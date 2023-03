¿Ha revelado 'The Last of Us' por qué Ellie es inmune? Su creador juega al despiste: "No es concluyente"

En los diez años que han transcurrido desde que nació The Last of Us nunca se ha revelado cuál es la razón para que Ellie sea inmune. Al menos, hasta ahora, ya que el último episodio parece haber resuelto el debate. Sin embargo, Neil Druckmann, creador de la obra, afirma que la respuesta no es "concluyente".

En un evento virtual en el que participó y preguntó EL ESPAÑOL, el creativo, responsable del juego y de la serie, afirma que el episodio ha preferido dar pie a un debate sobre el tema, más que cerrar una investigación que lleva abierta desde 2013: "Lo insinúa y da pie a teorías de por qué Ellie es inmune, aunque no respondemos a ello de manera concluyente".

Durante este noveno capítulo se ve cómo Anna da a luz a Ellie 14 años antes de que la joven conozca a Joel. En esa misma secuencia, un infectado muerde a la madre y la contagia. Inmediatamente después, con el cuchillo que acabará heredando su hija, corta el cordón umbilical.

La cuestión es: que su hija naciera en un momento tan concreto, durante el inicio del proceso de infección que se ve interrumpido, ¿es el motivo de su inmunidad? Realmente no hay nada que demuestre que esto sea así. Es más, no se sabe si Ellie nació justo antes de que su madre fuera mordida, porque sólo se ve al bebé tras acabar Anna con el infectado. Pudo haber nacido previamente o a continuación. Se desconoce también cómo afecta el cordón umbilical a la infección.

Aceptando que no se expone la causa de la inmunidad de manera tajante, lo cierto es que otros factores indican a ese sacrificio de Anna como la causa de la condición de Ellie.

Un significado

Se trata de una escena repleta de significado, con Ashley Johnson, que en los videojuegos hace de Ellie, interpretando a su madre. Es un homenaje a su trabajo que refuerza la trama del capítulo. Ellie busca un sentido a su vida y lo que ha perdido.

La muerte de su madre y el ser huérfana la motivan a buscar un propósito para su sufrimiento. Es por ello por lo que dar también significado al fallecimiento de Anna crearía un paralelismo de los que la obra está repleta.

Ashley Johnson, que interpreta a Anna, al inicio del episodio 9.

Por otra parte, durante sus nueve episodios, las teorías a las que la serie ha dado pie se han visto confirmadas, como es el caso del origen del Cordyceps y su propagación mediante harina. No dejan las migas de pan para que desemboquen en un vacío.

De Anna, en los videojuegos, apenas había información. Más allá de que había muerto hace tiempo, sólo se sabía que tenía una relación de amistad con Marlene y que era enfermera. Posibles experimentos de los Luciérnagas o su relación con la medicina eran las pistas que han servido a los aficionados para teorizar durante años.

Años cocinándose

Para relatar cómo surgió la historia sobre Anna, la madre de Ellie, Druckmann se remonta al momento del lanzamiento del juego en 2013. Buscaban trabajar en otras obras artísticas o historietas adicionales para ayudar en la promoción de The Last of Us.

Después del cómic American Dreams, que actuaba de precuela, surgió la posibilidad de crear un corto animado que finalmente fue cancelado. Fue ahí donde escribió aquello que este episodio ha revelado por primera vez. Para él ese acontecimiento dramático habla del mismo tema que el juego: el amor de un padre por su hijo y lo que está dispuesto a hacer incluso "cuando está a las puertas de la muerte".

Neil Druckmann, durante el rodaje del segundo episodio de 'The Last of Us'.

Tras ello, Naughty Dog, estudio encargado del juego, colaboró con otra compañía de videojuegos para desarrollar un título basado en esta historia. El proyecto tampoco salió adelante.

Posteriormente, cuando empezó a trabajar con una obra de acción real (se entiende que se refiere a la película sobre The Last of Us que no llegó a rodarse) habló con Johnson. No llegaron a buen puerto porque ambos estaban "ocupados".

Cuando le contó a Craig Mazin, cocreador de la historia, esta idea descartada, este se mostró muy ilusionado y quiso incluirlo en la serie. Eso sí, ninguno de ellos revela todas sus cartas y no aclaran sí que Anna fuera mordida durante el parto es la causa de la inmunidad de Ellie.

En cualquier caso, el creativo cree que esa escena es más importante todavía porque enseña la relación de Anna con Marlene. Gracias a ello, cuando llega el final con la líder de los Luciérnagas y Joel en lados distintos del debate sobre si el fin justifica los medios, da "más peso a la tragedia de Marlene". Y, simultáneamente, "al sacrificio que quiere hacer por la humanidad".

Una "criatura mitológica"

Para Mazin, Johnson y Ellie son casi sinónimos porque suenan igual. "Ella es como una criatura casi mitológica para mí", confiesa: "Y verla dar a luz a sí misma, en cierto sentido, y crear esa conexión genética entre su actuación como Ellie y la historia de origen de Bella como Ellie, fue algo que sentí por dentro. Creo que todos lo vimos como algo hermoso".

El productor elogió las relaciones y conexiones de Druckmann con los actores del juego. Además de Johnson, otros como Troy Baker, Jeffrey Pierce y Merle Dandridge aparecen en la serie. Son como "una familia".

Troy Baker, Joel en los juegos y James en el octavo episodio de la serie.

Druckmann, por su parte, explica cómo vivió él que la protagonista de sus juegos apareciera en la serie de una manera tan significativa. Sabía que sería "increíble" porque han trabajado juntos durante años. Pero en esta ocasión, él no estaba dirigiendo. Antes de grabar, ella le llamó: "Estaba muy nerviosa y me decía que no sabía cómo hacerlo. Me gustaría que estuvieras aquí".

El creador de los juegos, con mucha "confianza", le dijo que Mazin estaba allí, que era su compañero y que se podía encomendar a él, porque amaba The Last of Us. Cree que eso ayudó a Johnson, que también adora esa obra.

En la llamada, le pidió a la actriz que hiciera lo que sabe, "colaborar", que era lo que mejor hacía porque sus valoraciones forjaron en gran parte lo que acabó siendo Ellie.

"Metafóricamente dio a luz a ese personaje y literalmente, lo vuelve a hacer en esa escena", asegura Druckmann, que añade que es algo "poético" y "hermoso" pese a lo "triste" de la escena.

El padre de Ellie

Y falta por despejar la otra incógnita: la del padre. Una que, en comparación, no es tan relevante. Al menos para los creativos. Druckmann llegó a escribir sobre él, según confiesa, con vistas a ese juego cancelado en colaboración con otro estudio. Pero es "reticente" a hablar sobre ello porque ha descubierto que a veces las historias que "fracasan" más tarde "ven la luz del día". De hecho, eso mismo le pasó a The Last of Us, que pasó por un proceso de rechazos antes de ser el éxito que es hoy en día.

Sin embargo, deja claro algo. Preguntado sobre si Ellie es una especie de "Mesías", y que su origen esté relacionado con un factor divino niega esa posibilidad. La "iconografía religiosa" nunca se ha planteado ni ha entrado "en sus cálculos" al respecto.

Joel y Ellie al final del quinto episodio.

Mazin, por otro lado, dice que nunca ha tenido "curiosidad" sobre el padre de Ellie. Él prefiere ver directamente la transición de Joel perdiendo a Sarah y conociendo a Ellie: "Y todo el proceso aborda lo difícil que es dejar entrar a alguien cuando has cerrado esa puerta con clavos para siempre.". En el otro lado está Ellie, que nunca ha tenido padre por lo que "esa puerta está abierta y Joel entra allí casi de inmediato". "Me gusta que incluso nosotros no sabemos nada, es interesante", sentencia.

