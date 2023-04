“Queda bastante historia por contar”: El creador de ‘The Last of Us’ quiere que la serie tenga más de dos temporadas

“Queda bastante historia por contar”: El creador de ‘The Last of Us’ quiere que tenga más de dos temporadas

'The Last of Us'

Los fans de The Last of Us están de enhorabuena. Craig Mazin, uno de sus dos showrunners, ha dejado claro que tiene "deberíamos estar aquí durante un tiempo" y ha confesado que "nuestro plan es hacerlo no solo por una temporada más". Durante un panel de la feria comercial NAB que se celebra en Las Vegas, el cocreador, guionista, director y productor ejecutivo de la exitosa serie de HBO también afirmó que queda "bastante historia por contar".

En este mismo panel sobre el drama postapocalíptico que tuvo lugar el pasado domingo se volvió a insistir en que la segunda temporada aún no ha completado la fase de escritura del guion.

También se comentaron en profundidad cuáles son los elementos de la serie que hacen de ella una adaptación artesanal de los videojuegos, tales como los efectos visuales, la cinematografía, el montaje y el sonido.

Efectos visuales como protagonistas

Durante esa misma conversación, Mazin recordó cómo tuvo lugar el debut de los chasqueadores en el segundo episodio. Respondiendo a la cuestión de si "son reales o forman parte de los efectos visuales de la serie", el creador fue tajante, zanjando la duda con un simple "sí".

La primera temporada tuvo más de 3.000 tomas con efectos especiales, en las que se puso en práctica la captura de movimiento de Weta Digital. Sin embargo, el supervisor de este trabajo Alex Wang señaló que el objetivo del equipo no era dar lugar a una creación totalmente digital, sino hacer uso de la tecnología para mejorarla.

Ellie en 'The Last of Us'.

"La primera pregunta que todos nos hacemos no es tanto qué pueden hacer los efectos visuales, sino más bien qué podemos introducir en el encuadre y llevar a cabo de forma práctica", dijo Wang. "La conversación comienza ahí. Y esto implica una colaboración muy estrecha entre el equipo de efectos visuales y el departamento de arte, acrobacias y efectos visuales".

El sonido tiene un papel esencial

Craig Mazin y el supervisor de sonido Michael J. Benavente también quisieron detallar cómo se introdujo en la serie el sonido de los chasqueadores, un elemento icónico que proviene del videojuego y para el que contaron con los actores de doblaje Misty Lee y Phillip Kovats, que también trabajaron en los videojuegos.

"Básicamente nos dieron un pack con todo tipo de sonidos diferentes de los que podíamos tirar", dijo Benavente. Sin embargo, estos sonidos se mezclaron con otros elementos, como la participación del propio Mazin, que prestó su voz al elenco y adquirió una perspectiva muy concreta y que luego afectaría a la estética de la serie.

Además de poner en práctica los distintos trucos del estudio durante la fase de posproducción, también "se trataba de descubrir una forma orgánica de agrupar todos los distintos elementos".

Durante la fase de búsqueda de inspiración, el equipo incluso escuchó a personas que sufrían de asma y otra serie de dolencias respiratorias y médicas, que se usaron después para situar a los chasqueadores en pantalla, tanto a nivel diegético como extradiegético, que permite sentir miedo hacia ellos aunque no les veamos en pantalla.

Después de describir una de las fases creativas para dar vida a los enemigos de los protagonistas, Benavente dejó claro que "los infectados no son monstruos". "Fuimos un poco monstruosos al principio y luego retrocedimos. Son sólo humanos que están infectados y enfermos", añadió.

El rol de la fotografía

Fotograma del episodio 7 de 'The Last of Us'.

El sonido también jugó un papel fundamental en el capítulo 7 de The Last of Us, aquel que tiene lugar en un centro comercial y una sala de recreativos. Tal y como explicaron los creadores de la serie, el sonido se complementa con la cinematografía, que tiene un rol esencial en la ficción.

Según contaron, la directora de fotografía Ksenia Serena tenía tres cámaras funcionando continuamente y al mismo tiempo, toda una proeza que se llevó a cabo siguiendo una coreografía en un espacio muy reducido. Esto también facilitó la labor de montaje para los editores Timothy Good y Emily Mendez, que pudieron trabajar con una gran variedad de tomas.

"La clave fue hacer que la mayor parte de su interpretación se sintiera natural", dijo Good. Tener imágenes de varias cámaras "nos dio tantas posibilidades... Pudimos asegurarnos de que si sucedía algo que no ocurría en otras tomas, tendríamos la capacidad de incorporar eso a la historia".

Méndez, que también se encargó de la edición de sonido de la serie, comenzó la fase de producción como asistente del editor, pero luego fue ascendido. Good explicó que su perspectiva fue muy valiosa, porque era toda una fan del videojuego y él aún no lo había jugado.

Además, manejar en pantalla el romance que surge entre Ellie (Bella Ramsey) y Riley (Storm Reid), y cómo este avanza lentamente, requería de cierto grado de sensibilidad. "Era una historia de amor homosexual y sentimos que podría ser importante tener [a Méndez], que como persona del colectivo, nos ayudaría asegurarnos de que la historia tuviera verdad... Sabía que no podía contar la historia tan bien como ella", alegó Good.

