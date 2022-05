Las mejores series de Netflix en 2022, por ahora

Con el final del primer trimestre del año y la llegada de la primavera hemos empezado a hacer balance del año, repasando las mejores series de 2022 hasta el momento. Ahora le toca el turno a Netflix.

La plataforma no ha tenido el mejor arranque de año posible, acumulando malas noticias entre pérdida de suscriptores y otros escándalos. Pero sigue siendo el gigante del streaming y el rival a batir por el resto de competidoras como HBO Max, Disney+ o Amazon Prime Video.

En cualquier caso, en lo que a producción original se refiere, sin ser del todo brillante y volver a destacar la cantidad sobre la calidad -otra de las críticas que se le acumulan al Gigante Rojo-, el arranque de año ha sido estimable.

A falta de estrenos tan potentes como la cuarta temporada de Stranger Things, Gabinete de Cruiosidades de Guillermo del Toro o la adaptación del cómic The Sandman, que llegarán a lo largo del año, ya hemos podido disfrutar en el catálogo de algunas sorpresas y regresos esperados que caben destacar.

Para elaborar esta lista, los críticos de SERIES & MÁS Francis Arrabal, Dani Mantilla, Belén Prieto y Valentina Morillo han votado sus cinco series favoritas estrenadas hasta el 30 de abril, otorgándole 10 puntos a la primera posición, 9 a la segunda, y así sucesivamente, hasta obtener un 6 puntos la quinta. Para poder entrar en la lista se puso una nota de corte de 10 puntos. Un total de 9 series han sido votadas.

Las 5+1 mejores series de Netflix en lo que llevamos de año

5. 'Vikingos: Valhalla'

'Vikingos: Valhalla' | Tráiler | Netflix

Después de convertirse en una de las mejores producciones de los últimos años, la serie histórica creada por Michael Hirst regresó con este spin-off, situado un siglo después de la historia original de Ragnar Lothbrok. Esta nueva ficción sigue conquistando a la audiencia a través de tres nuevos personajes, que se abren paso dentro del enfrentamiento interno que ha dividido a las tribus vikingas. Sin embargo, los vikingos deberán dejar a un lado sus diferencias culturales y religiosas para enfrentarse a una amenaza aún mayor: la Corona de Inglaterra. (Belén Prieto)

4. 'Muñeca rusa' T2

La primera temporada de esta serie cocreada y protagonizada por Natasha Lyonne fue una sorpresa y tuvo un cierre tan satisfactorio que no pensamos que necesitara una segunda. Realmente, puede que sea así, pero ahora que la tenemos aquí, agradecemos su existencia. En los nuevos episodios Nadia y Alan se enfrentan un nuevo bucle, esta vez arrastrados por viajes en el tiempo, una propuesta ambiciosa en lo técnico, estimulante en lo narrativo y, como ya nos tenían acostumbrados, muy entretenida. Subíos al tren de lo inesperado. (Valentina Morillo)

3. 'Ozark' T4

'Ozark' | Temporada 4 (Parte 2) | Netflix

Ozark ha dicho adiós con un final que ha vuelto a emparejarla con serie con la que se le comparó desde el principio, Breaking Bad. Si la tercera temporada confirmaba a Wendy Byrde como la Walter White de esta historia, los últimos episodios de la serie de Netflix han explorado aún más los trágicos paralelismos entre Jesse y Ruth Langmore. La irregular y magnética traca final de Ozark ha llevado hasta las últimas consecuencias las decisiones de unos personajes devorados por sus ambiciones y pulsiones primarias. A pesar de las previsibles reacciones polarizadas entre los fans, el clímax de las desventuras de los Byrde es tan eficaz como coherente. (Dani Mantilla)

2. '¿Quién es Anna?'

'¿Quién es Anna?' | Tráiler | Netflix

Shonda Rhimes lo ha vuelto hacer. Diez años después de crear su última serie (Scandal, 2012), el alma mater de Shondaland e innumerables títulos televisivos, vuelve a ponerse en el frente creativo con ¿Quien es anna?, una historia basada en hechos reales demasiado loca hasta para ser de Shonda. La de Anna Sorokin (la excelsa Julia Garner le da vida en la ficción), una estafadora -a su pesar- que cautivó con su enajenación y sueños de grandeza a la podersa élite social de la Gran Manzana, dejando el cadáver de unos cuantos millones de dólares por el camino. Un thriller adictivo, y con un gran guion, con el que Shonda se reivindica y demuestra que es capaz de añadir el ingrediente de la quailty tv en su coctelera de la fórmula secreta del exito televisivo. (Francis Arrabal)

1. 'Heartstopper' T1

Si algo nos ha recordado el estreno de Heartstopper es que la representación importa. La modélica y sentimental adaptación de las novelas gráficas de Alice Oseman ha llegado hasta el Congreso de los Diputados para verbalizar la reflexión que ha dejado el drama romántico adolescente entre gran parte de su audiencia: ojalá todos los adolescentes LGTB pudieran haber visto una serie como esta para darse cuenta de que no estaban solos en el mundo y que, efectivamente, las cosas pueden mejorar y mejorarán. Más allá dáe eso, Heartstopper es una emocionante y cuidada historia de amor que roba el corazón y de la que ha querido formar parte hasta la mismísima Olivia Colman. Por algo será. (Dani Mantilla)

Extra: 'Anatomía de un escándalo'

David E. Kelley vuelve con otra de sus series sobre escándalos, secretos y otros problemas similares en parejas privilegiadas socialmente para las que el dinero no es un factor a tener en cuenta. Sienna Miller, Michelle Dockery y Rupert Friend encabezan el reparto de una propuesta a la que le ponemos pegas en lo formal y lo narrativo, y que seguramente no recordaremos en las listas de final de año, pero si lo que buscamos es entretenimiento, Anatomía de un escándalo nos lo da con creces. Algunas veces no hace falta más. (Valentina Morillo)

Otras series votadas que finalmente no han pasado el corte: 'After Life' T3, 'Archivo 81', 'Los Bridgerton' T2.

