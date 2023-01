De Ana de Armas a 'Top Gun: Maverick', 5 incógnitas previas a las nominaciones de los Oscar 2023

Ha llegado uno de los días más esperados para los aficionados a la temporada de premios cinematográficos: el anuncio de las nominaciones a los Oscar 2023, y a escasas horas de que Riz Ahmed y Allison Williams lean los nombres de los afortunados (a las 14:30 hora peninsular) aún se siguen haciendo predicciones. A la 95.ª edición del certamen llegan varios nombres arropados por el reconocimiento de los sindicatos profesionales, la crítica y los BAFTA, pero no hay nada escrito.

Entre las finalistas a mejor película hay algunos nombres que parecen inamovibles, como Todo a la vez en todas partes y Almas en pena en Inisherin, que se esperan estén entre las más nominadas en las principales categorías, pero las ocho restantes nominaciones de las 10 posibles tienen tantas opciones de entrar como quedarse fuera.

Lo mismo ocurre con la siempre competida categoría de mejor actriz protagonista, en la que solo hay cinco plazas disponibles. Y también está por resolver la duda de si en la de actor tendrá cabida la estrella más taquillera de 2022 o si el ruido de algunos títulos y nombres propios que han cogido fuerza en las últimas semanas ha llegado a tiempo para tener algún efecto en los votantes.

Estas son las 5 principales incógnitas que resolverá el anuncio de las nominaciones a los Oscar 2023.

El efecto Ana de Armas

Ana de Armas como Norma Jean, en 'Blonde'.

Si hay algo en lo que están de acuerdo todos los que han visto Blonde es en que Ana de Armas está espectacular. La película de Andrew Dominik estuvo envuelta en la polémica desde su premiere en el Festival de Venecia, una crisis que se agudizó en su estreno mundial en Netflix, así que está por ver si los académicos consiguen aislar el ruido externo del fantástico e intachable trabajo de su protagonista para otorgarle un más que merecido reconocimiento.

Su presencia entre las cinco nominadas del sindicato de actores de Hollywood (SAG) ha reforzado su candidatura, porque los encargados de votar las nominadas en los premios Oscar son sus compañeros de profesión.

Reconocimiento a Tom Cruise

'Top Gun Maverick' es el gran fenómeno de la taquilla en 2022, y el mayor éxito en la carrera de Tom Cruise.

Austin Butler (Elvis), Brendan Fraser (The Whale), Colin Farrell (Almas en pena de Inisherin) y Bill Nighy (Living) parecen tener asegurada la nominación en esta categoría y la principal duda estaría en el quinto nominado.

Nuestras cabezas y nuestros corazones están con Paul Mescal por su brillante trabajo en Aftersun (película que si este fuera un mundo justo sería una nominada indiscutible) pero hay algunos expertos que se decantan por la posible nominación de Tom Cruise como reconocimiento al éxito de taquilla, crítica y público de Top Gun: Maverick, la película que llenó las salas en el verano de 2022.

Los blockbusters del año, ¿sí o no?

'Avatar: El sentido del agua' es la película más taquillera en España desde que empezó la pandemia

Como decíamos, en las candidatas a mejor película hay poco escrito, y entre algunas de las predicciones de los expertos tienen cabida Top Gun: Maverick y/o Avatar: El sentido del agua, con posibilidades de que entre una, ambas o finalmente ninguna.

Una nominación que se reclama por lo que han representado en la recuperación del sector de la distribución en salas, ya que son los premios de la industria, y para despertar el interés de un público general cada vez más reacio a seguir la ceremonia de entrega de premios.

'Sin novedad en el frente' y 'Andrea Riseborough'

'Sin novedad en el frente' y Andrea Riseborough ('To Leslie')

Hace unos meses no estaban en ninguna previsión, pero en las últimas semanas se ha hablado mucho de la película alemana de Netflix como candidata a mejor película, una alternativa que ha cobrado más fuerza con su dominio con 14 nominaciones en los BAFTA, y nada impide que en los Oscar también arrase.

Menos opciones tiene Andrea Riseborough, la protagonista de la película indie To Leslie, de la que pocos habían escuchado hablar hasta hace unos días, pero cuya interpretación destacan y reclaman quienes han tenido la suerte de verla en la gran pantalla. Es poco probable que consiga la nominación a mejor actriz porque no estuvo entre las candidatas del SAG, pero no se descarta que dé la sorpresa.

¿Hay hueco para alguna directora?

'She said' y 'Women Talking'

Después de tres años con presencia en la categoría de mejor película y dos ediciones consecutivas en las que el Oscar a mejor dirección lo obtuvo una directora, este año la cosa parece más complicada.

En los últimos meses solo han tenido cierta relevancia Al descubierto de Maria Schrader y Ellas hablan de Sarah Polley. A falta de sorpresas, la primera no parece tener ninguna opción porque su recibimiento fue muy frío por parte de crítica y público. La segunda, que se estrena en España el 17 de febrero, entra en algunas predicciones como una de las candidatas a mejor película. Si hubiesen visto Aftersun (y tuvieran criterio) la nominación de Charlotte Wells no cotizaría.

