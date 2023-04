'The Last of Us’ ya tiene localización para la temporada 2, que desvela las primeras pistas de la trama

'The Last of Us' episodio 9

The Last of Us cambia de localización en la temporada 2. La exitosa adaptación del videojuego protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey en HBO Max se mudará a Vancouver, lo que ha dado algunas pistas de lo que está por venir a los conocedores del videojuego.

La primera entrega de la serie se rodó en Alberta, también en Canadá, donde se recrearon varios lugares de los Estados Unidos, como Texas, Wyoming o Missouri. Ahora, el rodaje se traslada al noroeste del Pacífico, en la Columbia Británica.

Quienes han jugado la segunda parte de The Last of Us saben que gran parte de la trama tiene lugar en Seattle, por lo que ubicar la base de operaciones de la producción de la serie en Vancouver sugiere que una buena parte de la acción se desarrollará en esa zona.

Paolina van Kleef en el episodio 1x06 de 'The Last of Us'

Fichajes

En cuanto a cambios en el casting, se espera el anuncio de la actriz que interpretará a Abby, un nuevo personaje que tiene mucha relevancia en lo que está por venir. Otro de los personajes importantes que entran en la segunda temporada y del que aún no se ha confirmado el fichaje correspondiente es el de Dina.

Aunque los responsables de la serie han jugado a mantener el misterio, algunos jugadores han especulado con la posiblidad de que Paolina van Kleef, que aparece en el episodio 1x06, sea Dina.

Habrá que esperar

Bella Ramsey, la actriz que interpreta al personaje de Ellie en la adaptación de HBO adelantó en el podcast británico The Jonathan Ross Show, que habrá que esperar un poco para ver nuevos episodios de la serie.

"Pasará un tiempo", reveló la actriz. "Creo que rodaremos a fines de este año o principios del próximo. Así que probablemente la serie volverá a fines de 2024, principios de 2025".

Más infectados

Craig Mazin y Neil Druckmann ya han avanzado que habrá muchos más infectados en la segunda temporada, algo propiciado por un aumento de presupuesto por parte de HBO, y a que la acción se traslada a un entorno más urbano: "allí esperarías ver más infectados, en lugar de salir en las selvas de Estados Unidos. Pero tendremos que ver qué significa "mucho", dijo Druckman.

"El equilibrio no siempre se alcanza en un solo episodio o incluso de un capítulo a otro, sino de una temporada a otra, pero es muy posible que haya muchos más infectados más adelante y quizás de diferentes variantes", vaticinó Mazin.

Ramsey será Ellie

"Pongamos fin a este debate, por favor", sentenció Druckman en una entrevista en la que estuvo SERIES & MÁS | EL ESPAÑOL, al preguntarle por el salto temporal que habrá en la segunda temporada de la serie.

Afirma que son conscientes de lo que van a hacer. Tanto en cuanto a "la vestimenta, el maquillaje y el pelo" como en lo "más importante": el "espíritu de la actriz". Druckmann no duda en apoyarla y decir que son muy afortunados de tener a Ramsey y que no elegirían a otra actriz ni aunque ella no quisiera seguir con el papel: "No estoy seguro de que ni en ese caso la dejáramos ir, la obligaríamos a volver", explica.

