James Gunn: "Volví a Marvel para 'Guardianes de la Galaxia' porque necesitaba cerrar la historia de Rocket"

Tras 10 años trabajando en la trilogía, un despido y una recontratación por parte de Marvel Studios, James Gunn ha hecho una pausa en su trabajo como presidente de DC Studios para regresar a cerrar la historia de los Guardianes de la Galaxia en el Volumen 3. Y lo ha hecho por todo lo alto.

Esta saga que empezó en 2014 con una película que reunía a un grupo de personajes desconocidos para el gran público, ha terminado convirtiéndose en la preferida de muchos. Un sentimiento que se acentuará tras ver el épico y emotivo final del viaje que han preparado los Guardianes.

SERIES & MÁS | EL ESPAÑOL asistió a la premiere mundial de la película en París, donde su director y guionista, junto con los actores Chris Pratt, Zoe Saldaña, Vin Diesel, Karen Gillian, Pom Klementieff presentaron el final de la saga ante la prensa europea.

El equipo de 'Guardianes de la Galaxia vol. 3' en la presentación mundial de la película en París.

Tanto en la rueda de prensa como en las entrevistas, son evidentes el cariño y complicidad entre todo el equipo. También el respeto y admiración que sienten por James Gunn, el amor y dedicación con el que juntos han cerrado la historia, y lo orgullosos que están del trabajo que han hecho. Un desenlace que podrá verse solo en cines a partir del jueves 4 de mayo.

Esta tercera parte de la saga es divertida, épica, emotiva y funciona como un muy buen cierre para todos los personajes, pero también destaca por la espectacularidad de sus secuencias de acción. Varias de ellas tienen un nivel de violencia superior a lo que se acostumbra en Marvel. Sobre este asunto, Gunn reconoce que está en una posición privilegiada dentro de la industria, que le permite trabajar con grandes presupuestos y conservar su libertad creativa.

"Las cosas que son brutales en la película lo son porque las imaginas". James Gunn

"No recibo muchas interferencias en mi trabajo", confiesa "eso no significa que no reciba feedback sobre lo que funciona o no, pero tengo poder de decisión". El director afirma que esa crudeza era necesaria en la historia que estaba contando. "Creo que la historia de Rocket es el corazón de esta trilogía, y para poder contar eso plenamente necesitaba un poco de brutalidad, porque no era justo ignorarla.

Pero también "tengo mucho cuidado de no mostrarlo todo en pantalla" puntualiza. "Creo que muchas de las cosas que son brutales en la película lo son porque las imaginas, en contraposición a lo que ves".

"La historia de Rocket es el corazón de la trilogía'

Pero sobre todo, "es una historia sobre la empatía", afirma Gunn. "Empatía por todas las criaturas vivas y la importancia de ser lo más amable posible con todas las personas y todas las criaturas en nuestras vidas". "No es una actitud política", señala. "Cualesquiera que sean tus posturas con relación a los animales, debes ser consciente de que tienen sentimientos y experimentan dolor".

Este sentimiento es básico en esta película, en la que conocemos el pasado de Rocket, "cuando es pequeño e increíblemente inocente y el viaje que lo lleva a ser el personaje que conocemos, un mapache algo amargado. Lo vemos abrirse un poco y eso también está en el corazón de las tres películas de los Guardianes: la compasión", añade.

"Muchas películas de superhéroes se están volviendo aburridas, eso nunca lo discutiría" James Gunn

"La razón por la que volví para hacer esta película fue porque sentía la profunda necesidad de terminar la historia de Rocket", reconoce Gunn sobre su vuelta a Marvel de forma temporal. "Mi hermano Sean (el actor interpreta a Kraglin y le da voz a Rocket cuando es pequeño) le aportó muchas emociones a Rocket. No estoy desmereciendo el trabajo de Bradley Cooper, es una de mis personas favoritas, pero el trabajo de Sean también fue vital en esta película.

El director no tuvo reparos en dar su opinión cuando le preguntaron por la saturación del cine de superhéroes: "Creo que hay muchas películas de superhéroes que se están volviendo aburridas, eso nunca lo discutiría", afirma. "Lo que me ofende es que digan que hay demasiadas o que no son cine. Hay westerns increíbles, películas de gángsters increíbles y películas basadas en cómics. Todo eso puede coexistir. Y todo eso es cine. Decir que un tipo de película por su temática o por sus personajes no es cine es ridículo".

Y si sois de los que no os gusta ver tráilers porque sentís que revelan demasiado sobre la trama de la película, podéis disfrutar de los de Guardianes de la Galaxia Vol. 3 con tranquilidad, porque James Gunn ha supervisado el material promocional asegurándose de no revelar demasiado.

"Lo hablo mucho con Chris y nos preguntamos "¿realmente queremos que vean eso antes?". "Es difícil encontrar el equilibrio con el equipo de marketing en términos de cuánto revelamos y cuánto no", aclara, "pero afortunadamente lo hemos encontrado. También creo que con los años, la gente ha aprendido a consumir el material promocional que quiere ver, pero nosotros no publicamos escenas completas".

'Guardianes de la Galaxia Vol. 3' se estrena el 4 de mayo en cines.

