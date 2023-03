Para Ashley Johnson "es duro" ver a otra Ellie en 'The Last of Us': "Sólo Bella Ramsey podía con el papel"

Ashley Johnson es la madre de Ellie. Se lea como se lea: en lo referente a ser la persona que forjó la personalidad del personaje y en lo concerniente a ser, dentro del universo de The Last of Us, su madre. Anna, un personaje nunca visto y del que apenas se sabía nada, es la protagonista al inicio del noveno y último episodio de la temporada. EL ESPAÑOL ha entrevistado a la actriz que le da vida.

Tras más de diez años siendo Ellie los juegos, apareces haciendo de su madre en el último episodio justo antes de una de las secuencias más icónicas. Después de todo lo que has pasado, ¿deja claro este tributo que no podía ser para nada?

La cara de la intérprete se ilumina a mitad de la pregunta, cuando se da cuenta de que se usa una frase muy simbólica de Ellie para formular la cuestión. "Asombroso", exclama entre risas antes de empezar a responder.

After all we’ve been through, it can’t be for nothing.



The season finale of #TheLastOfUs premieres Sunday at 9PM on @HBOMax. pic.twitter.com/m9tX3JO2OL — The Last of Us (@TheLastofUsHBO) March 10, 2023

La actriz es una enamorada de la obra y cada una de las respuestas que da al respecto, llenas de emoción, así lo denotan: "De entre todos mis trabajos, The Last of Us es mi favorito. Me encantan los personajes, la historia y este proyecto". Johnson cuenta cómo durante el largo proceso que tomó hacer los juegos, tanto la "familia de Naughty Dog", el estudio responsable del videojuego, como los actores, se volvieron "muy cercanos".

Esa inversión de tiempo y esfuerzo fue aparejada a una "preocupación" por los personajes. Menciona conversaciones con Neil Druckmann, el creador, y Troy Baker, que hace de Joel en los juegos, para que cada escena se sintiera "genuina y verdadera". Era un trabajo "colaborativo", algo que en estos casos no es común.

Una madre "orgullosa"

Su apego a la obra original fue recompensado cuando quisieron incluirla en la serie, algo que no es habitual: "Es increíble que me permitieran formar parte de esto. Fue una sorpresa porque normalmente cuando se adaptan videojuegos no se tiene en cuenta a los actores de voz y movimiento para dar ese salto".

Después de más de una década siendo Ellie, ha cedido el testigo, y está convencida de que quien lo ha recibido es la persona adecuada. A su parecer, "nadie más podría haber hecho este papel": "Por fin pude ver el último capítulo anoche y... es jodidamente buena".

"Me deja boquiabierta. Va a sonar raro, pero me siento orgullosa de ella. Siento una conexión. Porque ambos amamos a este personaje. Y hay una parte de ella que es Ellie. Así que por eso quiero cuidarla. Siento que es mi hija, quiero asegurarme de que el mundo no la lastima", dice visiblemente emocionada.

Teniendo en cuenta eso, para ella esa transición sigue siendo "rara" y, "en cierto modo, es duro". Que fuese Ramsey quien se encargase de hacer de Ellie, la ayudó: "Hubo que luchar por ella, era la persona indicada. Ella es Elie, tiene su esencia. Me sentí cómoda sabiendo que se encargaba ella".

Su propio camino

Dicho esto, agradece que Ramsey haya podido "poner su sello" en el personaje y "hacerlo suyo". Elogia su "profundidad y talento", que ha ayudado a "mejorar" al personaje: "Ha añadido a Ellie mucho más de lo que fuimos capaces en el juego".

Al hablar de Ramsey, Johnson, sin querer mezcla el nombre de su personaje y de la actriz: "Ha habido momentos en los que Ela... ¿Ela? ¿Qué cojones?". Al darse cuenta, se ríe de su error: "O digo Ela o digo Bellie, que es como todos la llamaban durante el rodaje".

Tras ese momento que bien podía haber protagonizado Ellie, prosigue: "Ha habido momentos y escenas en los que Ellie ha podido decir cosas que siento que nunca llegué a decir. Ha sido capaz de defenderse a sí misma y enfrentarse a Joel o a cualquiera. Es catártico y me hace muy feliz ver a este personaje crecer aún más y tener más voz en su propia vida. Es extraño y una locura".

Según confiesa, Druckmann, que es su amigo, le avisó mediante un mensaje de que adaptarían el juego a una serie antes de que se anunciara. "¿Te gustaría interpretar a la madre de Ellie?", le dijo. "Entonces mis ojos empezaron a disparar lágrimas por todas partes", describe Johnson.

Se emocionó mucho con la posibilidad de ese papel y lo que significaba: "Por la metáfora de traerla al mundo y ser la primera persona en luchar para mantenerla con vida y dejar claro que es mi bebé. Quiero que ella viva y esté segura y sea feliz y pueda tener una vida".

Preguntada por su escena favorita en este universo, menciona una de The Last of Us Part II que involucra un casete y un museo: "Es un momento desgarrador y hermoso" que valora porque esa "ternura" es "difícil de encontrar" en ese mundo.

Mientras habla del segundo juego y alaba la actuación de Pedro Pascal y de cómo será en la siguiente temporada, lanza, entre risas, una petición a HBO por el bien de Joel y Ellie: "¿Podéis no hacer la segunda parte y que ellos se puedan ir a donde sea y ser felices juntos? Sólo quiero que estén bien pero... no va a pasar".

