Pedro Pascal está preparado para lo que ocurrirá con su personaje en la temporada 2 de ‘The Last of Us’

'The Last of Us'

Pedro Pascal está pasando por su mejor momento. Después de pasar muchos años labrando su carrera como actor con papeles más secundarios como Oberyn Martell en Juego de tronos y como el agente de la DEA Javier Peña en Narcos, el intérprete ha llegado por fin a lo más alto.

Y lo ha hecho gracias a dos superproducciones como The Mandalorian, donde trata de proteger a Grogu de las fuerzas imperiales y otra serie de amenazas; y The Last of Us, en la que viaja junto a Ellie por un mundo postapocalíptico y plagado de zombis.

Sin embargo, todos los que hayan jugado a los videojuegos sabrán que algo muy trágico le ocurre en un futuro no muy lejano a Joel, el personaje al que interpreta Pascal. De hecho, cuando HBO anunció que la serie se renovaría por una segunda temporada, los fans del juego supieron que esto implicaba que antes o después acabaríamos viendo la dramática muerte de este personaje, uno de los más queridos de la ficción.

[¿Ha revelado 'The Last of Us' por qué Ellie es inmune? Su creador juega al despiste: "No es concluyente"]

A lo largo de la primera temporada, los creadores de la serie Craig Mazin y Neil Druckmann se tomaron algunas libertades en cuanto a la manera de ejecutar la adaptación, pero los cambios que introdujeron fueron mínimos y la versión televisiva de The Last of Us se mantuvo fiel al material original. Por ello, es muy probable que Joel esté mucho menos presente en la segunda tanda de episodios.

Bella Ramsey no termina de aceptar que esto vaya a ocurrir y llegó a decir al respecto: "Si eso ocurre en la serie, no sé si estoy emocionalmente preparada para ello". Sin embargo, Mazin explicó en su momento: "No tengo miedo a matar personajes", dejando claro que "lo importante a tener en cuenta es que ni Neil [Druckmann] ni yo nos sentimos limitados por el material original".

Joel y Ellie en 'The Last of Us'.

La opinión de Pedro Pascal

Por su parte, Pedro Pascal no ha jugado al juego ni ha visto la trágica escena en cuestión relacionada con Joel, pero sí que conoce la evolución de su personaje y está al corriente de lo que le ocurrirá.

De hecho, aunque no sabe la dirección que tomarán los guionistas con la serie, en una entrevista con Esquire, dijo que "no tendría sentido seguir el primer juego tan fielmente solo para desviarse severamente del camino. Esa es mi respuesta sincera". Si todo sigue según lo previsto y se respeta la narración del videojuego, la muerte de Joel será lo que mueva a Ellie a emprender un nuevo viaje para cobrarse su propia venganza.

[¿Podría Pedro Pascal interpretar a Wario en la futura secuela de 'Super Mario Bros'?]

Al preguntarle si la temporada 2 incluirá la historia completa de la Parte II del videojuego, Druckmann lo negó rotundamente, diciendo que "será más de una temporada" y que, aunque "no dirán cuántas [temporadas cubrirán la Parte II]", "más de una es lo objetivamente correcto".

Aún queda por ver cuántos episodios son necesarios para adaptar la segunda parte del videojuego y habrá que esperar para disfrutar de la siguiente temporada -al menos hasta finales de 2024 o principios de 2025-, pero de momento, ya está disponible la primera tanda de episodios en HBO Max.

'The Last of Us' está disponible en HBO Max.

Sigue los temas que te interesan