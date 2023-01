Lo que dice Netflix sobre las series que deja sin final: "nunca hemos cancelado una serie exitosa'

Los fans de 1899 le dieron la bienvenida a 2023 con la noticia de la cancelación de la serie de los creadores de Dark, a la que siguió la de la serie de animación Ultrasecretos, de los creadores de Gravity Falls y (Des)encanto. Estos títulos se suman a otros como La monja guerrera, Archivo 81 o Glow que Netflix ha dejado sin final a pesar de tener unas audiencias más que respetables. Sin embargo, la versión oficial de la compañía es que "nunca hemos cancelado una serie exitosa".

En un reportaje de Bloomberg en el que se presentaba al nuevo co-CEO de Netflix, Greg Peters, Ted Sarandos respondió así a una pregunta sobre la constante indignación de los clientes del servicio de streaming en las redes sociales por la cancelación de series: "Muchas de estas series tenían buenas intenciones, pero se dirigían a un público muy reducido con un presupuesto muy elevado. La clave está en saber dirigirse a un público pequeño con un presupuesto pequeño y a un público grande con un presupuesto grande. Si lo haces bien, podrás hacerlo siempre".

El club de la medianoche, The OA, Sense8, Destino: La saga Winx, First Kill, Día a día, Santa Clarita Diet, Esta mierda me supera, Las escalofriantes aventuras de Sabrina, Cristal Oscuro: La era de la resistencia... La lista de cancelaciones sonadas de Netflix en los últimos años es larga, y cuesta creer que todos estos títulos fueran un fracaso, que es lo que debe suponer el espectador cuando se afirma que no eran exitosas.

Esta estrategia se comprende mejor cuando se pone al lado de las declaraciones de Bela Bejaria, directora global de la división de televisión de Netflix en The New Yorker: "Llega un momento en que el presupuesto se invierte mejor en la siguiente novedad".

Una reveladora frase que recuerda que la prioridad de la compañía es estrenar nuevos títulos constantemente sin darle tiempo a las series de llegar a sus espectadores o de que aquellos que la han visto puedan ver una historia cerrada: "Netflix tiene poca paciencia con los programas que no funcionan de inmediato", aseguró.

