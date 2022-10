Miquel Fernández: "No hay problema con la inclusión porque lo que importa es contar historias"

Miquel Fernández: "En España no hay problema con la inclusión porque lo que importa es contar historias"

Netflix estrena hoy Si lo hubiera sabido, una serie creada por Ece Yörenç (Fatmagul) que fue vetada en Turquía por incluir a un personaje homosexual entre sus protagonistas. A pesar de todo, la plataforma quiso apostar por el proyecto y por la diversidad, y lo acabó adaptando en España, donde suele tener mucho éxito la ficción turca.

En ella se cuenta la historia de Emma (Megan Montaner), una mujer de 30 años decepcionada con su matrimonio de diez años con Nando (Miquel Fernández) y su vida familiar. Está atrapada en una rutina sin romance ni emoción y se da cuenta de que si pudiera retroceder en el tiempo, no aceptaría la propuesta de matrimonio de Nando, y decide que debería divorciarse de él.

Un par de días más tarde, mientras se dirige a ver un eclipse lunar poco común con sus amigos, una falla en el tiempo la envía diez años atrás, al 2008. La vida le da una nueva oportunidad de pensar en quién era y en quién quiere convertirse, con la clara ventaja de saber ya lo que le espera al mundo en la próxima década.

SERIES & MÁS | EL ESPAÑOL habló con los protagonistas de la serie Megan Montaner, Miquel Fernández y Michel Noher, que contaron cómo fue involucrarse en este proyecto y adentrarse en una historia sobre viajes en el tiempo y dilemas vitales.

[Netflix muestra imágenes de 'Si lo hubiera sabido', la serie que canceló en Turquía por tener un personaje gay]

El triunfo de las novelas turcas

El impacto de las producciones turcas en España ha sido inmenso y las series son todo un éxito de audiencias, por lo que Si lo hubiera sabido tiene todos los ingredientes para ser un producto de éxito en la plataforma: su propia creadora Ece Yörenç, guionista principal de Fatmagul, que fue un fenómeno en España; y la guionista española Irma Correa, que ya adaptó otra serie turca en este país, Alba.

Sobre este éxito de la ficción turca también hablaron los actores y Miquel Fernández supo encontrar ciertas semejanzas con las telenovelas que llegaron a España desde Latinoamérica. "Antes ocurría algo parecido con los que denominábamos "culebrones" y es increíble lo bien que funcionan, no solo aquí, también en Italia, en Argentina, en Francia y otros países", opinó.

También pensó que puede deberse "al factor tan emocional de los personajes, que se hable de la amistad, de la traición, del amor, que son cosas que nos pasan siempre a todos y que son universales. Eso es lo que engancha".

La reacción al veto

Eduardo Lloveras y Bore Buika en 'Si lo hubiera sabido'. Netflix

En julio de 2020, se anunció que Netflix cancelaba la producción de If Only, una de sus producciones originales en Turquía. Esto ocurría después de recibir presiones de eliminar un personaje gay de la trama por parte de las autoridades del país. Sin embargo, la plataforma se negó a ceder ante esto y finalmente, la serie creada por Ece Yörenç se adaptó en España con el nombre Si lo hubiera sabido.

Al preguntarle a los actores protagonistas por la reacción que tuvieron al saber las complicaciones que sufrió la serie, todos coincidieron en lo injustas que eran las circunstancias. "¿No queréis hacer la serie? Traed a España el guion, para nosotros no es ningún problema", expresó Megan Montaner.

"Yo me enteré de que había sido vetada antes de leer los capítulos. Pensé que sería por algo más grave -ya que el gobierno de Turquía no dio razones por las que se negaba a producir la serie- y me sorprendí mucho cuando leí los capítulos, porque para nosotros este tema es simple y normal", contó Michel Noher.

"Nosotros estamos muy orgullosos de haberla hecho en España, donde no hay ningún problema con la inclusión porque lo que de verdad importa es contar una historia", añadió Miquel Fernández, recordando cómo fue poder coincidir con la creadora de la serie lo feliz que se sintió de poder producirla aquí.

[Así es Kanal D Drama, la plataforma de streaming de series turcas que llega a España]

Invitando a reflexionar

La familia de Emma en 'Si lo hubiera sabido'. Netflix

Si lo hubiera sabido es una dramedia con muchos toques diferentes y que también plantea una reflexión interesante. La protagonista tiene la oportunidad de empezar de cero y quitarse de encima la vida que había llevado hasta ahora y que parecía no soportar, pero en un momento dado se da cuenta de que si cambiasen sus decisiones, tendría que renunciar a sus hijos también. Y no está dispuesta a hacerlo.

Sobre este tema, Megan Montaner fue clara, diciendo que "especialmente si llegas satisfecho a lo que eres hoy, lo que pasó antes no importa", aunque también pensando que "depende de donde nazcas y de la situación que tengas, porque es cierto que hay gente que por desgracia tiene una situación terrible y que entonces sí que se plantea muchas otras posibilidades...".

Sin embargo, la actriz cree que "somos las decisiones que tomamos" y que "aunque puedas pararte a pensar "qué hubiera pasado si...", el camino recorrido es lo que te lleva hasta aquí y el resto es solo una fantasía".

Un género cómodo

Megan Montaner en 'Si lo hubiera sabido'. Netflix

Además de hablar sobre Si lo hubiera sabido, los actores también comentaron el género al que pertenece la serie y en el que Megan Montaner ya se ha hecho muy conocida protagonizando producciones como Sin identidad o El secreto de Puente Viejo.

La actriz explicó que se siente cómoda en este tipo de series, aunque "todas ellas también presentan su propia incomodidad". Para ella, es importante "descubrir cosas que te hagan salir un poco de tu zona de confort y como los personajes a lo largo de la carrera han sido más dramáticos, la comedia parece más difícil".

Sin embargo, también contó que "no tiene por qué ser así, porque Si lo hubiera sabido se considera una comoedia y su personaje está todo el rato sufriendo".

Para Michel Noher, lo que más le divirtió de la serie es "lo tramposa que llega a ser, presentando un mundo muy liviano para entretenerte y después terminar descubriendo que en realidad el mensaje que da es bastante profundo y vital".

'Si lo hubiera sabido' ya está disponible en Netflix.

Sigue los temas que te interesan