Las mejores series de HBO Max en 2022, de momento

Ya hemos repasado las mejores series de lo que llevamos de 2022 y las mejores series que ha estrenado Netflix hasta el momento. Ahora le toca el turno a HBO Max. La plataforma de streaming ha estrenado buena parte de las mejores series que hemos podido ver este año.

Aún nos quedan por ver estrenos de series como La casa del dragón, el esperado spin-off de Juego de tronos, y Love & Death, la creación de David E. Kelley sobre la 'asesina del hacha' con Elizabeth Olsen como protagonista, o el regreso de Westworld con su cuarta temporada tras más de dos largos años de parón, pero la plataforma de streaming nos ha dejado unas cuantas joyas que no se nos deberían pasar por alto.

Para elaborar esta lista, los críticos de SERIES & MÁS | EL ESPAÑOL Francis Arrabal, Dani Mantilla, Belén Prieto y Valentina Morillo han votado sus cinco series favoritas estrenadas hasta el 30 de abril, otorgándole 10 puntos a la primera posición, 9 a la segunda, y así sucesivamente, hasta obtener un 6 puntos la quinta. Para poder entrar en la lista se puso una nota de corte de 10 puntos. Un total de 10 series han sido votadas.

5. 'Better Things', temporada 5

Pamela Adlon es el alma de 'Better Things'.

La vida sigue, incluso si nuestros seres queridos o nuestras series favoritas siguen su propio camino. Better Things acaba de despedirse con una temporada ejemplar que te hace sentir como un miembro más del matriarcado más reconocible, insufrible y encantador (todo al mismo tiempo) de la televisión. No hace falta ser madre, actriz o mujer para conectar con el viaje de negación, negociación y aceptación de Sam Fox en su vida personal y profesional. Algún día celebraremos como se merece la titánica labor de Pamela Adlon al frente de una serie en la que aparentemente no pasa nada y en realidad están hablando de todos nosotros. Gracias por todo, Sam. (Dani Mantilla)

4. 'La amiga estupenda', temporada 3

No nos cansaremos de reinvidicar esta ambiciosa producción italiana que consideramos una de las mejores (si no la mejor) adaptaciones literarias que se han hecho nunca en la televisión. No es una de las series más populares de HBO Max, pero debería serlo, porque es una de las mejores de su catálogo. Lo es a todos los niveles; tanto en sus guiones como en el diseño de producción, estilo visual e interpretaciones. Y en la historia que cuenta, porque la relación de amistad entre sus dos protagonistas es intensa, retorcida, magnética, compleja y contradictoria; tal como son Lila y Lenu. (Valentina Morillo)

3. 'Somebody Somewhere'

Aunque haya pasado más desapercibida entre los grandes estrenos de la plataforma, Somebody Somewhere es una de las joyas que más brilla entre lo mejor del año, capaz de destacar desde una propuesta sencilla y honesta. En algún lugar en las profundidades de Kansas, Sam Miller vive inmersa en una crisis existencial después de perder a su hermana. Sin embargo, un reencuentro inesperado le cambiará la vida por completo, demostrándole que se merece una segunda oportunidad y que los amigos son la familia que se elige. (Belén Prieto)

2. 'Tiempo de victoria: La dinastía de los Lakers'

Tiempo de victoria: La dinastía de los Lakers ocupa de momento el sacrificado trono de la mejor serie del año que no has visto. Las series basadas en hechos reales son un arma de doble filo; a veces, te quitan más de lo que te dan. La producción de HBO ha tenido un buen recorrido en su emisión en Estados Unidos, pero su seguimiento no se ha trasladado a España, donde no ha llegadp¡o a pisar el top de las series más vistas de la plataforma. Seguramente, la falta de cercanía de la historia en nuestro país le haya hecho mella. En cualquier caso, sería un error pasar de largo por ella. La serie, cuyo piloto dirige e imprime su estilo visual único Adam Mckay (La gran apuesta, Vice), es brillante y altamente estimulante. Un relato con reminiscencias del american dream donde se impone el cómo todos buscamos encajar y ocupar nuestro lugar en el mundo, con las figuras de Magic Johnson y Doctor Buss como eje central. Ahora, le toca el turno a ella. (Francis Arrabal)

1. 'Euphoria', temporada 2

Euphoria destacó desde el inicio por su propuesta estilística y en esta segunda temporada volvió a ser un portento técnico. Sin abandonar su esencia y su estilo se siente mucho más madura, y al explorar la realidad de la adicción de Rue fue, por tanto, mucho más profunda. Euphoria no tiene miedo a visitar rincones oscuros que otras ficciones ignoran y, si por momentos es incómoda y sofocante, es porque las intensas experiencias vitales de sus protagonistas también lo son. Zendaya ha dejado sobre la mesa su carta de presentación para esta edición de los Emmy con el quinto episodio, y será de justicia que vuelva a llevarse la estatuilla. (Valentina Morillo)

Extra: 'Tokyo Vice'

'Tokyo Vice' | Tráiler VO | HBO Max

Tokyo Vice ya hubiera merecido la pena únicamente por el regreso a la dirección de Michael Mann. El director de Heat vuelve a ponerse detrás de las cámaras para marcar el tono y el estilo a seguir de la adaptacion audiovisual del libro de Jake Adelstein, un joven periodista estadounidense que se atrevió a indagar en los peligrosos asuntos de los yakuza mientras se hacía un hueco en la xenófoba sociedad japonesa del cambio de siglo. Algunos conocidos de Adelstein han dudado de la veracidad de lo que vemos en pantalla. Desde casa no importa: el thriller de HBO Max es una serie estilosa y juguetona que se toma su tiempo para construir su universo. No os preocupéis, el viaje merece la pena. (Dani Mantilla)

Otras series votadas que finalmente no han pasado el corte: 'La ciudad es nuestra', 'La edad dorada', 'The Flight Attendant' temporada 2, 'El turista' y 'Vaya tela, Sam'.

