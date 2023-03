¿Cuándo se estrenará la temporada 2 de 'The Last of Us'? Bella Ramsey lo adelanta

Bella Ramsey adelanta cuándo se estrenará la temporada 2 de 'The Last of Us'. HBO Max

'The Last of Us'

The Last of Us es en uno de los fenómenos de lo que llevamos de 2023. Partía como uno de los estrenos más esperados del año y su emisión ha refrendado las expectativas, contando con el favor de la crítica y del público, que la ha convertido en el segundo estreno en HBO con mejores datos en más de una década y en la serie más vista en la historia de HBO Max Europa.

Con la primera temporada concluida el pasado 12 de marzo, toca poner la vista en la segunda, de la que ya nos han prometido que tendrá "más infectados" y que será "diferente" al videojuego. Y, desgraciadamente, tenemos malas noticias ya que su regreso se hará esperar mucho.

Bella Ramsey, la actriz que interpreta al personaje de Ellie en la adaptación de HBO del videojuego, estuvo recientemente en el podcast británico The Jonathan Ross Show para hablar sobre lo que hemos podido ver durante los primeros 9 episodios de la serie creada por Craig Mazin y Neil Druckmann y adelantar qué nos deparará.

"Pasará un tiempo", confesó la actriz sobre el estreno de la segunda temporada en HBO. "Creo que rodaremos a fines de este año o principios del próximo. Así que probablemente será a fines de 2024, principios de 2025".

Así, como viene siendo habitual en los últimos años con series que cuentan con mastodónticas producciones, la nueva temporada de The Last of Us no llegará hasta dentro de dos años, como hemos podido ver recientemente con The Mandalorian o La casa del dragón.

La segunda temporada

Aunque HBO inicialmente solo le dio luz verde a la primera temporada de The Last of Us, sus creadores Neil Druckmann y Craig Mazin, tuvieron en mente el futuro de la serie si todo salía bien.

Mazin declaró en un evento virtual al que fuimos invitados en SERIES & MÁS | EL ESPAÑOL que la nueva temporada tendrá más acción, como han estado demandado los fans: "El equilibrio no siempre se alcanza en un solo episodio o incluso de un capítulo a otro, sino de una temporada a otra. Es muy posible que haya muchos más infectados más adelante y quizás de diferentes variantes".

Tenían que construir la relación de Joel y Ellie y, por ello, los momentos de acción presentados tuvieran un "significado". Según Druckmann, creador del videojuego, ese tipo de escenas tenían que "mover" a los personajes, significar algo para ellos y no ser solo escenas de acción.

La segunda temporada adaptará la secuela del videojuego, que se lanzó en 2020, y arranca cuatro años después del final que hemos podido ver en la serie. Si bien The Last of Us Parte I cuenta principalmente la historia de Joel (Pedro Pascal), la Parte II está centrada en Ellie (Bella Ramsey), y es más violenta y desoladora.

Mazin también ha dejado entrever puede que adapten la Parte II en varias temporadas, y no en una sola como han hecho con la Parte I, ya que esta es mucho más larga y compleja narrativamente (entre 20 y 30 horas), y sería difícil de condensar en una sola entrega.

