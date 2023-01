'The Last of Us' supera oficialmente a 'Breaking Bad' y 'Juego de tronos' con el piloto mejor valorado

'The Last of Us' es oficialmente la mejor adaptación de un videojuego jamás hecha

Han pasado apenas unos días desde que HBO Max estrenó el primer episodio de The Last of Us, pero la serie ya es todo un éxito, y no solo por las cifras de audiencia que ha alcanzado -y que la sitúan como el segundo mejor estreno de la plataforma-.

El mundo postapocalíptico que han trasladado Craig Mazin y Neil Druckmann a la pantalla es toda una sensación para los espectadores y para los fans del videojuego, y esto se refleja en la puntuación de la serie en portales como Rotten Tomatoes y también IMDB, donde ha obtenido una puntuación inmejorable.

La web Best Sports Betting Canada ha recopilado los datos de puntuación de los usuarios y la crítica de IMDB, mostrando cuáles son las mejores series de la historia en función de la calificación obtenida. Viendo los resultados, la situación parece inmejorable para The Last of Us.

Los usuarios de IMDB reaccionan

Los pilotos de series mejor valorados, según el portal IMDB.

A la serie solo le ha bastado estrenar el primer episodio de su primera temporada para batir todos los récords. Haciendo coincidir a los críticos y a la audiencia por igual, The Last of Us sigue teniendo un 99 por ciento en Rotten Tomatoes y una puntuación de la audiencia del 96 por ciento.

En IMDB, más de 47 mil usuarios han valorado el primer episodio en menos de tres días desde su estreno, otorgándole una media de 9,4 y posicionándola en lo más alto de la lista, donde la serie de Craig Mazin y Neil Druckmann empata con Chernobyl por tener el mejor episodio piloto de la historia.

Esto también la valora por encima de otros títulos tan aclamados como Fargo (que tiene un 9,3), Perdidos (con un 9,2), The Walking Dead (9,2), Mr. Robot (9,2), Breaking Bad (9,0) y Juego de tronos (8,9) en el mismo ránking.

La mejor adaptación de un videojuego

Las mejores adaptaciones de videojuegos según IMDB.

Por si fuera poco, The Last of Us también ha conseguido desligarse de otras adaptaciones de videojuegos, que no siempre han cosechado buenos resultados entre los fans. Cuando HBO anunció que el popular juego de Naughty Dog iba a tener su propia serie, saltaron chispas y la noticia no fue del todo bien recibida por los jugadores y amantes del juego, que llegaron a cuestionar cualquier decisión creativa.

Sin embargo, la serie parece haber silenciado sus quejas y haberse ganado el favor de todo tipo de públicos, quitándose de encima el pésimo historial de algunos intentos de adaptación realizados anteriormente.

Esto mismo se aprecia en la recopilación que ha hecho Best Sports Betting Canada de mejores adaptaciones de videojuegos, donde The Last of Us también se posiciona en lo más alto con su 9,4 de nota media. Así, la ficción supera el récord anterior de Arcane, la serie que adapta el juego League of Legends, y también la puntuación de Pokemon.

De esta manera, los fans de los videojuegos podrán aferrarse a la esperanza de que todavía se pueden hacer buenas adaptaciones, especialmente después de las decepcionantes Resident Evil (que tiene un 5,0) y Mortal Kombat (6,7), consideradas como las peores adaptaciones de videojuegos según IMDB.

