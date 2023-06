Quiénes son David Corenswet y Rachen Brosnahan, Superman y Lois Lane en el nuevo DC de James Gunn

Tras una larga búsqueda y meses de rumores sobre posibles fichajes, James Gunn ya ha encontrado a su Superman perfecto. David Corenswet ha sido el elegido para interpretar a Clark Kent en Superman: Legacy, donde estará acompañado por Rachel Brosnahan, la actriz que dará vida a la nueva Lois Lane.

Esta película dará el pistoletazo de salida al universo conectado multiplataforma de DC (cuya primera etapa se titula Capítulo Uno: Dioses y Monstruos), un plan incluye cinco películas y cinco series de televisión que formarán parte de un universo interconectado, y cuyo primer lanzamiento estará escrito y dirigido por el propio Gunn.

Corenswet y Brosnahan fueron los afortunados seleccionados para protagonizar esta película clave después de las pruebas de casting que realizó el director, en las que fueron candidatos actores como Nicholas Hoult y Tom Brittney en la contienda para interpretar a Superman, y Emma Mackey y Phoebe Dynevor en la carrera para ser la reportera Lois Lane en pantalla.

Quién es David Corenswet

David Corenswet en 'The Politician'

Nacido el 8 de junio de 1993 en Pensilvania, Corenswet se licenció en Bellas Artes en Arte Dramático en 2016 en la Juillard School de Nueva York. Apareció en un episodio suelto de series como Elementary, Instinct y House of Cards, hasta que llegó su gran oportunidad gracias a Ryan Murphy, que confió en él como protagonista de las series de Netflix The Politician y Hollywood.

En 2022 participó en Look Both Ways de Netflix, en la miniserie La ciudad es nuestra de HBO y en la película Pearl de A24. Tiene pendiente de estreno Twisters y la miniserie de Apple TV+ Lady in the Lake.

Superman: Legacy será su primer gran papel protagonista en el cine.

Quién es Rachel Brosnahan

Rachel Brosnahan en 'The Marvelous Mrs. Maisel'

Brosnahan nació el 12 de julio de 1990 en Milwaukee. Se graduó de la Tisch School of the Arts de la New York University en 2012. Interpretó su primer papel en la película The Unborn, dirigida por Michael Bay, cuando aún estaba en el instituto. Durante sus años universitarios interpretó personajes que aparecieron solo en un episodio en series como Gossip Girl, The Good Wife, Anatomía de Grey y En terapia.

En 2013, y aunque solo había sido contratada inicialmente para aparecer en dos episodios, tuvo un papel recurrente en House of Cards, que le dio la primera nominación a los premios Emmy de su carrera, como actriz secundaria de drama. En 2017 se estrenó la serie The Marvelous Mrs. Maisel, en la que es la absoluta protagonista, y por la que ha estado nominada como mejor protagonista de comedia en cuatro ocasiones, resultando ganadora en una de ellas.

'Superman: Legacy'.

Cuando se estrena 'Superman: Legacy'

Tiene fecha de estreno prevista para el 11 de julio de 2025. James Gunn espera rodar a principios del año que viene. Mientras tanto, continuará la búsqueda de reparto para personajes como Lex Luthor y los superhéroes de The Authority, que se espera que debuten en Legacy antes de lanzar su propia película.

Este proyecto será la primera película producida íntegramente bajo el mandato de Gunn y Safran. The Flash se estrenó con el dúo creativo como nuevos jefes del estudio, pero no fue desarrollada por ellos.

