'The Last of Us' rompe un récord de audiencia en su segundo episodio y crece más que 'La casa del dragón'

The Last of Us sigue sumando espectadores. En su segunda semana en emisión, la serie protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey registró un crecimiento del 22% con respecto a su estreno, congregando 5,7 millones de espectadores la noche del domingo en Estados Unidos.

Esta cifra representa aproximadamente más de un millón de espectadores que los que vieron el primer episodio, marcando así el mayor aumento de audiencia en la segunda semana para una serie dramática original de HBO en toda la historia del canal de cable premium.

El primer episodio de The Last of Us fue el segundo mayor estreno de HBO en los últimos 13 años, solo por detrás de La casa del dragón. Según los datos publicados por Nielsen y los proporcionados por Warner Bros. Discovery, el primer episodio de la adaptación de Craig Mazin del popular videojuego congregó a 4,7 millones de espectadores, tanto en el canal lineal HBO como en HBO Max. En los días siguientes ha multiplicado casi por cuatro la audiencia de la noche de su estreno, que actualmente ronda los 18 millones de espectadores.

[Crítica: ‘The Last of Us’ 1x02, la tensión sigue aumentando entre chasquidos y un museo que quita el habla]

Las cifras del estreno de The Last of Us casi duplicaron las de la segunda temporada de Euphoria, que registró 2,4 millones el pasado enero. Con el segundo episodio, la segunda temporada de Euphoria creció hasta los 2,6 millones de espectadores, lo que sitúa a The Last of Us en más del doble de la audiencia del mismo día. Euphoria alcanzó una media de 19,5 millones de espectadores por episodio en Estados Unidos, cifra a la que The Last of Us parece acercarse en diferido.

Según aclara HBO "la audiencia de los domingos por la noche de una serie de HBO suele representar entre el 20% y el 40% de la audiencia bruta total del programa por episodio", por lo que se espera que estos datos aumenten en los próximos días cuando se calculen los visionados a la carta en HBO Max. que la serie crezca a partir de aquí.

The Last of Us, basada en el juego de PlayStation, tiene lugar 20 años después de que la civilización moderna haya sido destruida. Joel, un curtido superviviente, es contratado para sacar de contrabando a Ellie, una niña de 14 años, de una opresiva zona en cuarentena. Lo que empieza como un pequeño trabajo pronto se convierte en un brutal viaje en el que ambos deben atravesar los EE.UU. y depender el uno del otro para sobrevivir.

'The Last of Us' está disponible en HBO Max.

Sigue los temas que te interesan