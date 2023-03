James Gunn no sabe aún qué actor interpretará a su Superman, a pesar de los rumores

Aunque se han avivado muchos rumores en relación a los posibles actores que podrían interpretar a Superman en las nuevas películas del Universo DC, la búsqueda del intérprete perfecto que daría vida al superhéroe aún está en fase de inicio. Así lo ha desvelado James Gunn, que rechaza todas las posibles opciones que ya se habían comentado en redes sociales.

Grace Randolph, la presentadora del canal de YouTube Beyond the Trailer, acudió recientemente a Twitter para anunciar que Gunn está "muy cerca" de elegir un actor para interpretar al superhéroe en la próxima Superman: Legacy, y que incluso ya podría haberse escogido al intérprete, que estaría en una fase de "conversaciones finales" sobre el proyecto.

Pero no es así y Gunn ha rechazado esta información en las mismas redes sociales, actualizando por sí mismo las noticias en relación a cómo va el proceso de casting para elegir al próximo Superman para la nueva película basada en los cómics de DC.

Gunn desmiente los rumores

"No es cierto", decía Gunn. "No he tenido una sola conversación con un solo actor sobre el papel. Simplemente estoy haciendo listas privadas y preparando material para las audiciones".

Randolph quiso tomar esta respuesta de Gunn como una oportunidad para revelar la primicia de que Logan Lerman (Percy Jackson, Hunters) es la primera opción de Gunn para interpretar a Superman, pero Gunn también rechazó esta afirmación.

'Superman: Legacy'.

"Para que conste, no sé quién es", volvió a contestar Gunn. "Esto no es una indirecta al actor. No sé muchos nombres de actores. Ahora que me dices quién es, lo reconozco por las cosas [que ha hecho] y creo que tiene talento. Pero nunca me he reunido con él y nunca ha sido parte de una conversación sobre cómo interpretar a Superman".

"No sé los nombres de muchos actores", recalcaba Gunn más tarde en respuesta a otro usuario de Twitter. "No es culpa del actor si no sé su nombre", añadía.

Qué sabemos del proyecto

James Gunn es el guionista y director de Superman: Legacy, que será la primera película del renovado Universo DC que se estrenará con Gunn y Peter Safran como los nuevos jefes de DC Studios. Tiene previsto su estreno en cines a lo largo de 2025.

Según una primera sinopsis que se reveló del largometraje, Superman: Legacy "cuenta la historia del viaje de Superman para reconciliarse con su herencia kryptoniana y con su educación como el humano Clark Kent de Smallville, Kansas. Es la encarnación de la verdad, la justicia y el estilo estadounidense y se guía por la bondad en un mundo en el que se considera esto como algo pasado de moda".

Los rumores sobre el casting de la producción siguen estando presentes en las redes sociales, pero Gunn ha sido muy abierto desde el principio con los fans y siempre ha insistido en que deben tener paciencia. En enero, antes de anunciar la primera lista de nuevas películas del Universo DC, Gunn dijo que todavía estaba trabajando en el guion de Superman: Legacy y que no comenzaría la fase de casting hasta que estuviera terminado.

"El casting, como casi siempre en mi caso, tendrá lugar después de que el guion esté acabado o casi acabado, y no es el caso", tuiteaba Gunn por aquel entonces. "Anunciaremos algunas cosas pronto, pero el casting de la película no será una de ellas".

