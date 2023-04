¿Podría Pedro Pascal interpretar a Wario en la futura secuela de 'Super Mario Bros'?

Pedro Pascal es uno de los actores del momento. Después de interpretar papeles más secundarios en Juego de tronos y Narcos y llegar a lo más alto con series como The Mandalorian y The Last of Us, el actor chileno sigue siendo tendencia allá por donde va y se ha convertido en toda una estrella, llegando incluso a presentar el Saturday Night Live.

En el emblemático programa, el actor protagonizó un divertido sketch en el que interpretaba al icónico Mario Bros, y aprovechando el gran éxito que ha tenido Super Mario Bros: La película, Jack Black ha querido hacer un guiño al intérprete, sugiriendo que podría interpretar a Wario en la secuela.

Black prestó su voz para dar vida al villano Bowser en el largometraje y aunque no está seguro de si su personaje regresará para una posible segunda parte, sí que tiene claro que le gustaría que Pascal interprete al archienemigo de Mario.

"No está claro que Bowser regrese. Ya sabes, hice algunas películas de Kung Fu Panda, y era un villano diferente en cada una. Podrían hacer lo mismo", contaba el actor. "¿Qué pasa si hay un villano más poderoso y malvado? Entonces es posible que deba convertirme para ayudar a Mario y al resto a defender nuestro universo contra alguna otra fuerza invisible del mal. ¿Estás pensando lo que yo estoy pensando? Wario. Pedro Pascal es Wario".

La película de animación nos presenta a los famosos fontaneros de Brooklyn Mario y su hermano Luigi, que mientras trabajan en una avería subterránea, viajan por una misteriosa tubería hasta un nuevo mundo mágico.

Cuando los hermanos se separan, Mario deberá emprender una épica misión para encontrar a Luigi, con la ayuda del champiñón Toad y unas cuantas nociones de combate de la guerrera líder del Reino Champiñón, la princesa Peach.

Durante su primera semana en cartelera, Super Mario Bros: La película se ha convertido en el estreno mundial más grande para una película de animación. No sólo ha superado los 172,8 millones de dólares que se esperaban para su recaudación, sino que los ha duplicado, alcanzando los 377,5 millones de dólares durante los cinco días que lleva en taquilla.

Ha quedado por detrás de los 225,3 millones de Ant-Man y la Avispa: Quantumanía, pero es el estreno más grande de una adaptación de un videojuego -por detrás de Warcraft-, el cuarto mayor estreno mundial de Universal de todos los tiempos, la tercera película que mejores cifras han obtenido en el fin de semana de Pascua, y también el mejor estreno de una película de Illumination Entertainment -superando a Mascotas-.

Se ha convertido en la mejor apertura de la historia en 22 países, aunque a nivel internacional sigue por detrás de Frozen II como mejor estreno de una película de animación, y según eCartelera, en España se la considera como uno de los mejores debuts de los últimos años, quedando por detrás de Shrek 2 con 8 millones de euros estimados.

