'The Last of Us', buen dato de audiencia, pero sin llegar a las cifras del fenómeno 'La casa del dragón'

'The Last of Us', buen dato de audiencia, pero no alcanza las cifras del fenómeno 'La casa del dragón'

The Last of Us es el segundo mayor estreno de HBO en los últimos 13 años, solo por detrás de La casa del dragón, que superó todas las expectativas en su lanzamiento en agosto de 2022.

Según los datos publicados por Nielsen y los proporcionados por Warner Bros. Discovery, el primer episodio de la adaptación de Craig Mazin del popular videojuego congregó a 4,7 millones de espectadores, tanto en el canal lineal HBO como en HBO Max. Es importante aclarar que estas cifras se refieren únicamente a la audiencia de la serie en Estados Unidos.

The Last of Us es el segundo mejor estreno de cualquier programa de HBO desde el lanzamiento de Boardwalk Empire en 2010, y en un período de tiempo en el que se estrenaron títulos como Juego de tronos, True Detective, Westworld, Succession, Euphoria o Chernobyl. El primer episodio de la serie protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey ha obtenido mejores datos que cualquiera de esos títulos, con la única excepción La casa del dragón, que tuvo unos datos iniciales de casi 10 millones de espectadores.

Según aclara HBO en una publicación de Variety, "la audiencia de los domingos por la noche de una serie de HBO suele representar entre el 20% y el 40% de la audiencia bruta total del programa por episodio", por lo que se espera que estos datos aumenten en los próximos días cuando se calculen los visionados a la carta en HBO Max. que la serie crezca a partir de aquí.

"Estamos encantados de ver disfrutar por igual a los fans de la serie y del juego esta historia icónica de una manera nueva, y extendemos nuestra gratitud a ellos por ayudar a que sea un éxito", dijo Casey Bloys, presidente y CEO de HBO & HBO Max Content. "Enhorabuena a Craig, Neil y al brillante reparto y equipo que han trabajado incansablemente para dar vida a esta serie. Estamos deseando que los fans de todo el mundo disfruten del resto de la temporada."

"Nuestro objetivo era simplemente hacer la mejor adaptación posible de esta querida historia para una audiencia tan grande como pudiéramos", añadieron los productores ejecutivos Craig Mazin y Neil Druckmann. "Estamos encantados de ver cuántos fans, tanto antiguos como nuevos, han acogido The Last of Us en sus hogares y en sus corazones."

Los nuevos episodios de la primera temporada están disponibles en HBO Max España los lunes. El final de temporada se verá el 13 de marzo.

