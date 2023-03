Los creadores de 'The Last of Us', sobre la segunda temporada: "Más infectados" y "diferente" al videojuego

Aunque sólo les habían aprobado una temporada, los responsables de la serie de The Last of Us tuvieron en mente lo que vendría después, si todo salía bien. Y ahí puede estar la respuesta a la petición de parte del público para que haya más infectados, según anunciaron Neil Druckmann y Craig Mazin en un evento virtual al que fue invitado y donde pudo preguntar EL ESPAÑOL.

"El equilibrio no siempre se alcanza en un solo episodio o incluso de un capítulo a otro, sino de una temporada a otra.Es muy posible que haya muchos más infectados más adelante y quizás de diferentes variantes", vaticinó Mazin.

Habló de esa adaptación que hace la serie desde un medio como los videojuegos, más activo. En la obra original se acaba con centenares de enemigos, algo que no tiene sentido en televisión.

Por ello, defendió aquello en lo que se han centrado, que son las relaciones entre los personajes y que los momentos de acción presentados tuvieran un "significado". En palabras de Druckmann, que creó el videojuego, ese tipo de escenas tenían que "mover" a los personajes, significar algo para ellos y no ser banales.

Su compañero develó que la palabra zombi no estaba prohibida, como un miembro de la producción dijo en una entrevista. De hecho, según cuenta, él mismo la usaba continuamente porque es "divertido".

El final

Respecto al final de temporada, Druckmann detalló que con ese cierre se centran más en la idea que han desarrollado durante los nueve episodios y que ya fue el eje del juego: hacer sentir "el amor incondicional que los padres sienten por sus hijos". Y eso viene acompañado de "miedo y preocupación" pero también de "alegría".

Es tan poderoso que puede vencer a la "lógica" y provocar "actos terribles" para proteger a quien se quiere. Ocurre alrededor de todo el mundo y sucede también en cada capítulo.

Pedro Pascal fotografiado mientras actúa como Joel en la serie.

Paralelamente, este final busca plantear un debate. Mazin, sin ir más lejos, dice que "va y viene" al opinar sobre la decisión de Joel de salvar a Ellie y condenar a la humanidad es correcta o no. La serie quiere que el espectador empatice con su elección. Y, al mismo tiempo, que quede claro que su comportamiento está mal.

En cualquier caso, afirma que nunca se plantearon algo diferente para el final. Querían que tuviera el mismo cierre que el juego.

Las decisiones

Durante el evento, hablaron de cómo era su proceso para realizar cambios respecto al material original. Estaban abiertos a sugerencias y veían cómo afectaban esas variaciones al resto de la historia. Si merecía la pena, iban adelante con ello. Es el caso de la historia de Bill y Frank o el hecho de que Sam sea sordo.

Por otro lado, también explicaron que eligieron a los directores en base a la conexión que mostraban con las historias y los personajes.

Craig Mazin da indicaciones para un episodio.

El creador de 'The Last of Us': "Si el género zombi se trata adecuadamente puede abordar problemas sociales"

De hecho, a Jasmila Zbanic le ofrecieron encargarse del episodio 5, el de la batalla en Kansas City, al haber crecido en mitad de la guerra de Sarajevo.

Según cuenta Mazin, ella tenía otra idea en mente y le dijo que no, que quería dirigir el sexto capítulo, "en el que las cosas funcionan" y en el que Maria "ha reconstruido una sociedad que funciona" en mitad de un mundo destruido.

La siguiente temporada

Mazin puntúa su propia serie con un "notable alto". Dicho esto, su objetivo es que la siguiente temporada sea "mejor" tras aprender algunas lecciones del rodaje en Canadá.

¿Qué ha aprendido durante esta temporada? "No dejaré que Neil se vuelva a acercar a la serie", contesta mientras se ríe. "Por fin, has tardado dos años en aprender esa lección", le contesta Druckmann, devolviendo la broma.

Ya poniéndose serio, Mazin asegura que van a mantener su proceso que consiste en "pactar que no importa" lo mucho que estén "en desacuerdo" porque encontrarán "una manera" de ponerse "de acuerdo": "No hay ni vetos ni nadie que se salga con la suya". En ese sentido, el proceso de escritura volverá a ser "solitario", como si fueran "monjes". A nivel de producción, dice que ha aprendido mucho, porque ha sido "la más grande" en la que ha trabajado.

"Yo no sabía nada sobre las producciones televisivas y ahora sé un 5% de lo que suponen", indica el creador del videojuego. "Él está en el 5, yo en el 12%, lo estamos haciendo genial", espeta Mazin. "Gracias, HBO", vuelve a bromear Druckmann.

Crítica: 'The Last of Us', una adaptación a la altura que muestra los contrastes y las dos caras del ser humano

Intentando dejar las risas a un lado, Mazin vuelve a la carga: "Tengo a mi favor 25 años de experiencia, pero la escala es todo un desafío. Y he aprendido mucho sobre ella. Y creo que seremos un poco más eficientes, lo que significa que tendremos más tiempo para hacer cosas más complicadas".

Lo compara con la vida de un alumno en un centro educativo: "Lo que realmente me emociona es que muchos de nosotros, ya sea el equipo o el elenco, seremos estudiantes de segundo año. Sabemos dónde está todo y ya no nos perdemos averiguando cómo llegar a la clase de matemáticas".

Ramsey es y será Ellie

"Pongamos fin a este debate, por favor". Preguntado, por el crecimiento de Ellie entre el primer juego y la secuela, y cómo Bella Ramsey podría vivir ese cambio, Druckmann se ríe y cede el testigo a Mazin.

Su compañero, tratando de evitar una vez más la carcajada, intenta contestar: "Está en un proceso experimental para acelerar su crecimiento. Está fumando seis paquetes de cigarrillos al día y con una dieta a base de whisky y carne en mal estado. Para cuando rodemos, ella estará bien".

Bella Ramsey, durante el rodaje del segundo episodio.

De nuevo, busca responder en serio. Afirma que son conscientes de lo que van a hacer. Tanto en cuanto a "la vestimenta, el maquillaje y el pelo" como en lo "más importante": el "espíritu de la actriz". Druckmann no duda en apoyarla y decir que son muy afortunados de tener a Ramsey y que no elegirían a otra actriz ni aunque ella no quisiera seguir con el papel: "No estoy seguro de que ni en ese caso la dejáramos ir, la obligaríamos a volver", explica.

Mazin se muestra dolido, como una especie de "padre" de Ramsey, por las críticas en ese sentido y recuerda que la intérprete tiene ahora la misma edad que Ellie en el segundo juego. Cree que la apariencia "no importa", como ella ha demostrado a quienes han visto su actuación.

Así nació 'de improviso' la serie de 'The Last of Us': "Cruzamos la calle y se la presentamos a HBO"

El productor y director confiesa cierta "ansiedad" por hacer un buen trabajo pero deja claro que "habrá diferencias, tal y como las ha habido en esta temporada".

