Elísabet Benavent: "Decir que la comedia romántica es para mujeres es un prejuicio, es para quien quiera, sin más"

Entre todos los grandes estrenos que tiene preparados Netflix para este verano, ha decidido despedir el mes de julio con Un cuento perfecto, la tercera adaptación de una novela de Elísabet Benavent, que llega a la plataforma el próximo 28 de julio.

Después de cerrar el ciclo de Valeria con su tercera y última temporada, esta nueva serie sigue a Margot (Anna Castillo, Fácil, Girasoles silvestres), la heredera de un importante imperio hotelero, y a David (Álvaro Mel, La fortuna) que subsiste con tres trabajos y durmiendo en el sofá de sus mejores amigos.

Cuando la casualidad hace que sus caminos se unan, descubrirán que tienen en común más de lo que ellos creen y forman equipo para ayudarse mutuamente a recuperar sus exparejas.

"Érase una vez una historia de amor entre el éxito y la duda. Érase una vez Un cuento perfecto. Y solo tú decides cuál es su final", reza la sinopsis oficial de esta serie rodada entre Madrid y Grecia que es vendida como "una historia de amor y amistad fuera de lo común".

SERIES & MÁS | EL ESPAÑOL habló con sus protagonistas Anna Castillo y Álvaro Mel, y también con Elísabet Benavent, la exitosa escritora de la novela en la que se basa. Nos cuentan cómo ha sido formar parte de este universo literario y qué aporta esta serie al género de la comedia romántica.

Aspirar a la sonrisa

A la hora de identificar los elementos comunes que comparten Valeria y Un cuento perfecto, Elísabet Benavent tiene clara cuál es su respuesta. "Creo que son comedias románticas que aspiran a la sonrisa. Creo que aspiran a hacer sonreír, a que se olvide un poco la rutina y el reloj y son productos visuales, amables, hechos para acompañarte", explica.

"Tienen en común que nos dan ese abrazo que dan las comedias románticas. Cuando uno se sienta delante de la televisión, a veces te apetece una comedia romántica y a veces te apetece que te abracen estos personajes, ver cómo dos personas se enamoran o cómo unas amigas recorren una gran ciudad. Y también tienen en común la amistad y el concepto del amor sano", agrega la autora.

Anna Castillo y Álvaro Mel en 'Un cuento perfecto'. Netflix

Sin embargo, al mismo tiempo que la autora buscaba puntos en común, los protagonistas quisieron destacar también cuál es el factor diferenciador de Un cuento perfecto dentro del género.

"Aborda una relación desde un punto de vista más sano, menos tóxico, con menos clichés y menos estereotipado. Y es muy crítica de los estereotipos de las relaciones, en especial de las que salen mal", supo ver Álvaro Mel.

También, Anna Castillo señaló que "habla de encontrar el amor donde no te lo esperas, de no idealizarlo, de quererte a ti mismo antes de poder querer a otra persona. Muchas veces en las comedias románticas nos encontramos con cosas mucho más inmediatas, más forzadas o más estereotipadas y creo que esto va por otro lado".

El multiverso de Elísabet Benavent

Otro de los temas que se abordó fue la experiencia de formar parte de un fenómeno literario como este. De hecho, los actores quisieron identificar la clave del éxito de una autora como Elísabet Benavent.

Fotograma de 'Un cuento perfecto'. Netflix

"Creo que se debe a la normalidad que puede transmitir a unos personajes con los que la gente puede empatizar más fácilmente", opinó Álvaro Mel. "También creo que algo que hace increíble Elísabet, aparte darle naturalidad a los personajes, es que es capaz de crear situaciones muy cómicas de la cotidianidad. Y para un lector es como poder reconocerse, reírse de uno mismo y acercarte mucho a las historias", añadió Castillo.

Después, ambos imaginaron en qué contextos podrían coincidir los personajes de Valeria y Un cuento perfecto. "Ellas podrían ir a tu discoteca", dijo Anna Castillo en referencia al lugar donde trabaja David, el personaje de Álvaro Mel.

"Y no sé a qué se dedican exactamente, pero igual las contrataría yo para hacer alguna campaña de mis cosas. Una de ellas es diseñadora gráfica...", se aventuró después la actriz.

El público objetivo

Aunque no siempre sea así, es cierto que el público mayoritario de las novelas de Elísabet Benavent -y casi que de la comedia romántica en general- es femenino. Sin embargo, ella misma no cree que sea por un problema del foco en el que se centra, sino del público y un posible prejuicio.

'Un cuento perfecto'. Netflix

"Creo que mis libros y las adaptaciones conectan bien con las mujeres, pero también bien en general con el público. Y también creo que hay cierto prejuicio por parte del público en general cuando se escucha hablar de comedia romántica, porque se considera que está hecha para mujeres. Yo pienso que está hecho para quien le apetezca acercarse, sin más", expresó de forma tajante y reivindicativa.

"Creo que el entretenimiento no tiene género y que las mujeres conectan muy bien por la propia comedia romántica, porque se sustenta en dos patas: una es la aspiracional, que nos permite soñar con vidas que a lo mejor no vamos a tener o vivir cosas que no vamos a vivir; y otra sobre cosas que ya hemos hecho y que nos hace revisitar. Y esto la hace muy cercana al público", continuó.

'Un cuento perfecto' se estrena el 28 de julio en Netflix.

