéroes desde que nacieron.

Como si de marionetas se tratasen, Vought les maneja a su antojo, a cambio de encubrir sus secretos más oscuros. Sin embargo, el grupo de The Boys sigue dispuesto a acabar con sus mentiras de una vez por todas.

Los nuevos episodios traerán de vuelta al elenco protagonista, compuesto por Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capon, Karen Fukuhara, Nathan Mitchell, Colby Minifie, Claudia Doumit y Jensen Ackles. Además, Garth Ennis y Darick Robertson, autores del cómic original, regresan como productores ejecutivos junto al showrunner Eric Kripke.

