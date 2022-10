Netflix renueva 'Sagrada familia' por una segunda temporada

Aunque otras series hayan necesitado un mes para confirmarlo, Sagrada familia ha tenido suerte y acaba de ser renovada por una segunda temporada. La serie creada por Manolo Caro se estrenó en Netflix el 14 de octubre y en apenas unas semanas ya ha cosechado el éxito esperado con 18,59 millones de horas vistas en total.

La ficción protagonizada por Najwa Nimri, Alba Flores, Álex García y Macarena Gómez entre otros se ha convertido en un pequeño fenómeno en España y ha logrado remontar la racha de fracasos que venía arrastrando el creador mexicano con Alguien tiene que morir y Érase una vez... pero ya no.

Se pensaron dos temporadas

Después de haber visto los ocho episodios de Sagrada familia, muchos espectadores se preguntaban si la serie podría continuar con ese final, que aunque está definido, deja ciertos hilos de los que poder tirar en una futura continuación.

El propio Manolo Caro llegó a declarar que su intención inicial era contar esta historia en dos temporadas y que Sagrada familia se concibió como una historia de "dos tomos", por lo que esta renovación hará realidad su objetivo.

Netflix ha anunciado que habrá nuevos episodios a través de un breve clip que junta ficción con realidad y diciendo en redes sociales lo siguiente: "Todavía quedan muchos secretos que Gloria Román quiere ocultar. La segunda temporada de Sagrada familia está confirmada".

En el vídeo se ve al personaje de Abel (Iván Pellicer), que ha escrito en la serie un guion basado en su propia familia. El clip ha mostrado cómo quedaría este guion, cuya portada deja ver por escrito "Sagrada familia. Creada por Manolo Caro. Temporada 2". Después aparece Gloria (Najwa Nimri), que al igual que hizo en los primeros capítulos, decide prender fuego al guion en el fregadero.

Regresará todo el equipo

En la primera temporada, la mudanza de una nueva familia a Fuente del Berro acaba con la estabilidad de un barrio donde vive Gloria junto a su bebé y Aitana, su au-pair, escondiéndose de un misterioso y oscuro pasado. En un barrio en el que nada es lo que parece, cuatro vecinas forjarán una fuerte amistad con un denominador común, son madres. Y aunque su relación parece perfecta, el pasado de Gloria lo cambia todo.

Después de la renovación, lo más probable es que regrese el reparto al completo, de nuevo con Najwa Nimri (La casa de papel), Carla Campra (Feria: La luz más oscura), Iván Pellicer (Paraíso), Alba Flores (La casa de papel), Ella Kweku (Now and then), Álex García (Antidisturbios), Macarena Gómez (La que se avecina) y Álvaro Rico (Élite) entre otros.

