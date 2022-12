Patty Jenkins aclara su salida de DC Studios y ‘Wonder Woman 3’: “Nunca abandoné”

"Nunca abandoné". Patty Jenkins ha compartido un comunicado oficial en su cuenta de Twitter para dar su versión sobre la polémica de Wonder Woman que ha surgido en los últimos días, según la cual, la directora decidió retirarse del proyecto cuando se rechazó la historia que tenía planeada para esta tercera entrega y se le pidió presentar una nueva propuesta.

"El clickbait de que fui yo quien mató el proyecto era atractivo, pero no es cierto, estaba abierta a considerar cualquier cosa que se me pidiera. Entendí que no podía hacer nada para avanzar en este momento, porque DC está centrada en los cambios que tienen que hacer y comprendo que estas decisiones son difíciles en este momento", aclaró la directora.

Este comunicado llega una semana después de que The Hollywood Reporter publicara un reportaje en el que se afirmaba que la directiva de Warner Bros. había decidido "no continuar con Wonder Woman 3 y que daban por finalizada esta versión del personaje" creada por Jenkins. Sobre estas afirmaciones y los cambios que se están produciendo en DC Studios, James Gunn declaró en un hilo en su cuenta de Twitter que "algunas cosas son ciertas, otras son medio ciertas, algunas falsas y sobre otras aún no se ha decidido nada".

Aunque los costes de producción no deberían ser un factor en esta ecuación, ya que fuentes internas de DC Studios han afirmado que esta nueva etapa de DC no tendrá restricciones presupuestarias, Hollywood Reporter señala que no deja de ser cierto que al decidir no continuar con este proyecto se ahorrarían automáticamente 32 millones de dólares solo en los salarios de Gal Gadot (que cobraría unos 20 millones de dólares por su participación) y Patti Jenkins (que por su parte habría recibido 12 millones más).

A partir de ese momento, empezaron a circular rumores, noticias y análisis, algunos de los cuales dirigían la responsabilidad de la supuesta cancelación del proyecto a su directora, por su negativa de adaptar sus ideas a los planes a largo plazo de la compañía bajo el nuevo mando de James Gunn y Peter Safran.

Según una exclusiva de The Wrap, Jenkins habría enviado un email en el que afirmaba que en el estudio no la entendían a ella, no entendían al personaje de la amazona y tampoco qué era un arco de personaje. Según esta misma fuente, su negativa a hacer cualquier cambio fue rotunda y simplemente se iría a dirigir otro de sus proyectos.



En su comunicado, Jenkins aclara que continúa vinculada a Rogue Squadron de Star Wars y que había acordado con ellos posponer el trabajo hasta que finalizara la producción de Wonder Woman. "No sé si se hará o no. Nunca lo sabemos hasta que termina el proceso de desarrollo, pero espero poder mostrar su potencial", añadió.

La directora quiso terminar su declaración con una nota positiva en la que manifestó sentirse honrada de haber llevado a esta Wonder Woman a la gran pantalla. También tuvo palabras para Lynda Carter "caminar codo con codo una leyenda absoluta y un faro de bondad y luz, ha sido emocionante. He aprendido mucho de ella y siempre la apreciaré como amiga y mentora".

Y por supuesto para la actriz que hizo posible su visión del personaje, sobre la que dijo que "No hay palabras para expresar lo mágica que es Gal (Gadot). Es la encarnación andante de Wonder Woman en la vida real". Por último, agradeció el amor y apoyo de los fans: "Mantened el espíritu de Wonder Woman. Cuando os enfrentéis a dificultades, intentad preguntaros: ¿Qué haría Wonder Woman? Espero que su faro de amor, verdad y justicia esté siempre ahí para marcaros el camino, como lo ha hecho conmigo".

Desde DC Studios y Warner Bros. aún no se han pronunciado oficialmente sobre el futuro de una película en solitario de la Wonder Woman de Gal Gadot en los nuevos planes de la franquicia.

