'Succession', 'The Last of Us' y 'The White Lotus' dominan las nominaciones de unos Emmy en los que arrasa HBO

Con las nominaciones de Brian Cox, Kieran Culkin y Jeremy Strong como protagonistas de drama, Succesion ha hecho historia en los premios Emmy, pues nunca antes ninguna otra serie había conseguido colocar a tres de sus actores en esta categoría. También es la serie más nominada de esta edición, con 27, seguida por The Last of Us con 24 y The White Lotus, que con su segunda temporada este año también compite en drama.

El podio de las series más nominadas es propiedad en solitario de HBO, que también consiguió la nominación en mejor serie de drama para La casa del dragón, junto a otras siete en categorías técnicas, cerrando así la disputa -aunque solo sea en materia de premios- con su rival durante el estreno de la primera temporada, Los anillos de poder, que solo ha conseguido seis nominaciones, todas en categorías técnicas.

Donde sí ha destacado Prime Video es en comedia, con las 14 nominaciones de The Marvelous Mrs. Maisel, aunque la serie más nominada en esta categoría vuelve a ser Ted Lasso con 21. También tiene presencia esta plataforma en mejor miniserie con Daisy & The Six, que consiguió 9 nominaciones, una de ellas para su protagonista, Riley Keough.

Evan Peters en 'Monster: la historia de Jeffrey Dahmer'

En cuanto a Netflix, sus producciones más nominadas son Dahmer y Bronca, ambas con 13 en las categorías de miniserie; Miércoles, candidata a mejor comedia, que tiene presencia en 12 categorías, una de ellas en mejor protagonista, con la primera nominación que recibe su joven actriz, Jenna Ortega.

La quinta temporada de The Crown no ha tenido entre los votantes el éxito de las anteriores, pues esta vez solo la han tenido en cuenta en seis categorías, ninguna de las principales.

La serie más nominada de Disney+ es The Mandalorian, aunque no ha conseguido la de mejor serie de drama, categoría en la que sí ha entrado Andor, que tiene en total 8 nominaciones. Y la sorpresa fue la presencia de Obi-Wan Kenobi como mejor miniserie, dejando fuera favoritas como Love and Death de HBO o Mrs. Davis de Peacock.

Además de Ted Lasso, Apple TV+ ha conseguido buena presencia en las nominaciones con Hermanas hasta la muerte, la serie de Sharon Horgan, nominada como actriz protagonista y en categorías técnicas. Y las cuatro nominaciones de Black Bird, entre ellas, mejor protagonista para Taron Egerton y la de Ray Liotta, a título póstumo.

'The Bear'

La tercera serie con más nominaciones en comedia es Thee Bear, la serie revelación del verano pasado, que ya ha estrenado su segunda temporada en Estados Unidos con críticas muy halagadoras. A España llega en agosto en Disney+. Con este título y The Old Man, presente en mejor drama y con nominación para Jeff Bridges como actor protagonista, vuelve a poner a FX en el mapa de las cadenas de cable básico más relevantes.

Entre las curiosidades que dejan las nominaciones de esta edición está la inclusión de Jury Duty como mejor comedia, una propuesta de Freeve, canal gratuito propiedad de Prime Video, que sigue a una persona real que cree ser miembro del jurado en un juicio que en realidad es falso, que también ha conseguido una merecida nominación para James Marsden como actor secundario, que interpreta aquí una versión exagerada de sí mismo.

La lista deja también varios nombres destacados que reciben en esta edición su primera nominación en los premios, entre los que destacan Jessica Chastain (George & Tammy), Elizabeth Debicki (The Crown), Taron Egerton (Black Bird), Pedro Pascal (The Last of Us) Aubrey Plaza (The White Lotus), Daniel Radcliffe (Weird: The Al Yankovic Story), Bella Ramsey (The Last of Us), Alan Ruck (Succession), Jason Segel (Terapia sin filtro), Jeremy Allen White (The Bear) y Steven Yeun (Bronca).

Las series más nominadas en los Emmy de 2023

27 Nominaciones

Succession

24 Nominaciones

The Last Of Us

23 Nominaciones

The White Lotus

21 Nominaciones

Ted Lasso

14 Nominaciones

The Marvelous Mrs. Maisel

13 Nominaciones

The Bear

Bronca

Dahmer

12 Nominaciones

Miércoles

11 Nominaciones

Barry

Solo asesinatos en el edificio

9 Nominaciones

Daisy Jones & The Six

The Mandalorian

Saturday Night Live

8 Nominaciones

Colegio Abbott

Andor

La casa del dragón

Weird: The Al Yankovic Story

7 Nominaciones

Better Call Saul

Fleishman está en apuros

Guillermo Del Toro's Cabinet Of Curiosities

Still: A Michael J. Fox Movie

6 Nominaciones

The Crown

El señor de los anillos: Los anillos de poder

Prey

Stranger Things

Welcome To Wrexham

5 Nominaciones

Obi-Wan Kenobi

Welcome To Chippendales

4 Nominaciones

Hermanas hasta la muerte

Black Bird

George & Tammy

Jury Duty

Poker Face

Lo que hacemos en las sombras

