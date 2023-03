'The Last of Us' ya es la serie más vista en la historia de HBO Max Europa

'The Last of Us' episodio 9

The Last of Us ha superado a La casa del dragón y se convierte en la serie más vista en HBO Max desde que se lanzó el servicio de streaming en Europa. Warner Bros. Discovery ha confirmado que la primera temporada de la adaptación del popular videojuego ha pulverizado los índices de audiencia de cualquier serie estrenada en la plataforma hasta ahora. También es el programa más visto de HBO Max en Latinoamérica.

El anuncio llega después de que el último episodio de esta entrega estableciera otro récord de audiencia en EE. UU. el domingo por la noche, cuya emisión coincidió en horario con la retransmisión de la gala de los Oscar. Según datos oficiales, 8.2 millones de espectadores vieron el final de temporada en HBO Max y en las emisiones lineales de HBO, el canal por cable.

Esta cifra, que es una combinación de los datos de Nielsen y los de Warner Bros. Discovery, tiene en cuenta a aquellos que sintonizaron la emisión del domingo por la noche en el canal por cable de HBO, así como las retransmisiones en HBO Max a lo largo de la noche.

Según HBO, los seis primeros episodios de la serie protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey ya acumula una media de 30,4 millones de espectadores en EE. UU.., y el primero de ellos ya se acerca a los 40 millones de espectadores fuera de EE. UU.. The Last of Us se emite en HBO Max en 61 territorios de América y Europa, así como en HBO Go en el Sudeste Asiático, Hong Kong y Taiwán. En el Reino Unido, Alemania e Italia los derechos de emisión los tiene Sky y Prime Video en Francia.

La adaptación de Craig Mazin y Neil Druckman ya había marcado un récord con su primer episodio, con el que superó a La casa del dragón, y se convirtió en el segundo estreno de HBO más visto en más de una década, con 4,7 millones de espectadores.

El segundo episodio marcó el mayor aumento de la historia de HBO entre el primer y el segundo episodio de cualquier serie, con 5,7 millones de espectadores. La serie ha visto crecer su audiencia semana a semana, con un crecimiento del 75% a lo largo de la primera temporada.

The Last of Us ya está renovada por una segunda temporada, noticia que se hizo oficial cuando solo se habían emitido los dos primeros episodios. Sus creadores han declarado su intención de extender el argumento del segundo videojuego en más de una temporada de la serie.

