Así es el nuevo DCU: Superman, Batman, Supergirl, Linterna Verde, La cosa del pantano y más

James Gunn y Peter Safran, codirectores de DC Studios, han revelado sus planes para el nuevo universo interconectado de la marca: el DCU. El título del Capítulo Uno (que equivale a las fases de Marvel) se titula Dioses y Monstruos, y abarcará las series y películas que se lancen entre 2025 y 2027.

Este nuevo plan incluye cinco películas, entre ellas Superman Legacy, para la que se contratará a un actor que remplace a Henry Cavill en el papel de Clark Kent, y que estará escrita por Gunn. También habrá nueva película de Batman y Robin, titulada The Brave and The Bold, una película de La Cosa del Pantano, una de Supergirl y otra del supergrupo The Authority.

En cuanto a la televisión, hay una serie de animación, Creature Commandos, también escrita por Gunn; la serie de acción real Waller, spinoff de Peacemaker, con Viola Davis; y otras de Lanterns, Booster Gold y Paradise Lost. Aparte de Waller, que contará con parte del reparto de Peacemaker, y la participación confirmada de James Gunn en dos de los proyectos citados anteriormente, por ahora no hay más directores ni actores vinculados al resto de títulos.

Este gran plan a largo plazo (entre ocho y diez años), con el que se prevén al menos dos películas para salas y dos series para HBO Max por año, ha sido concebido por Safran y Gunn junto un equipo de guionistas entre los que se encuentran Christina Hodson, Jeremy Slater, Drew Goddard, Christal Henry y Tom King.

A partir de ahora, el universo de DC estará realmente conectado y cualquier actor que interprete a un personaje en una serie de televisión será que lo interprete también en el cine cuando sea necesario.

Las series y películas del Capítulo 1

'Creature Commandos' DC Studios

'Creature Commandos' (serie de animación)

Grupos formados por superhumanos militares entre los que hay un líder humano, un hombre lobo, un vampiro, el monstruo de Frankenstein y una gorgona. Weasel, de Escuadrón Suicida estará en la serie. Esta banda de inadaptados fue presentada en Weird War Tales #93 (noviembre de 1980), creada por J. M. DeMatteis y Pat Broderick.

'Waller' (serie de acción real)

Spin-off de Peacemaker. Christal Henry (Watchmen) está escribiendo la serie junto a Jeremy Carver (creador de Doom Patrol). S

'Superman: Legacy' (película)

"Este es realmente el comienzo del DCU", afirma Safran. James Gunn es el guionista y no hay director confirmado aún. La fecha de estreno es el 11 de julio de 2025. "No es una historia de orígenes, se centra en el equilibrio de Superman entre su herencia kriptoniana y su educación humana. Es la encarnación de la verdad, la justicia y el estilo americano, es la bondad en un mundo que piensa que la bondad está pasada de moda", dijo Gunn.

'Lanterns' DC Studios

'Lanterns' (serie de acción real)

"Nuestra visión de esto es True Detective", afirmó Safran, "Tiene dos de nuestros Green Lanterns favoritos -Hal Jordan y John Stewart". También especificó que esta versión es diferente de la que Greg Berlanti tenía en preparación; esta última es una ópera espacial.

'The Authority' (película)

A Gunn le encanta esta propiedad porque es una mezcla de antihéroes, que se toman la justicia por su mano a pesar de lo que aconsejan los gobiernos. El supergrupo se creó tras la destrucción de StormWatch, una fuerza de defensa planetaria contra los alienígenas.

'Paradise Lost' DC Studios

'Paradise Lost' (serie de acción real)

"Va a ser una historia a lo Juego de Tronos sobre Themyscira, el hogar de las Amazonas y el lugar de nacimiento de Wonder Woman. Este drama trata realmente de la intriga política que hay detrás de la sociedad de todas las mujeres. ¿Cómo surgió?", explica Safran. La serie tendrá lugar antes del nacimiento de Diana (alias Wonder Woman).

'The Brave and the Bold' (película)

Esta será la versión de Gunn y Safran del Batman del DCU al margen de lo que ya creó Matt Reeves. La película presentará a Batman y a su hijo, Damien Wayne, como Robin "que es un pequeño hijo de puta", afirma Gunn. "Es una extraña historia de padre e hijo basada en la carrera en los cómics de Grant Morrison".

Mientras que Robert Pattinson es el Batman de Reeves, Gunn y Safran buscarán un nuevo actor para interpretar al personaje en este nuevo proyecto.

'Booster Gold'

'Booster Gold' (serie de acción real)

Trata sobre un perdedor del futuro, que utiliza la tecnología para volver a la actualidad, y fingir ser un superhéroe. "El síndrome del impostor como superhéroe", describe Gunn.

'Supergirl: Woman of Tomorrow' (película)

Se basa en la serie de cómics de Tom King de 2022. "En nuestra serie vemos la diferencia entre Superman, que fue enviado a la Tierra y criado por unos padres cariñosos desde que era un bebé, frente a Supergirl, que fue criada en una roca, una astilla de Krypton, y vio cómo todos a su alrededor morían y eran asesinados de formas terribles durante los primeros 14 años de su vida, y luego llegó a la Tierra cuando era una niña. Es mucho más dura, no es exactamente la Supergirl que estamos acostumbrados a ver".

'La cosa del pantano' (película)

Investigará los oscuros orígenes de la criatura. Tonalmente, diferente de Superman y Batman y Robin. Hubo una película de la Cosa del Pantano en 1982 protagonizada por Adrienne Barbeau, que también dio lugar a una secuela en 1989. Luego hubo una serie de CW en 2019.

