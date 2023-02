Las películas de estreno más esperadas en febrero (2023): de 'Almas en pena de Inisherin' a 'Los Fabelman'

Después de un gran comienzo de año, el mes de febrero no baja el listón y sigue incorporando muchas películas prometedoras al calendario de estrenos de cine, todas ellas disponibles en las salas de cine a lo largo de las próximas semanas.

El primero de los títulos más esperados es Almas en pena de Inisherin, el regreso del dramaturgo y director Martin McDonagh, que vuelve a los cines tras el éxito de Tres anuncios a las afueras. Dentro del grupo de cineastas nominados al Oscar que estrenan este mes está Steven Spielberg con Los Fabelman, su película más personal. También vuelve a los cines Rebecca Zlotowski con la emotiva Los hijos de otros.

Por otro lado, Marvel inaugura la Fase 5 de su Universo Cinematográfico con Ant-Man y la Avispa: Quantumania, y Ruben Östlund estrena en España su sátira El triángulo de la tristeza, también nominada por la Academia de Hollywood. Y por último -aunque no por ello menos importante-, se incluyen entre las películas más esperadas Ellas hablan, la adaptación de Sarah Polley basada en la novela de Miriam Toews; y Till, el crimen que lo cambió todo, el primer largometraje de Chinonye Chukwu.

' Almas en pena de Inisherin' (Salas de cine)

Fecha de estreno: 3 de febrero

El dramaturgo y director Martin McDonagh se ha tomado su tiempo para volver a rodar después del gran éxito de Tres anuncios en las afueras, la dramedia que llevó al Oscar a Frances McDormand y Sam Rockwell. La cuarta película del angloirlandés supone además un reencuentro con los dos protagonistas de su aclamado debut, Escondidos en Brujas, la comedia negra que lanzó su carrera en el cine después de años de éxitos en los escenarios del West End y Broadway.

Está ambientada en una isla remota frente a la costa oeste de Irlanda y cuenta la historia de dos amigos de toda la vida, Pádraic y Colm, quienes se encuentran en un callejón sin salida cuando Colm pone fin a su amistad de un modo abrupto. Un Pádraic atónito, ayudado por su hermana Siobhán y por Dominic (un joven con problemas), se esfuerza por reconstruir la relación, negándose a aceptar las negativas de su amigo de siempre. Cuando Colm le plantea a Pádraic un ultimátum desesperado, los acontecimientos se precipitan y provocan consecuencias traumáticas.

'Los hijos de otros' (Salas de cine)

Fecha de estreno: 3 de febrero

La visión tan personal de lo diferente y marginal que poseen las películas de Rebecca Zlotowski regresa con Los hijos de otros, una emotiva historia que derriba los muros del estereotipo de familia convencional. Y que también aborda cuán complejo puede ser para las mujeres depender de un reloj biológico a la hora de tener hijos.

Más concretamente, la película sigue a Rachel, una mujer de tiene 40 años, no tiene hijos. Ella ama su vida: sus estudiantes de secundaria, sus amigos, sus ex, sus lecciones de guitarra. Al enamorarse de Ali, se encariña con Leila, su hija de 4 años. Ella la arropa y la ama como si fuera suya. Pero amar a los hijos de otras personas es un riesgo que vale la pena correr...

'Las paredes hablan' (Salas de cine)

Fecha de estreno: 3 de febrero

El legendario cineasta Carlos Saura sigue teniendo cosas que contar. En esta ocasión, decide situarse delante de las cámaras para retratar, bajo su personal y singular prisma, la evolución y relación del arte con la pared como lienzo de creación desde las primeras revoluciones gráficas en las cuevas prehistóricas hasta las expresiones más vanguardistas del arte urbano.

El documental ha sido rodado en 14 localizaciones españolas y, entre los artistas, personalidades y expertos que aparecen en la película están Pedro Saura, pintor de la neocueva de Altamira; Juan Luis Arsuaga, Director científico del Museo de Evolución Humana y Codirector de Atapuerca; Miquel Barceló, uno de los iconos más reconocidos del arte contemporáneo; Anna Dimitrova, Comisaria de Arte; Roberto Ontañón Peredo, Director del Museo de Prehistoria y Arqueología y de las Cuevas Prehistóricas de Cantabria; Zeta, artista de graffiti; Suso33, creador urbano; Cuco, muralista; y Musa71, escritora de graffiti.

'Los Fabelman' (Salas de cine)

Fecha de estreno: 10 de febrero

Los Fabelman la película más personal de una leyenda del cine como Steven Spielberg y la primera incursión del director de La lista de Schindler en el terreno de la autoficción. Michelle Williams, Paul Dano y Seth Rogen son los nombres más conocidos en el reparto.

En ella conocemos a un joven llamado Sammy Fabelman, que crece en la Arizona de los años posteriores de la Guerra Mundial. Un día descubre un secreto familiar que lo cambiará todo. A través de un repaso de su infancia desde los siete a los dieciocho años, Sammy se dará cuenta de que el poder del cine puede ayudarle a ver la verdad.

' Ant-Man y la Avispa: Quantumania' (Salas de cine)

Fecha de estreno: 17 de febrero

La tercera película protagonizada por Ant-Man inaugura la conocida como Fase 5 del Universo Cinematográfico de Marvel. El carismático -y diminuto- superhéroe regresa junto a la Avispa en una nueva aventura, que como su propio título indica, tendrá lugar en el reino Cuántico.

Scott Lang (Paul Rudd) y Hope Van Dyne (Evangeline Lilly), junto a los padres de esta última Hank Pym (Michael Douglas) y Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer), explorarán el Reino Cuántico, mientras interactúan con extrañas nuevas criaturas y se embarcan en un nuevo viaje que los llevará más allá de los límites pensados.

'Ellas hablan' (Salas de cine)

Fecha de estreno: 17 de febrero

Durante años, en la recóndita colonia menonita de Molotschna, decenas de mujeres han sido sistemáticamente drogadas y violadas mientras dormían. Despertaban doloridas y sangrando. La comunidad se empeñaba en mantener que todo era producto de su absurda imaginación, o quizá del demonio, que las castigaba por sus pecados. Los violadores, sin embargo, eran hombres de la propia colonia: tíos, hermanos o vecinos que finalmente acabaron en prisión pero que en apenas dos días serán liberados bajo fianza y regresarán a casa. Ocho de esas mujeres que padecieron abusos y violaciones están a punto de reunirse en secreto para tomar una decisión que determinará su futuro. ¿Qué deben hacer? ¿Perdonarlos, como pide el obispo Peters? ¿Responder a la violencia con más violencia? ¿O marcharse para siempre?

Desde Stories We Tell, Sarah Polley no se había vuelto a poner detrás de las cámaras. Ahora, la actriz y directora adapta la novela de Miriam Toews, un relato posterior al #MeToo en el que un grupo de mujeres de una colonia religiosa aislada en medio de Bolivia luchan por reconciliarse con su fe tras una serie de agresiones sexuales.

'El triángulo de la tristeza' (Salas de cine)

Fecha de estreno: 17 de febrero

El cineasta sueco Ruben Östlund regresa tras el éxito de The Square con una comedia negra que algunos han comparado por su temática con Parásitos y que se presenta como una sátira brutal contra el mundo de la moda y las élites.

Una pareja de modelos son invitados a un crucero de lujo. Cuando el yate se hunde acaban en una isla desierta con un grupo de multimillonarios y una señora de la limpieza. En la lucha por la supervivencia, las antiguas jerarquías se trastocan ya que la limpiadora es la única que sabe pescar.

'Till, el crimen que lo cambió todo' (Salas de cine)

Fecha de estreno: 24 de febrero

Después de dirigir y escribir varios cortometrajes, Chinonye Chukwu dirige la que ya es su primera película, que cuenta con Danielle Deadwyler y Jalyn Hall como protagonistas y que además está escrita por ella misma junto a Michael Reilly y Keith Beauchamp.

El largometraje está basado en la historia real de la muerte de Emmett Till, un chico negro de catorce años que fue secuestrado y asesinado en el año 1955 después de que una mujer blanca llamada Carolyn Bryant dijera que el chico le había silvado. Su madre, Mamie Elizabeth Till-Mobley, insistió en el funeral que el ataúd permaneciera abierto para que todo el mundo pudiera ver lo ocurrido y la fotografía del cadáver se convirtió en uno de los rostros más representativos de la injusticia y violencia racial en Estados Unidos.

