Henry Cavill no volverá a ser Superman a pesar de anunciar su regreso a DC Comics hace dos meses.

El relanzamiento de la marca DC Comics no deja de provocar víctimas a su paso. Días después de confirmarse que la directora Patty Jenkins no rodaría Wonder Woman 3, el siguiente en caer ha sido Henry Cavill. Dos meses después de que el propio actor anunciara en sus redes sociales que seguiría interpretando a Superman, el inglés ha confirmado que el regreso que había adelantado la escena postcréditos de Black Adam se quedará finalmente en agua de borrajas.

“Acabo de mantener una reunión con James Gunn y Peter Safran y tengo malas noticias. Finalmente, no regresaré como Superman”, explicaba el actor en un comunicado después de reunirse con los nuevos responsables máximos de DC Comics. El director de las películas de Guardianes de la Galaxia y el productor del universo cinematográfico que arrancó Expediente Warren fueron seleccionados por el polémico David Zaslav, director ejecutivo y presidente de Warner Bros. Discovery, para tomar las riendas de la casa de Batman, Superman y Wonder Woman, entre otros populares personajes.

“El cambio de guardia ocurre a veces. Lo respeto. James y Peter tienen un universo que construir, les deseo a ellos y a todos los involucrados en el nuevo universo la mejor de las suertes y la mayor de las suertes”, continuaba un actor que insistió en su anuncio que Warner Bros. Discovery le había dado luz verde en octubre para que anunciara su regreso a DC Comics.

James Gunn ha confirmado las noticias desde su cuenta de Twitter, donde ha anunciado que Safran y él ya habían concretado su primera propuesta para DC Comics. Entre sus primeros proyectos parece Superman, pero una versión más joven del personaje que no estaría interpretada por Henry Cavill. El director y guionista de The Peacemaker y El escuadrón suicida también hizo referencia a su reunión con el británico. "Hemos tenido una reunión fantástica con Henry, somos muy fans de él y hemos hablado de varias posibilidades muy emocionantes para volver a trabajar juntos en el futuro".

Ninguno de los dos ha hablado de Dwayne Johnson, el principal artífice de la aparición de Cavill en Black Adam, su primera película de superhéroes. A pesar del tirón de la estrella de Jumanji, la cinta dirigida por el español Jaume Collet-Serra fue una decepción en taquilla (no ha alcanzado los 400 millones de dólares en todo el mundo a pesar de que el presupuesto de la cinta, sin contar marketing, era de 200 millones). En los últimos días el actor quedó en ridículo por intentar maquillar los números -engañando a los medios- con la amortización la producción de DC.

[Henry Cavill abandona 'The Witcher' y será sustituido por Liam Hemsworth en la temporada 4]

Las noticias son un jarro de agua fría para la carrera de Cavill, que a finales de octubre anunciaba que abandonaba The Witcher. "Mi viaje como Geralt de Rivia ha estado lleno de monstruos y aventuras y, por desgracia, dejaré mi medallón y mis espadas para la temporada 4. En mi lugar, el fantástico Liam Hemsworth tomará el manto del Lobo Blanco. Al igual que con los más grandes personajes literarios, paso la antorcha con reverencia por el tiempo dedicado a encarnar a Geralt y con entusiasmo por ver la versión de Liam de este hombre tan fascinante y lleno de matices".

El actor necesita que Argylle, su siguiente gran proyecto, sea un éxito en Apple TV+. La plataforma de streaming ha desembolsado una cifra cercana a los 200 millones de dólares por la nueva película de Matthew Vaughn. El director de Kingsman: Servicio secreto y X-Men: Primera generación adapta una novela de Ellie Conway protagonizada por el espía más importante del mundo mientras se ve envuelto en una peligrosa aventura. Cavill estará acompañado por un vistoso reparto en el que aparecen Sam Rockwell, Bryce Dallas Howard, Bryan Cranston, Catherine O’Hara, John Cena, Samuel L. Jackson y la cantante Dua Lipa.

