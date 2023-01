Estrenos de febrero (2023): todas las series y películas que llegan a las plataformas de streaming

Después de un mes de enero inmejorable en cuanto a estrenos se refiere, arranca un mes de febrero muy prometedor con una nueva lista de novedades de series, películas y documentales que llegan a las plataformas de streaming y canales como Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max, Movistar Plus+, Apple TV+ y Filmin.

El mes pasado nos dejó una larga lista con grandes títulos como Cristo y Rey, The Last of Us, Entrevista con el vampiro y los finales de Sky Rojo, Happy Valley y Atlanta; y a lo largo de las próximas semanas llegan series como La chica invisible, que adapta la novela de Blue Jeans, la nueva temporada de You, la segunda entrega de Cardo, y películas como Black Panther: Wakanda Forever, tras su paso por cines.

[Es hora de ver 'Happy Valley', la aclamada precursora de 'Mare of Easttown' ha vuelto al streaming]

Miércoles, 1 de febrero

'Black Panther: Wakanda Forever' (película) - Disney+

Jueves, 2 de febrero

' Sinead O'Connor: Nothing Compares' (documental) - Movistar Plus+

'Freeridge', temporada 1 (serie) - Netflix

Viernes, 3 de febrero

'Infiesto', temporada 1 (serie) - Netflix

'No te quiero' (película) - Filmin

'Harlem', temporada 2 (serie) - Amazon Prime Video

'Dear Edward', temporada 1 (serie) - Apple TV+

'El agua' (película) - Filmin

'El sospechoso', temporada 1 (serie) - Movistar Plus+

'99 Moons' (película) - Filmin

Martes, 7 de febrero

'Doctor en Alaska' (serie completa) - Filmin

'The Equalizer', temporada 3 (serie) - Calle 13

Jueves, 9 de febrero

'Mi papá el cazarrecompensas intergaláctico', temporada 1 (serie) - Netflix

'You', temporada 4, parte 1 (serie) - Netflix

Viernes, 10 de febrero

'Tu casa o la mía', temporada 1 (serie) - Netflix

'Dentro del Chelsea Hotel' (documental) - Filmin

'Kung Fu', temporada 3 (serie) - TNT

'Somebody I Used to Know' (película) - Amazon Prime Video

'Plumas' (película) - Filmin

Domingo, 12 de febrero

'Cardo', temporada 2 (serie) - ATRESplayer Premium

Lunes, 13 de febrero

'The Wall', temporada 3 (serie) - COSMO

Martes, 14 de febrero

'Todas las veces que nos enamoramos', temporada 1 (serie) - Netflix

'The Curse', temporada 1 (serie) - Filmin

Miércoles, 15 de febrero

'La chica invisible', temporada 1 (serie) - Disney+

Viernes, 17 de febrero

'Star Trek Picard', temporada 3 (serie) - Amazon Prime Video

'Por un mañana mejor', temporada 1 (serie) - Apple TV+

' Carnival Row', temporada 2 (serie) - Amazon Prime Video

'Embaucadores' (película) - Apple TV+

Martes, 21 de febrero

'Stonehouse', temporada 1 (serie) - Filmin

Miércoles, 22 de febrero

'Triada', temporada 1 (serie) - Netflix

'Fleishman está en apuros' (miniserie) - Disney+

'Call It Love', temporada 1 (serie) - Disney+

Jueves, 23 de febrero

'Las brujas de Mayfair', temporada 1 (serie) - AMC+

Viernes, 24 de febrero

'We Are Lady Parts' (serie completa) - Filmin

'Liaison', temporada 1 (serie) - Apple TV+

'Hilma' (película) - Filmin

'El consultor', temporada 1 (serie) - Amazon Prime Video

'Eugene Levy, el antiviajero', temporada 1 (serie) - Apple TV+

'Godard Cinema' (documental) - Filmin

Sigue los temas que te interesan