No es 2023, es el año Pedro Pascal: cómo puede hacer historia en los Emmy con una triple nominación

La carrera de Pedro Pascal está en su momento más dulce. Tras 15 años de apariciones episódicas, de Buffy, Cazavampiros a Cinco hermanos o Ley y Orden, el actor chileno tuvo su primera gran oportunidad en Juego de tronos y vaya sí supo aprovecharla. Su carismático Oberyn Martell obsesionó a los fans de la serie de Poniente desde su primera aparición, luego llegó el Javier Peña de Narcos y desde entonces su ascenso ha sido meteórico.

Este 2023 ha brillado en The Mandalorian, The Last of Us y se ha estrenado como presentador y estrella invitada del mítico Saturday Night Live. Tres trabajos destacados, populares y muy diferentes con los que podría conseguir tres nominaciones en los Premios Emmy de este año, un hito histórico para un actor latino.

Una nominación que, si la justicia existe, debería estar garantizada, es la de mejor actor protagonista de drama por The Last of Us. Pascal interpreta en la serie de HBO a Joel Miller, superviviente de una pandemia mundial a quien le encargan la misión de atravesar el país y sortear todo tipo de peligros para transportar sana y salva a Ellie, una niña de 14 años que podría ser la salvación de la humanidad.

Su interpretación, probablemente la mejor de toda su carrera, ha sido excepcional, llena de matices y dotada de una gran humanidad, por lo que es digna de un justo reconocimiento.

La nominación en esta categoría sería un gran paso para la visibilidad de la comunidad latina en la industria de Hollywood. De conseguirla, Pascal sería el segundo actor latino nominado en esta categoría. Hasta ahora, solo lo ha conseguido Jimmy Smits, que fue candidato al premio en cuatro ocasiones por Policías de Nueva York. Smits nunca ganó, por lo que una victoria de Pedro Pascal sería histórica.

En su contra tiene a dos compañeros de la misma cadena, HBO. Brian Cox y Jeremy Strong, que tienen un puesto asegurado por la cuarta temporada de Succession, de la que solo hemos visto dos episodios, pero que han sido suficientes para despejar cualquier duda sobre sus opciones, si es que alguien las tenía.

Quizá pueda jugar a su favor que los actores de la serie del imperio Waystar compiten entre sí y pueden repartirse los votos. Pero esta hipotética repartición también podría afectar al propio Pascal, porque por The Mandalorian competiría en la misma categoría y, por tanto, de conseguir la nominación, competiría consigo mismo. De todas formas, si se diera esa situación, lo más probable es que los miembros de la Academia se decanten por su interpretación en la serie que protagoniza junto a Bella Ramsey.

Y a sus opciones este año en los premios también se suma una candidatura como actor invitado de comedia. Pascal fue la estrella invitada del episodio de Saturday Night Live que se emitió el 4 de febrero, el 12x48 del mítico y longevo programa de NBC.

Su aparición, en la que fue alabado su monólogo y todos los divertidos sketches de los que formó parte en el programa en directo, especialmente el de la parodia de una adaptación de Mario Kart para HBO, fue valorada por la crítica como la mejor de la temporada en curso.

Mientras tiene los Premios Emmy en el punto de mira, sus fans pueden estar tranquilos, porque hay Pascal para rato. Este año tiene pendiente de estreno la comedia The Uninvited, con Walton Goggins; el drama Freaky Tales, de la creadora de Mrs. America, y el esperado cortometraje de Pedro Almodóvar, Extraña forma de vida, que protagoniza junto a Ethan Hawke, y con el que podría estrenarse en el prestigioso Festival de Cannes.

