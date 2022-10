Henry Cavill abandona 'The Witcher' y será sustituido por Liam Hemsworth en la temporada 4

The Witcher volverá próximamente a Netflix, pero Henry Cavill ya no interpretará de nuevo a Geralt de Rivia. La plataforma ha anunciado que el actor británico saldrá de la serie después de tres temporadas y que será sustituido por Liam Hemsworth.

"Mi viaje como Geralt de Rivia ha estado lleno de monstruos y aventuras y, por desgracia, dejaré mi medallón y mis espadas para la temporada 4”, expresó Henry Cavill en un comunicado.

“En mi lugar, el fantástico Liam Hemsworth tomará el manto del Lobo Blanco. Al igual que con los más grandes personajes literarios, paso la antorcha con reverencia por el tiempo dedicado a encarnar a Geralt y con entusiasmo por ver la versión de Liam de este hombre tan fascinante y lleno de matices".

La respuesta de Liam Hemsworth

Por su parte, Liam Hemsworth dijo que está "en la luna" desde que sabe que interpretará a Geralt de Rivia. "Henry Cavill ha sido un Geralt increíble, y me siento honrado de que me entregue las riendas y me permita tomar las espadas del Lobo Blanco para el próximo capítulo de su aventura", decía el actor en una declaración. "Henry, he sido fan tuyo durante años y me inspiró lo que aportaste a este querido personaje. Puede que las botas me estén grandes, pero estoy realmente emocionado de entrar en el mundo de The Witcher".

Según The Hollywood Reporter, Henry Cavill había dicho en una entrevista en noviembre de 2021 que pensaba seguir adelante con el objetivo de la creadora de la serie Lauren Schmidt Hissrich, que planteaba seguir contando esta historia en, al menos, siete temporadas. “Absolutamente. Mientras podamos seguir contando grandes historias que honren el trabajo de Sapkowski”, dijo Cavill en ese momento.

The Witcher volverá antes de que acabe el año

Una de las primeras imágenes de 'The Witcher: El origen de la sangre'. Netflix

Se espera que la tercera temporada de la serie de fantasía se estrene en el verano de 2023, pero antes de que lleguen los nuevos episodios, habrá noticias del universo de The Witcher, que volverá a Netflix el 25 de diciembre con la serie precuela de seis episodios The Witcher: El origen de la sangre.

Esta miniserie está ambientada en un mundo élfico 1200 años antes del nacimiento de Geralt de Rivia y es en realidad un relato perdido en la noche de los tiempos: la historia de siete parias que aúnan fuerzas contra el inimaginable poder que se lo ha arrebatado todo.

Su sangrienta búsqueda de venganza engendra el prototipo de brujo en un conflicto que desencadenará la Conjunción de las Esferas, el cataclismo durante el cual se fusionaron los mundos de los monstruos, humanos y elfos.

