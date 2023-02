Los estrenos de Netflix en febrero (2023): todas las series, películas y documentales

Netflix arranca con ganas el mes de febrero y presenta su nueva lista de estrenos, que llega cargada de series, películas, documentales y programas que estarán disponibles en el catálogo durante las próximas semanas.

Entre los títulos más esperados del segundo mes del año, destacan especialmente series como You, que regresa con la primera parte de su cuarta temporada; Todas las veces que nos enamoramos, lo nuevo de Carlos Montero que cuestiona los tropos del género de la comedia romántica; y también la tercera entrega de Outer Banks, una de las ficciones más vistas de la plataforma.

Además, en el panorama de las películas llegan producciones españolas como Infiesto, un thriller policiaco ambientado en los albores de la pandemia del coronavirus; y Tu casa o la mía, una comedia romántica protagonizada por Reese Witherspoon y Ashton Kutcher.

Las series de Netflix en febrero de 2023

Los estrenos destacados del mes

'You' - Temporada 4 (Parte 1) (9 de febrero)

Joe Goldberg, el acosador obsesivo y asesino en serie que ha adoptado diferentes identidades en las tres temporadas anteriores para escapar de sus crímenes, vive ahora en Londres. Allí es conocido como el profesor de literatura Johnathan Moore y se sorprende a sí mismo al descubrir que disfruta enseñando, a pesar de estar rodeado de "un círculo de imbéciles privilegiados".

Sus viejos hábitos pronto empezarán a salir a la superficie, por mucho que intente mantenerlos reprimidos, y todo dará un nuevo giro cuando se revela que hay otro asesino en Londres, que tiene como objetivo a los privilegiados, y que aparentemente ha convertido a Joe en su nuevo objetivo.

'Todas las veces que nos enamoramos' - Temporada 1 (14 de febrero)

Tráiler de 'Todas las veces que nos enamoramos', la nueva serie de Carlos Montero

Septiembre de 2003. Irene llega a Madrid con unas ganas locas de comerse el mundo y ser directora de cine. Allí conocerá a los que serán sus mejores amigos y también a Julio, que sería el protagonista ideal de sus películas y de su vida. Pero las cosas no siempre salen como una quiere. La comedia romántica Todas las veces que nos enamoramos es una historia radiante, con un toque de nostalgia, sobre el amor y la amistad que florecen en la época universitaria y sobre la necesidad de encontrar tu lugar en el mundo.

Otros estrenos destacados del mes

'Outer Banks' - Temporada 3 (23 de febrero)

Tras perder el oro y huir de los Outer Banks, los Pogues recalan en la orilla de una isla desierta que a primera vista parece un hogar idílico. Los nuevos habitantes de la isla, bautizada oficialmente como ‘Poguelandia’, se dedican a pescar, nadar y disfrutar sin preocupaciones en su refugio provisional. Pero las cosas no tardan en torcerse para John B., Sarah, Kiara, Pope, J. J. y Cleo: al verse envueltos de nuevo en la búsqueda del tesoro, no les queda otra que salir por piernas -literalmente- para salvar el pellejo. Los Pogues están sin blanca y lejos de casa, y no pueden confiar en nadie; Ward y Rafe buscan vengarse; y un implacable mafioso caribeño está dispuesto a hacer lo que sea con tal de echarle el guante al botín.

Todos los estrenos del mes

'Freeridge' - Temporada 1 (2/02)

'Alégrame el día' - Temporada 1 (2/02)

'Bolsa de Valores' - Temporada 1 (8/02)

'Mi padre el cazarrecompensas galáctico' - Temporada 1 (9/02)

'El amor da mucha guerra' - Temporada 1 (10/02)

'La ley de Lydia Poët' - Temporada 1 (15/02)

'Aggretsuko' - Temporada 5 (16/02)

'La familia Upshaw' - Temporada 3 (16/02)

'Community Squad' - Temporada 1 (17/02)

Las películas de Netflix en febrero de 2023

Los estrenos destacados del mes

'Infiesto' (3 de febrero)

Marzo de 2020. El primer día del estado de emergencia, dos inspectores de policía se personan en un pueblo minero asturiano tras la aparición de una chica que llevaba meses desaparecida. Enfrentados a un mundo que se desmorona y sus tragedias personales, los agentes pronto se dan cuenta de que el virus podría no ser la única amenaza siniestra que se cierne sobre ellos.

'Tu casa o la mía' (10 de febrero)

Debbie (Reese Witherspoon) y Peter (Ashton Kutcher) son muy buenos amigos a pesar de ser tan distintos: ella anhela la rutina junto a su hijo en Los Ángeles, mientras que él disfruta con los cambios en Nueva York. Pero cuando intercambian sus casas —y sus vidas— durante una semana, descubren que lo que quieren podría no ser lo que necesitan de verdad.

Todos los estrenos del mes

'Espíritu libre' (3/02)

'10 días de un buen hombre' (10/02)

'Identidad desbloqueada' (17/02)

'Un fantasma anda suelto por casa' (24/02)

Los documentales y programas de Netflix en febrero de 2023

Todos los estrenos del mes

'Gunther, el perro millonario' - Serie documental (1/02)

'Bill Russell: Leyenda' - Documental (8/02)

'Perfect Match' - Reality (14/02)

'Reinas de África: Njinga' - Serie documental (15/02)

'Full Swing' - Serie documental (15/02)

'Los Murdaugh: Muerte y escándalo en Carolina del Sur' - Serie documental (22/02)

'Formula 1: La emoción de un Grand Prix' - Serie documental (24/02)

'Jugando con fuego: Alemania' - Reality (28/02)

