Jessie T. Usher ('The Boys'): "No es tan sencillo ser un superhéroe, es más fácil ser un villano"

Amazon Prime Video estrena hoy los tres primeros episodios de la tercera temporada de The Boys, una serie canalla, irreverente y muy violenta creada por Eric Kripke y basada en los cómics originales de Garth Ennis y Darick Robertson que ya es uno de los títulos estrella de la plataforma.

En ella, nos trasladamos a una realidad en la que los superhéroes representan el lado oscuro de la celebridad y la fama, y utilizan sus poderes a su antojo, abusando de ellos y del lugar privilegiado al que pertenecen. Con el objetivo de pararles los pies, surge el grupo de vigilantes que da nombre a la ficción, dispuestos a hacer todo lo posible por evitar que sigan perjudicando a la sociedad.

Con motivo del regreso de la serie a Amazon Prime Video, SERIES & MÁS pudo hablar con algunos miembros del elenco, como Tomer Capone, Karen Fukuhara, Chace Crawford, Nathan Mitchell, Claudia Doumit y Jessie T. Usher. Los actores protagonistas nos adelantaron cómo será el regreso de la serie.

La tercera temporada se volverá aun más sangrienta

En la nueva temporada de The Boys, los protagonistas seguirán centrados en acabar con el dominio de los superhéroes y su despotismo, iniciando una guerra que incluso podría obligarles a renunciar a sus principios.

Tomer Capone, que interpreta a Frenchie en The Boys, quiso hablar de la evolución de la serie a lo largo de las temporadas. "Creo que The Boys trata sobre la familia, sobre lo que es importante, en quién puedes confiar y hasta dónde estás dispuesto a llegar y creo que el grupo de vigilantes siempre han sido una familia disfuncional", explicó.

Junto a él, Karen Fukuhara, que hace de Kimiko en la ficción, adelantó que "la serie se volverá mucho más sangrienta" y que "profundizarán en la psique de cada personaje" a lo largo de los próximos episodios.

Algunos personajes abandonarán el segundo plano

Una de las grandes novedades que se presentan en la tercera entrega de la serie es la introducción de un conjunto de personajes que no habíamos visto hasta ahora. Sin embargo, también tendremos la oportunidad de conocer más a fondo a otros personajes que no habían brillado hasta ahora, como es el caso de Negro Oscuro y Victoria Neuman.

A través de los nuevos episodios, los espectadores podrán conocerles más a fondo y, sobre todo, descubrir el pasado que les convirtió en las personas que son ahora. Claudia Doumit, que interpreta a Victoria Neuman en la ficción, quiso hablar sobre su personaje, uno de los más misteriosos de la serie, aunque lo hizo evitando usar la palabra villano, porque cree que "nadie se ve esencialmente a sí mismo como un villano".

Para ella, "la serie reside en unos personajes que toman decisiones y muchas de ellas les hacen caer en un área moralmente gris". Por otro lado, Nathan Mitchell, que da vida a Negro Oscuro, supo ver que estamos ante "lo más profundo que hemos visto de él hasta ahora".

A-Train reduce la velocidad y Profundo no es capaz de dirigir su vida

Al hablar del regreso de The Boys, Chace Crawford, Profundo en la serie, nos contó que su personaje "se precipitará hacia la confianza en sí mismo con bastante facilidad o al menos intentará aparentar eso. Profundo ha tenido un matrimonio maravillosamente arreglado y creo que él no es el verdadero titiritero encargado de mover sus hilos, y no está tan satisfecho como pensó que estaría".

Jessie T. Usher explicó que ambos personajes tienen en mente los mismos objetivos, aunque se interpreten de formas diferentes. "Creo que ambos han alcanzado una posición brillante en Los Siete y ambos están dispuestos a disminuir su autoestima con tal de lograr sentirse poderosos y respetados, pero también están muy confundidos y también han recibido mucho daño".

"Al final, cuando lo pierden todo, se tendrán que centrar en la supervivencia y en encajar a toda costa", añadió Crawford, "solo te preocupas por ti mismo y te cuidas a ti mismo porque no quieres perder eso también y porque nadie quiere ser apestado del grupo. Creo que hay mucho trasfondo y que Profundo es, en cierto modo, un niño pequeño asustado".

Más concretamente, veremos a A-Train "muy afectado y presionado por su rendimiento, y también obligado a desacelerar de una forma más segura en esta temporada, intentando encontrar un equilibrio entre mantenerse emocionalmente estable y no tan agotado físicamente", tal y como lo describió Jessie T. Usher.

"Creo que la serie tiene un alivio cómico único y cada vez será más extravagante y teñirá los episodios de una oscuridad aún mayor", zanjó Crawford.

El vínculo entre Kimiko y Frenche se fortalece

Otra de las cuestiones que veremos en la nueva temporada de The Boys será la evolución de la relación entre Kimiko y Frenchie, una de las partes más tiernas que nos otorga la serie entre tanto sarcasmo y violencia. Con respecto a este tema, Tomer Capone adelantó que veremos "cierta conversación y mucha profundización dentro de los personajes" y que "comienza en un nuevo capítulo en su vida, en la vida de ambos".

"Creo que ninguno de los dos ha tenido la oportunidad en de escribir su propia historia y en esta temporada les veremos haciéndolo, tomando el control de su vida. En esta temporada comienzan en un lugar estupendo, amando la vida y disfrutando cada minuto de ella. Y aunque tengan sus malos momentos, comienzan en un lugar muy feliz", añadió Karen Fukuhara.

Además, la actriz supo ver algo muy especial y muy tierno en la forma que tiene su personaje de comunicarse -porque dejó de hablar y se comunica en lengua de signos-, comentando que "la belleza de la lengua de signos es que, aunque no sea verbal, sigue siendo un lenguaje, puedes comunicarte a través de él y es tan poderoso como cualquier otro idioma. Es algo que las personas sin discapacidad auditiva no llegan a comprender del todo".

Su percepción de los superhéroes ha cambiado

"Antes de implicarme en esta serie, mi idea de un superhéroe era la de alguien que usaba su poder para ayudar al mundo que lo rodeaba", opinó Crawford. "Sin embargo, ahora creo que la idea de un superhéroe es más la de alguien que tiene el poder y no lo usa para lastimar a las personas que le rodean", argumentó, diciendo además que "muy a menudo vemos a personas que podrían hacer lo que quisieran y que, naturalmente, como pueden hacerlo, lo hacen, tomando el camino egoísta y el más fácil, y convirtiéndose en villanos".

Su compañero de reparto Jessie T. Usher coincidió con él, asegurando que "no es tan sencillo ser un superhéroe" y que "es más fácil ser un villano".

Los tres primeros episodios de la tercera temporada de 'The Boys' ya están disponibles en Amazon Prime Video. El resto se emitirán semanalmente.

