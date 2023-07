James Gunn avanza nuevos personajes, actores y detalles de 'Superman: Legacy', la piedra angular del nuevo DC.

El 11 de julio de 2025 se estrenará Superman: Legacy. Se trata de la piedra angular del nuevo Universo DC (DCU). Ese capitaneado por James Gunn y Peter Safran como CEO y presidentes de DC Studios tras ponerle fin al Universo extendido de DC (DCUE). El propio Gunn, encargado de dirigir y guionizar la película, ha querido celebrar la fecha haciendo algunos avances de nuevos personajes y actores que se suman al proyecto, además de manifestar lo entusiasmado que está con el proyecto.

El director ha confirmado que Nathan Fillion, Isabela Merced y Edi Gathegi se unirán a la película de DC, que se suman a David Corenswet como Superman y Rachel Brosnahan como Lois Lane, previamente anunciados. Fillion encarnará a Green Lantern-Guy Gardner, Merced dará vida a Hawkgirl y Gathegi interpretará a Mister Terrific.

"No es una historia de orígenes, se centra en el equilibrio de Superman entre su herencia kriptoniana y su educación humana. Es la encarnación de la verdad, la justicia y el estilo americano, es la bondad en un mundo que piensa que la bondad está pasada de moda", comentó anteriormente Gunn sobre cómo será esta película.

"Superman: Legacy se estrena dentro de dos años. Puede parecer muy lejano para muchos de ustedes, ¡pero está muy cerca para mí! Tenemos mucho que hacer entre ahora y entonces. Pero no he estado más entusiasmado con un proyecto en mucho tiempo... y este reparto, poco a poco uniéndose... santo cielo...", ha publicado James Gunn en Threads, la nueva red social de Meta al estilo Twitter.

Todas las novedades que ha adelantado James Gunn

Cuando un fan preguntó por la red social al director sobre qué le llevó a incluir a esos personajes en Superman: Legacy, el director le respondió: "Encajan en la historia que estoy contando. La historia siempre es lo primero".

Gunn también le comentó a otro fan que Jimmy Olsen será parte de la nueva película y ha confirmado que los actores que están siendo escogidos para Superman: Legacy serán relevantes en otros proyectos que se están desarrollando en el nuevo DCU y que los volveremos a ver.

Ante la petición de un fan de que mantuviera el foco de la película en Clark Kent y Lois Lane, James Gunn le confirmó que: "La historia principal gira definitivamente en torno a Superman y Lois".

El nuevo CEO y presidente de DC Studios también ha adelantado que el Green Lantern que interpretará Nathan Fillion será Guy Gardner, y que lo interpretará "en todas las partes del DCU", incluida la serie The Green Lanterns, que formará parte del mismo universo y será una pieza importante.

Las series y películas del Capítulo Uno

Además de Superman: Legacy, que será la encargada de dar comienzo al nuevo Universo DC, hay confirmados otros 9 proyectos que compondrán la primera fase titulada Dioses y Monstruos, y abarcará series y películas que se estrenarán entre 2025 y 2027.

- Creature Commandos: una serie de animación sobre un grupo formado por superhumanos militares inadaptados.

- Waller: un spin-off de Peacemaker sobre el personaje interpretado por Viola Davis en la serie y la película El escuadrón suicida.

- Lanterns: ópera espacial sobre los Green Lanterns Hal Jordan y John Stewart. "Nuestra visión de esto es True Detective", ha afirmado Safran sobre la serie.

- The Authority: adaptación del mítico cómic publicado por el sello Wildstorm y creado por Warren Ellis y Bryan Hitch. A Gunn le encanta porque es una mezcla de antihéroes que se toman la justicia por su mano a pesar de lo que aconsejan los gobiernos.

- Paradise Lost: ambientada en el mundo de Wonder Woman, la serie tendrá lugar antes del nacimiento de Diana. "Va a ser una historia a lo Juego de tronos sobre Themyscira, el hogar de las Amazonas y el lugar de nacimiento de Wonder Woman. Este drama trata realmente de la intriga política que hay detrás de la sociedad de todas las mujeres. ¿Cómo surgió?", ha explicado Safran.

- The Brave and the Bold: una de las joyas de la corona de la primera fase. Será la versión de Gunn y Safran de Batman en su DCU. La película presentará a Batman y a su hijo, Damien Wayne, como Robin "que es un pequeño hijo de puta", afirma Gunn. "Es una extraña historia de padre e hijo basada en los cómics de Grant Morrison".

- Booster Gold: la serie tratará sobre un perdedor del futuro, que utiliza la tecnología para volver a la actualidad, y fingir ser un superhéroe. "El síndrome del impostor como superhéroe", lo ha descrito James Gunn.

- Supergirl: Woman of Tomorrow: la película se basará en los cómics publicados recientemente por el aclamado guionista Tom King. "Vemos la diferencia entre Superman, que fue enviado a la Tierra y criado por unos padres cariñosos desde que era un bebé, frente a Supergirl, que fue criada en una roca, una astilla de Krypton, y vio cómo todos a su alrededor morían y eran asesinados de formas terribles durante los primeros 14 años de su vida, y luego llegó a la Tierra cuando era una niña. Es mucho más dura, no es exactamente la Supergirl que estamos acostumbrados a ver".

- La cosa del pantano: investigará los difusos orígenes de la criatura. Tendrá el tono más oscuro de todas.

